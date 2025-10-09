Pakistan Semi Final Scenario ODI WC : पाकिस्तानी संघावर टीम इंडियाच्या हाता पाया पडण्याची वेळ; तीन सामन्यांत उतरला सर्व माज...

Pakistan women semifinal qualification scenario World Cup 2025 : पाकिस्तानच्या महिला संघाला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत सलग तिसऱ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. ऑस्ट्रेलियाने बुधवारी झालेल्या लढतीत पाकिस्तानवर १०७ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला आणि Point Table मध्ये ५ गुणांसह अव्वल स्थानावर झेप घेतली. सलग तीन पराभवांमुळे पाकिस्तान महिला संघाचे उपांत्य फेरीत जाण्याचे स्वप्न धुळीस मिळण्याची चिन्हे तयार झाली आहेत. पण, आता त्यांना टीम इंडियाच वाचवू शकते आणि त्यासाठी शेजारी हाता पाया पडले, तर नवल वाटायला नको. .पाकिस्तानच्या महिला संघाला काल २२२ धावांचा पाठलाग करताना ११४ धावांवर गाशा गुंडाळावा लागला. पाकिस्तानला सलग तीन पराभव पत्करावे लागले आहेत आणि ते गुणतालिकेत सर्वात शेवटच्या म्हणजेच आठव्या क्रमांकावर आहेत. त्यामुळे उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचा त्यांचा मार्ग जवळपास बंद झाला आहे. पाकिस्तान संघाला उपांत्य फेरीत स्थान मिळवण्यासाठी अव्वल चार संघांमध्ये येणे गरजेचे आहे. .IND Playing XI vs WI 2nd Test: जसप्रीत बुमराहाला विश्रांती? टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकाने दिले स्पष्ट संकेत... .स्पर्धेच्या फॉरमॅटनुसार अव्वल चार संघ उपांत्य फेरीत पात्र ठरतील आणि आता या शर्यतीत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, भारत व बांगलादेश हे आघाडीवर आहेत. ७ पैकी ४ सामने जिंकणारा संघ उपांत्य फेरीत सहज प्रवेश मिळवून जाईल, परंतु ३-३ अशी विजयाची आकडेवारी राहिल्यास नेट रन रेट महत्त्वाचा ठरेल. पाकिस्तानने पहिल्या तीन लढती गमावल्या असल्या तरी त्यांना उर्वरित चार सामने जिंकून शर्यतीत राहणे शक्य आहे. .पाकिस्तानला पुढील बुधवारी इंग्लंडचा सामना करायचा आहे. त्यानंतर न्यूझीलंडविरुद्ध १८ ऑक्टोबरला लढत होईल. शेवटच्या दोन साखळी सामन्यांत पाकिस्तानला २१ व २४ ऑक्टोबरला अनुक्रमे दक्षिण आफ्रिका व श्रीलंका यांचा सामना करायचा आहे. .AUSW vs PAKW: पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर? ऑस्ट्रेलियासमोर गुडघे टेकले, भारताला आव्हान द्यायला आलेले अन्.हवीय भारताची मदत..भारतीय संघाने दोन्ही लढती जिंकून गुणतालिकेत ४ गुणांसह तिसरे स्थान पटकावले आहे. उर्वरित सामन्यात त्यांना दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि बांगलादेश यांचा सामना करायचा आहे. यापैकी तीन संघ ( इंग्लंड, न्यूझीलंड व आफ्रिका) पाकिस्तानला भिडणार आहेत. भारताने या तिन्ही संघाला पराभूत केल्यास पाकिस्तानला मदत होऊ शकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.