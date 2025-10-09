Cricket

Pakistan Semi Final Scenario ODI WC : पाकिस्तानी संघावर टीम इंडियाच्या हाता पाया पडण्याची वेळ; तीन सामन्यांत उतरला सर्व माज...

Pakistan depend on India women team: महिला वन डे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये पाकिस्तान महिला संघाचे स्पर्धेतील आव्हान जवळपास संपुष्टात आले आहे. आता त्यांना भारतासह इतर संघांच्या निकालांवर अवलंबून राहावं लागणार आहे.
Pakistan Women’s team faces semifinal elimination risk

Swadesh Ghanekar
Updated on

Pakistan women semifinal qualification scenario World Cup 2025 : पाकिस्तानच्या महिला संघाला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत सलग तिसऱ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. ऑस्ट्रेलियाने बुधवारी झालेल्या लढतीत पाकिस्तानवर १०७ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला आणि Point Table मध्ये ५ गुणांसह अव्वल स्थानावर झेप घेतली. सलग तीन पराभवांमुळे पाकिस्तान महिला संघाचे उपांत्य फेरीत जाण्याचे स्वप्न धुळीस मिळण्याची चिन्हे तयार झाली आहेत. पण, आता त्यांना टीम इंडियाच वाचवू शकते आणि त्यासाठी शेजारी हाता पाया पडले, तर नवल वाटायला नको.

