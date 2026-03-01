Cricket

How Much Prize Money Will Pakistan Get? पाकिस्तानी २७-२८ कोटी जिंकण्याच्या इराद्याने आले होते, बघा किती बक्षीस रक्कमेवर समाधान मानावे लागले...

ICC prize money breakdown for Super 8 teams T20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या इराद्याने पाकिस्तान संघ मैदानात उतरला होता. विजेतेपदासाठी सुमारे २७ ते २८ कोटी रुपयांच्या बक्षीस रकमेचं लक्ष्य त्यांच्या डोळ्यासमोर होतं. मात्र सुपर ८ फेरीतच त्यांचा प्रवास थांबल्यामुळे आता त्यांना अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी रकमेवर समाधान मानावं लागणार आहे.
Swadesh Ghanekar
How much prize money will Pakistan get after T20 World Cup 2026 exit? पाकिस्तान संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर ८मधील शेवटच्या सामन्यात श्रीलंकेवर ५ धावांनी विजय मिळवला. पण, नेट रन रेटमध्ये मार खाल्ल्याने पाकिस्तानला उपांत्य फेरीत प्रवेश करता आला नाही आणि त्यांचा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील प्रवाश सुपर ८मध्येच संपला. पण, सुपर ८ मध्ये पराभूत होऊनही पाकिस्तानला कोट्यवधीचं बक्षीस मिळालं आहे. ते या स्पर्धेत जेतेपदासह २७-२८ कोटींची बक्षीस रक्कम जिंकण्याच्या निर्धाराने आले होते, परंतु त्यांना आता काही कोटींवर समाधान मानावे लागेल... ही रक्कम आयपीएलमधील एक साधा खेळाडू एकटा कमावतो...

