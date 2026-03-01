How Much Prize Money Will Pakistan Get? पाकिस्तानी २७-२८ कोटी जिंकण्याच्या इराद्याने आले होते, बघा किती बक्षीस रक्कमेवर समाधान मानावे लागले...

How much prize money will Pakistan get after T20 World Cup 2026 exit? पाकिस्तान संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर ८मधील शेवटच्या सामन्यात श्रीलंकेवर ५ धावांनी विजय मिळवला. पण, नेट रन रेटमध्ये मार खाल्ल्याने पाकिस्तानला उपांत्य फेरीत प्रवेश करता आला नाही आणि त्यांचा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील प्रवाश सुपर ८मध्येच संपला. पण, सुपर ८ मध्ये पराभूत होऊनही पाकिस्तानला कोट्यवधीचं बक्षीस मिळालं आहे. ते या स्पर्धेत जेतेपदासह २७-२८ कोटींची बक्षीस रक्कम जिंकण्याच्या निर्धाराने आले होते, परंतु त्यांना आता काही कोटींवर समाधान मानावे लागेल... ही रक्कम आयपीएलमधील एक साधा खेळाडू एकटा कमावतो... .पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना ८ बाद २१२ धावांचा डोंगर उभा केला. शतकवीर साहिबजादा फरहान याच्यासह फखर जमानने केलेल्या १७६ धावांच्या विक्रमी भागीदारीने पाकिस्तानला ही मोठी धावसंख्या गाठता आली. उपांत्य फेरीसाठी श्रीलंकेला १४७ धावांवर रोखायला हवे होते, परंतु दासून शनाका ( ७६) आणि पवन रत्नायके ( ५८) यांच्या खेळीने श्रीलंकेला ६ बाद २०७ धावांपर्यंत पोहोचवले आणि पाकिस्तानचे आव्हान संपले..IPL 2026 वर नवं संकट, स्पर्धा आधीच दोन दिवस पुढे ढकलावी लागतेय, त्यात आता रद्द होतेय की काय ही भीती... नेमकं काय कारण?.पाकिस्तानच्या एक्झिटमुळे न्यूझीलंड उपांत्य फेरीत पोहोचला. आता न्यूझीलंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंड विरुद्ध भारत किंवा वेस्ट इंडिज असे उपांत्य फेरीचे सामने होतील. कोलकाताच्या इडन गार्डनवर भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यातला विजेता संघ मुंबईत इंग्लंडविरुद्ध उपांत्य फेरीचा सामना खेळेल..सुपर ८ मध्ये बाहेर पडलेल्या संघांना किती पैसे मिळतील?आयसीसीने २०२६ च्या वर्ल्ड कपसाठी बक्षीस रकमेचे कोणतेही अधिकृत आकडे जाहीर केलेले नाहीत. पण, अहवालांनुसार २०२४ च्या आवृत्तीच्या तुलनेत एकूण बक्षीस रकमेत अंदाजे २०% वाढ होऊ शकते. त्यानुसार एकूण बक्षीस रक्कम ही अंदाजे १०० कोटी पासून ते १२० कोटींपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्याच अंदाजानुसार विजेत्या संघाला २७-२८ कोटी मिळू शकतात. उपविजेत्या संघाला १४ ते १५ कोटी, तर उपांत्य फेरीत पराभूत संघांना प्रत्येकी ७ ते ८ कोटी रुपये मिळतील. त्याशिवाय ५ ते १२ क्रमांकावर राहणाऱ्या संघांना प्रत्येकी ३.४८ कोटी दिले जाणार आहेत. या स्पर्धेत सहभाग घेणाऱ्या प्रत्येक संघाला आयसीसीकडून २.२८ कोटी दिले जाण्याचा अंदाज आहे..सुपर ८ मध्ये प्रवेश करणाऱ्या संघांना प्रत्येकी ३.८० लाख डॉलर बक्षीस रक्कम नक्की मिळले. त्याशिवाय प्रत्येक विजयासाठी ३१ हजार डॉलर.. पाकिस्ताने या स्पर्धेत चार विजय मिळवले आहेत म्हणून त्यांना १.२४ लाख डॉलर बोनस म्हणून मिळाले. म्हणजेच त्यांना १.१२ कौटी हे चार सामन्यातील विजयांसाठी आहेत आणि ३.४८ कोटी हे ५ ते १२ या क्रमांकामध्ये राहिल्याचे मिळाले. यानुसार पाकिस्तानला एकूण ४.६० कोटी रुपये बक्षीस म्हणून मिळाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.