विराट कोहली, रोहित शर्मा Vijay Hazare Trophy त खेळून किती रुपये कमावणार? दोघांना इथेही लॉटरीच...

How much money Virat, Rohit earns in Vijay Hazare Trophy : विराट कोहली व रोहित शर्मा हे दोन स्टार फलंदाज उद्यापासून सुरू होणाऱ्या विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत खेळताना दिसणार आहेत. बऱ्याच वर्षांनंतर हे दोन्ही दिग्गज देशांतर्गत क्रिकेटमधील वन डे स्पर्धेत खेळणार आहे आणि त्यामुळे चाहत्यांमध्येही प्रचंड उत्सुकता आहे. २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारतीय संघात स्थान टिकवता यावे आणि फिटनेस कायम राहावा, यासाठी या दोघांनी VHT मध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतला. पण, या स्पर्धेतील दोन सामने खेळून त्यांना मॅच फी म्हणून किती रक्कम मिळणार आहे, माहित्येय?.रोहित शर्मा मुंबई संघाचे प्रतिनिधित्व करणार आहे, तर विराट कोहली दिल्लीकडून खेळणार आहे. शार्दुल ठाकूरच्या नेतृत्वाखाली मुंबईच्या संघाला क गटात स्थान दिले गेले आहे आणि मुंबईचे सर्व सामने जयपूर येथे होणार आहेत. तेच विराट कोहली दिल्ली संघातून रिषभ पंतच्या नेतृत्वाखाली खेळणार आहे आणि त्यांचे सामने बंगळुरू येथे होतील..Vijay Hazare Trophy Schedule: रोहित शर्मा, विराट कोहली यांना खेळताना Live कुठे पाहता येणार? समोर आलं वेळापत्रक .या स्पर्धेत सहभागी ३२ संघाचा प्रत्येकी ८ अशा चार गटांत विभागणी केली गेली आहे. पाच शहरांमध्ये २४ डिसेंबर ते १८ जानेवारी या कालावधीत या स्पर्धेचे सामने खेळवले जाणार आहे. रोहित व विराट यांनी २०२४ चा वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० तून निवृत्ती जाहीर केली आणि यावर्षी मे महिन्यात त्यांनी कसोटी क्रिकेटला रामराम केला. या दोघांनी वन डे क्रिकेटकडे सर्व लक्ज केंद्रित केले आहे. त्यासाठीच ते विजय हजारे ट्रॉफीत खेळत आहेत.राष्ट्रीय कर्तव्यावर नसताना देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये भाग घेण्यास खेळाडूंना बीसीसीआयने सांगितले आहेत. त्यामुळे विराट व रोहितच नव्हे तर शुभमन गिल, अर्शदीप सिंग, सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जैस्वाल हेही या स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत..How much Money will Virat, Rohit earn in Vijay Hazare Trophy?विजय हजारे ट्रॉफीत सहभाग घेणाऱ्या खेळाडूची प्रत्येक सामन्याची मॅच फी ही त्यांच्या लिस्ट ए क्रिकेटमधील अनुभवावर अवलंबून आहे. ४१ हून अधिक लिस्ट ए सामने खेळणाऱ्या खेळाडूला प्रती सामना ६० हजार, २१ ते ४० सामने खेळणाऱ्या खेळाडूला ५० हजार आणि ० ते २० सामन्यांचा अनुभव असलेल्या खेळाडूला ४० हजार दिले जातात. राखीव खेळाडूला याची निम्मी रक्कम मिळते..पाकड्यांनी हद्द ओलांडली... वैभव सूर्यवंशीसह भारतीय खेळाडूंसोबत अपमानास्पद वागणूक; संताप आणणारा Video Viral .विराट कोहलीने ४० हून अधिक लिस्ट ए सामने खेळले आहेत आणि त्यामुळे त्याला प्रती सामना ६० हजार मॅच फी मिळेल. म्हणजेच तो दिल्लीकडून तीन सामने खेळल्यास त्याला १.८० लाख रुपये मिळतील. रोहितलाही प्रती सामना एवढीच मॅच फी मिळते आणि दोन सामन्यांतून त्याला १.२० लाख मिळतील.