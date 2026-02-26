T20 World Cup 2026: पाकिस्तान स्पर्धेतून 'आऊट'? न्यूझीलंडच्या विजयाने वाढवलंय टेन्शन, पाहा कसं आहे समीफायनलसाठी समीकरण

Pakistan T20 WC Semi-Final Qualification Scenarios: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत बुधवारी (२५ जानेवारी) न्यूझीलंडने यजमान श्रीलंकेला कोलंबोमध्ये झालेल्या सामन्यात ६१ धावांनी पराभूत केलं. यामुळे न्यूझीलंडने सेमीफायनलच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. मात्र यामुळे श्रीलंका संघाचे (Sri Lanka) स्पर्धेतील आव्हान संपले आहे, तर पाकिस्तानच्या (Pakistan Cricket Team) स्वप्नांनाही सुरुंग लागला आहे. ते जवळपास स्पर्धेतून बाहेरच गेल्यात जमा आहेत. .India vs Zimbabwe T20 World Cup: “सुपर-८मध्ये भारताची कसोटी! झिम्बाब्वेविरुद्ध ‘करो या मरो’ लढत”; आता चूक नाही चालणार!.आधीच सुपर-८ मधील दुसऱ्या गटातून श्रीलंकेनं सेमीफायनलमध्ये (Semi-final) जागा मिळवली आहे. त्यामुळे आता या गटातून आणखी एकच संघ पुढे जाऊ शकतो. त्या एका जागेसाठी सध्या न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान शर्यतीत आहेत. पण तरी पाकिस्तानला अत्यंत कमी संधी आहे. सुपर-८ मध्ये न्यूझीलंडने दोन सामन्यांनंतर ३ गुण मिळवले आहे आणि त्यांचा +३.०५० नेट रन रेट आहे, तर पाकिस्तानचे २ सामन्यांनंतर एकच गुण असून - ०.४६१ नेट रन रेट आहे..न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान यांचा पहिला सुपर-८ सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. त्यानंतर न्यूझीलंडने दुसऱ्या सामन्यात श्रीलंकेला हरवलं, मात्र पाकिस्तानला दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध पराभव स्वीकारावा लागला आहे. आता सुपर-८ मधील न्यूझीलंडला तिसरा सामना २७ फेब्रुवारीला इंग्लंडविरुद्ध खेळायचा आहे, तर पाकिस्तानला श्रीलंकेविरुद्ध २८ फेब्रुवारीला खेळायचा आहे..आता सर्व समीकरण पाहाता पाकिस्तानला चमत्काराचीच गरज आहे. २७ फेब्रुवारीला जर न्यूझीलंडने इंग्लंडला पराभूत केले, तर न्यूझीलंड थेट सेमीफायनलसाठी पात्र ठरतील आणि पाकिस्तान श्रीलंकेविरुद्ध सामना खेळण्यापूर्वीच स्पर्धेतून बाहेर पडतील. पण जर न्यूझीलंड पराभूत झाले, तरच पाकिस्तानला संधी आहे. अशा स्थितीत, जर इंग्लंडने न्यूझीलंडला ५० धावांनी पराभूत केलं, तर पाकिस्तानला पहिल्या डावात साधारण १७० धावा केल्यानंतर श्रीलंकेला २० धावांनी पराभूत करावं लागेल. तरच पाकिस्तान न्यूझीलंडला नेट रन रेटमध्ये मागे टाकेल आणि सेमीफायनलसाठी पात्र ठरेल. तसेच जर धावांचा पाठलाग करायचा असेल, तर पाकिस्तानला काहीही करून १७.५ षटकांच्या आतच लक्ष्य पूर्ण करावं लागेल, तसं झालं नाही, तर पाकिस्तान न्यूझीलंडचा नेट रन रेट मागे टाकू शकत नाही. .T20 World Cup 2026: विश्वकरंडकाचा दबाव; सुतांशू कोटक म्हणतात, ‘दडपण सांभाळायला शिकायचं आहे.एकूणच पाकिस्तानला आता सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी चमत्काराचीच अपेक्षा असणार आहे. ते आता शु्क्रवारी इंग्लंडच्या मोठ्या विजयाची अपेक्षा करतील आणि नंतर शनिवारी श्रीलंकेला हरवण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र श्रीलंकेनेही सुपर-८ मधील पहिले दोन्ही सामने जिंकले असल्याने शेवटच्या सामन्यात घरच्या प्रेक्षकांसमोर प्रतिष्ठा राखण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतील. त्यामुळे त्यांचे कडवे आव्हान पाकिस्तानला मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.