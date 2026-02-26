Cricket

India vs Zimbabwe T20 World Cup: “सुपर-८मध्ये भारताची कसोटी! झिम्बाब्वेविरुद्ध ‘करो या मरो’ लढत”; आता चूक नाही चालणार!

Super 8 Match Preview: टी-२० विश्वकरंडक सुपर-८ फेरीत भारतासमोर झिम्बाब्वेचे आव्हान. ब्लेसिंग मझरबानीसह प्रतिस्पर्ध्यांचा दमदार खेळ; विजयासाठी भारताला सर्वोत्तम कामगिरी आवश्यक.
India vs Zimbabwe T20 World Cup

India vs Zimbabwe T20 World Cup

sakal

सुनंदन लेले
Updated on

चेन्नई : टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा सुरू झाल्यापासून भारतीय संघाने त्यांच्या क्षमतेला संपूर्ण न्याय देणारा खेळ केला नाही. साखळी स्पर्धेतील सर्व सामने बऱ्यापैकी आरामात जिंकले तरी समोरच्या कमी ताकदीच्या संघांनी भारताला लढत दिली होती. संघ व्यवस्थापन नेहमीप्रमाणे काळजी करण्यासारखे काही नाही हेच पालुपद लावत होते.

Loading content, please wait...
India
Cricket
players
ICC Mens T20 World Cup
Surya kumar Yadav
Ishan Kishan
Abhishek Sharma
Zimbabwean cricketers

Related Stories

No stories found.