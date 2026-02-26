India vs Zimbabwe T20 World Cup: “सुपर-८मध्ये भारताची कसोटी! झिम्बाब्वेविरुद्ध ‘करो या मरो’ लढत”; आता चूक नाही चालणार!

चेन्नई : टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा सुरू झाल्यापासून भारतीय संघाने त्यांच्या क्षमतेला संपूर्ण न्याय देणारा खेळ केला नाही. साखळी स्पर्धेतील सर्व सामने बऱ्यापैकी आरामात जिंकले तरी समोरच्या कमी ताकदीच्या संघांनी भारताला लढत दिली होती. संघ व्यवस्थापन नेहमीप्रमाणे काळजी करण्यासारखे काही नाही हेच पालुपद लावत होते..त्याला कारण होते की सर्वोत्तम खेळ होत नसूनही हाती लागलेले चार विजय. जेव्हा सुपर-८ फेरी चालू झाली आणि दक्षिण आफ्रिकेने होत असलेल्या चुकांना हेरून योजना बनवली आणि भारताचा मोठा पराभव केला, तेव्हा खेळाडू आणि संघ व्यवस्थापन ताळ्यावर आले. आता उरलेल्या दोन सुपर-८ सामन्यांत विजय मिळवण्यापासून तरणोपाय नाही आणि त्यासाठी आता चुकांना माफी नाही, हे सगळ्यांना कळून चुकले आहे..भारत वि. झिम्बाब्वे लढती अगोदर परत एकदा कागदावर भारतीय संघ जास्त मजबूत दिसतो आहे. तरीही हे सत्य विसरून चालणार नाही की झिम्बाब्वे संघाने ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका संघांना पराभवाचा झटका देत सुपर-८ फेरी गाठून दाखवली आहे. कप्तान सिकंदर रझाने संघामध्ये नवचैतन्य पसरवले आहे. तो नेतृत्वाबरोबर फलंदाजीत चमक दाखवतो आहे. २२ वर्षीय तरणाबांड फलंदाज ब्रायन बेनेट फलंदाजीत आक्रमकता राखून आहे. झिम्बाब्वे संघाच्या गोलंदाजांनी फलंदाजांबरोबरीने छाप पाडली आहे..भारत वि. झिम्बाब्वे लढती अगोदर परत एकदा कागदावर भारतीय संघ जास्त मजबूत दिसतो आहे. तरीही हे सत्य विसरून चालणार नाही की झिम्बाब्वे संघाने ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका संघांना पराभवाचा झटका देत सुपर-८ फेरी गाठून दाखवली आहे. कप्तान सिकंदर रझाने संघामध्ये नवचैतन्य पसरवले आहे. तो नेतृत्वाबरोबर फलंदाजीत चमक दाखवतो आहे. २२ वर्षीय तरणाबांड फलंदाज ब्रायन बेनेट फलंदाजीत आक्रमकता राखून आहे. झिम्बाब्वे संघाच्या गोलंदाजांनी फलंदाजांबरोबरीने छाप पाडली आहे..सर्वात नजरेत भरला आहे तो मझरबानी. ब्लेसिंग मझरबानीची कथा भन्नाट आहे. घरच्या नाजूक आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीमुळे ब्लेसिंग आजीकडे वाढला. सुरुवातीला बराच काळ त्याने बूट नसताना क्रिकेटचे पहिले धडे गिरवले. नंतर त्याने केवळ अर्थकारणासाठी कोलपॅक करारावर सही करून इंग्लंडला कौंटी क्रिकेट खेळायला गेला. इतकेच नाही तर पाक लीग स्पर्धेतही भाग घेत चांगली कामगिरी करून दाखवली. .T20 World Cup: विजयाचा 'रिमोट कंट्रोल' गोलंदाजांच्या हातात! इरफान पठाणने उलगडले टी-२० मधील गोलंदाजीचे गुपित.म्हणजेच टी-२० क्रिकेटचा भरपूर अनुभव असल्यानेच ब्लेसिंग मझरबानी झिम्बाब्वे संघासाठी अपेक्षित कामगिरी करतो आहे. सुरुवातीच्या काही षटकात नवीन चेंडूवर तिखट मारा करून फलंदाजाला बाद करायची कला त्याला अवगत आहे. साथीला रिचर्ड नगारवा आणि अनुभवी क्रीमर गोलंदाजी मजबूत करत आले आहेत. भारताला झिम्बाब्वेला धक्का द्यायला सर्वोत्तम खेळ करून दाखवायला लागणार आहे. विजय मिळवण्याबरोबर आत्मविश्वास परत आणायला क्षमतेला न्याय द्यावा लागणार आहे..फलंदाजीस पोषक खेळपट्टीसुपर-८ च्या पहिल्या सामन्यात झिम्बाब्वे संघाला वेस्ट इंडीज फलंदाजांनी फोडून काढले. दुसरीकडे भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेने सपशेल हरवले. त्या धक्क्यातून कोणता संघ सावरला आहे, हे गुरुवारच्या चेपॉकवरील सामन्यात बघायला मिळणार आहे. भारताचा एकमेव आणि महत्त्वाचा सामना चेपॉकवर होणार असल्याने सर्वच्या सर्व तिकिटे कधीच संपली आहेत. फलंदाजीला पोषक खेळपट्टीवर भारतीय फलंदाजांची अपेक्षित आक्रमक फलंदाजी बघायला चेन्नईचे प्रेक्षक आतुरले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.