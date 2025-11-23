Cricket

Smriti - Palash Love story: स्मृती मानधना - पलाश मुच्छल यांची पहिली भेट कधी झाली अन् कशी सुरू झाली लव्हस्टोरी?

Smriti Mandhana - Palash Muchhal Love Story: स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल सहा वर्षांच्या रिलेशनशीपनंतर ते लग्न करणार आहेत. पण त्यांची लव्हस्टोरी कशी सुरू झाली, जाणून घ्या.
Smriti Mandhana - Palash Muchhal

Smriti Mandhana - Palash Muchhal

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल सहा वर्षांच्या रिलेशनशीपनंतर ते आता लग्न करणार आहेत.

  • अनेक लोकप्रिय सेलिब्रेटी जोडप्यांपैकी स्मृती आणि पलाश यांचीही जोडी आहे.

  • त्यांची पहिली भेट २०१९ मध्ये मुंबईत झाली होती.

Loading content, please wait...
marriage
Cricket News in Marathi
love marriage
wedding ceremony
smriti mandhana
Indian Cricketer
love story
India Women Cricket Team
Relationship

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com