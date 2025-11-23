Smriti - Palash Love story: स्मृती मानधना - पलाश मुच्छल यांची पहिली भेट कधी झाली अन् कशी सुरू झाली लव्हस्टोरी?

स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल सहा वर्षांच्या रिलेशनशीपनंतर ते आता लग्न करणार आहेत. अनेक लोकप्रिय सेलिब्रेटी जोडप्यांपैकी स्मृती आणि पलाश यांचीही जोडी आहे. त्यांची पहिली भेट २०१९ मध्ये मुंबईत झाली होती..भारताची स्टार महिला क्रिकेटपटू स्मृती मानधना आणि म्युझिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल हे आता आयुष्यातील एका नव्या अध्यायाची सुरुवात करत आहेत. रविवारी (२३ नोव्हेंबर) सांगलीमध्ये ते लग्नगाठ बांधणार आहेत. मानधनाने काही आठवड्यांपूर्वीच भारतीय महिला संघासह वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा जिंकली होती. त्यानंतर आता ती तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातही एक नवी सुरुवात करत आहे. अनेक सेलिब्रेटी जोडप्यांप्रमाणेच स्मृती आणि पलाश यांची जोडीही नेहमीच चर्चेचा विषय ठरते. आता हे दोघेही जवळपास ६ वर्षांच्या रिलेशनशीपनंतर लग्न करणार आहेत. त्यामुळे दोघांच्याही कुटुंबात आणि चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे..Smriti Mandhana Sangeet: तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृती-पलाशचा रोमँटिक डान्स; तर जेमिमाहसह महिला क्रिकेटपटूंनीही धरला ठेका.स्मृती आणि पलाश जवळपास ६ वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत असले, तरी सर्वांना गेल्यावर्षीपर्यंत याची कल्पना नव्हती. त्यामुळे त्यांची लव्हस्टोरी नेमकी कधी आणि कशी फुलली असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.पहिली भेटअनेक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार स्मृती आणि पलाश २०१९ मध्ये मुंबईत एका आर्टिस्टिक सर्कलमध्ये त्यांच्या मित्रांमुळे (Mutual Friends) झाली. तिथे त्यांची ओळख झाली आणि मग मैत्री झाली. त्यांच्यातील मैत्री फुलत गेली आणि त्याचे प्रेमात रुपांतर झाले. .पण दोघांसमोरही त्यांची वैयक्तिक कारकिर्द होती. स्मृती भारतीय संघाची भरवशाची फलंदाज आहे, तर पलाशही संगीत क्षेत्रात त्याचं करियर करण्याचा प्रयत्न करत होता. त्यामुळे त्यांनी एकमेकांच्या करियरचा सन्मान करताना त्यांचं नातंही संभाळलं. या काळात त्यांनी त्यांच्या नात्याबाबत फार गवगवा न करता ते खाजगीच ठेवलं. पण दोघेही त्यांच्या कारकिर्दीत स्थिर होत असताना अखेर जुलै २०२४ मध्ये त्यांच्या रिलेशनशीपला ५ वर्षे झाल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या या नात्याची कबुली सोशल मीडियातून सर्वांना दिली. त्याआधीही त्यांच्या नात्याबद्दल चर्चा सुरू झाली होती, पण त्यांनी अधिकृतपणे ५ वर्षे झाल्यानंतर सर्वांना सांगितले. .पलाश अनेकदा स्मृतीला पाठिंबा देण्यासाठी स्टेडियममध्ये आल्याचेही दिसला आहे. भारतीय महिला संघाने वर्ल्ड कप जिंकला तेव्हाही तो स्टेडियममध्ये उपस्थित होता. त्याने वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर स्मृतीच्या खांद्यावर भारताच तिरंगा खांद्यावर टाकतानाचा व्हिडिओही व्हायरल झाला होता. इतकेच नाही, तर पलाशने त्याच्या हातावर स्मृतीसाठी खास 'SM18' टॅटूही काढला आहे. SM ही स्मृतीच्या नावाची अद्याक्षरे आहेत आणि तिचा जर्सी क्रमांक १८ आहे. त्याचा हा टॅटूही चर्चेचा विषय ठरला होता..दरम्यान, रिपोर्ट्सनुसार त्यांच्या रिलेशनशीपच्या केवळ चर्चा असताना पलाशने घरी कुटुंबियांच्या समोर स्मृतीला लग्नाची मागणी घातली होती. त्याने तिच्यासाठी खास गाणं लिहिलं होतं आणि तिच्यासाठी ते प्रपोज करताना गायलं होतं. त्यानंतर त्याने गुडघ्यावर बसून तिला प्रपोज केलं होतं. त्यावेळी तिनेही डोळ्यात आनंदाश्रू असताना त्याला हो म्हटलं होतं. त्यावेळी कुटुंबियांमध्येही आनंदाचे वातावरण होते. तसेच त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी भारताने वर्ल्ड कप २०२५ ज्या मैदानावर जिंकला, त्या नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर पलाशने स्मृतीला नेऊन सरप्राईज दिले होते. त्यानंतर त्याने गुडघ्यावर बसून तिला अंगठी घातली होती आणि त्यानंतर तिनेही त्याला मैदानात अंगठी घालत त्यांनी साखरपुडा केला होता. हा व्हिडिओ त्याने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे..आता पलाश आणि स्मृती लग्न करण्यासाठी सज्ज असून संपूर्ण सांगली त्यांच्या लग्नासाठी सजली आहे. अनेक सेलिब्रेटीही त्यांच्या लग्नात सहभागी होणार आहेत. पलाश हा प्रसिद्ध गायिका पलक मुच्छल हिचा धाकटा भाऊ असल्याने संगीत क्षेत्रातीलही अनेक सेलिब्रेटी या लग्नसोहळ्यासाठी उपस्थित असण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.