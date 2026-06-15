IND A vs SL A : वैभव सूर्यवंशी अन् श्रीलंकन खेळाडूंमध्ये मोठा राडा, भारताच्या पराभवनंतर मैदानात ड्रामा, Viral Video

India A vs Sri Lanka A, ODI Match: श्रीलंकेत सुरू असलेल्या तिरंगी वनडे मालिकेत सोमवारी यजमान श्रीलंका अ आणि भारत अ संघात साखळी फेरीतील दुसरा सामना झाला. शेवटपर्यंत अत्यंत थरारक झालेल्या या सामन्यात श्रीलंका अ संघाने सुपर ओव्हरमध्ये विजय मिळवला. पण या सामन्याच्या शेवटी श्रीलंकेच्या खेळाडूंमध्ये आणि वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) यांच्यात मोठा वाद (Heated Exchage) झाल्याचे दिसले. या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना सूर्यांश शेडगे (७२) आणि विपराज निगम (५१) यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर ४९.२ षटकात सर्वबाद २६५ धावा केल्या होत्या. श्रीलंकेकडून मोगम्मद शिराज आणि विजयकांत वियासकांत यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. .IND A vs SL A, ODI: शेवटच्या चेंडूवर मोठा ड्रामा अन् मग सुपर ओव्हरचा थरार... अखेर भारताचा सलग दुसरा पराभव; आता फायनल कशी गाठणार?.त्यानंतर २६६ धावांचा पाठलाग करताना श्रीलंकेलाही ५० षटकात ९ बाद २६५ धावाच करता आल्या. सदिरा समरविक्रमाने झुंज देताना ९३ धावांची मोठी खेळी केली. भारताकडून आयुष बडोनीने २ विकेट्स घेतल्या. दरम्यान, सामन्यात बरोबरी झाल्यानंतर अंधार झाल्याने पंच सुपर ओव्हरसाठी तयार नव्हते. पण भारतीय संघाकडून सुपर ओव्हरचा आग्रह धरण्यात आला. भारताचा कर्णधार तिलक वर्माचा पंचांसोबत बराचवेळ चर्चा झाली. अखेर सुपर ओव्हरचा निर्णय झाला..सुपर ओव्हरमध्ये श्रीलंकेकडून समरविक्रमा आणि अविष्का फर्नांडोने मिळून अर्शद खानच्या गोलंदाजीवर १६ धावा चोपल्या आणि भारतासमोर १७ धावा दिल्या. पण भारताकडून सूर्यांश शेडगे आणि वैभव सूर्यवंशी यांना १० धावाच करता आल्या. त्यामुळे भारताचा पराभव झाला. पण ज्यावेळी भारताचा पराभव झाला, तेव्हा श्रीलंकेचे खेळाडूंनी अत्यंत आक्रमकपणे सेलीब्रेशन केले. त्यावेळी वैभव आणि श्रीलंकन खेळाडूंमध्ये वाद झाला. तो वाद इतका वाढला की श्रीलंकेचा खेळाडू आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी एकमेकांना हाताने ढकलले. परिस्थिती बिघडत असल्याचे पाहाताच श्रीलंकेचे अन्य खेळाडू मध्ये पडले आणि त्यांनी दोघांना एकमेकांपासून दूर केले. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे..या सामन्यात अनेक नाट्यमय घटना घडल्या. आधी सुपर ओव्हर करायची की नाही, यावरून तिलक आणि पंचांमध्ये वाद झाले, तर नंतर सुपर ओव्हरमध्ये श्रीलंका फलंदाजी करत असताना शेवटचा चेंडू नो-बॉल असल्याचे भारतीय संघाने मैदान सोडल्यानंतर सांगण्यात आले, त्यामुळे त्यांना परत येऊन शेवटचा चेंडू टाकावा लागला, ज्यावर २ धावा निघाल्या. त्यावेळीही तिलक आणि पंचांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली होती. त्यानंतर सामन्यानंतर वैभव आणि श्रीलंकन खेळाडूंचे वाद झाले. एकूणच संपूर्ण सामना अत्यंत रोमांचक झाला आणि मोठा ड्रामाही चाहत्यांना पाहायला मिळला..IND A vs SL A: दुष्काळात तेरावा महिना! विपराज निगमच्या चुकीचा फटका; भारताच्या धावा ICCने कमी केल्या, नेमकं काय घडलं?.दरम्यान, आता या सामन्यात भारताला पराभव स्वीकारावा लागला असल्याने १७ जून रोजी अफगाणिस्तान अ संघाविरुद्ध होणाऱ्या अखेरच्या साखळी सामन्यात मोठा विजय गरजेचा आहे, तरच भारताला अंतिम सामना गाठता येऊ शकतो. कारण भारतीय संघाला याआधी साखळी फेरीत अफगाणिस्तान अ संघाविरुद्ध पहिल्या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.