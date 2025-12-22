Rohit Sharma Video : तो पराभव अन् रोहित शर्माला वाटलं, संपलं सर्व; होता निवृत्ती घेण्याच्या मार्गावर! हिटमॅन नेमका कशामुळे खचला...

Rohit Sharma emotional interview on World Cup heartbreak : काही पराभव हे केवळ धावफलकापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर काळजात खोलवर जखम करणारे असतात... १९ नोव्हेंबर २०२३ ही तारीख भारतीय क्रिकेटला अशीच जखम देणारी आहे... २०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत अपराजित मालिका कायम राखून रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ फायनलमध्ये पोहोचला होता. हा वर्ल्ड कप आपलाच असे सर्वांनाच वाटले होते, परंतु चिवट ऑस्ट्रेलियन संघाने १४० कोटी भारतीयांचे स्वप्न उद्ध्वस्त केले. हा पराभव रोहित शर्माच्या ( Rohit Sharma) प्रचंड जिव्हारी लागला आणि त्याने त्याचवेळी क्रिकेट सोडून देण्याचा विचार केला होता....मला क्रिकेट खेळणं सोडून द्यावसं वाटलं...मास्टर्स युनियनच्या एका कार्यक्रमात रोहितने २०२३ वर्ल्ड कप फायनलमधील पराभवाची सल बोलून दाखवली. तो म्हणाला, २०२३ च्या वर्ल्ड कप फायनलनंतर मी पूर्णपणे कोसळलो होतो आणि माझं सर्वकाही हिरावून गेलं होतं. आता आपल्यात या खेळाला देण्यासारखं काही नाही, असे वाटले होते आणि त्यामुळे आता खेळायचे नाही, असे वाटलेले. तो माझ्यासाठी खूप आव्हानात्मक काळ होता. मी त्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वस्व पणाला लावले होते. ही दोन किंवा तीन महिन्यापूर्वी सुरू केलेली तयारी नव्हती. २०२२ मध्ये जेव्हा मी कर्णधारपदाची सूत्र हाती घेतली, तेव्हापासून मी या वर्ल्ड कपसाठी तयारी सुरू केली होती..वर्ल्ड कप जिंकणे हे माझे एकमेव ध्येय होते, मग तो ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप असो किंवा २०२३ चा वन डे वर्ल्ड कप. त्यामुळे जेव्हा ते शक्य झाले नाही, तेव्हा मी पूर्णपणे खचून गेलो होतो. माझ्या शरीरात अजिबात ऊर्जा उरली नव्हती. त्यातून सावरण्यासाठी आणि स्वतःला पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यासाठी मला काही महिने लागले, असे रोहितने पुढे सांगितले..INDW vs SAW, 1st T20I: जेमिमाह रोड्रिग्सचं शानदार अर्धशतक, स्मृती मानधनाचीही मिळाली साथ; भारताचा श्रीलंकेवर दणदणीत विजय.क्रिकेट ही गोष्ट मनापासून आवडते, हे मी स्वतःला सांगत राहिलो. ती मी इतक्या सहजपणे सोडू शकत नव्हतो. हळूहळू मला माझा मार्ग सापडला, ऊर्जा परत मिळवली आणि स्वतःला पुन्हा कामाला लावले, असे रोहितने पुढे सांगितले. त्या पुनरागमनामुळेच अखेरीस त्याला यश मिळाले. रोहितने भारताला २०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपचे विजेतेपद मिळवून दिले, त्यानंतर २०२५ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली..तो पुढे म्हणाला, आयुष्य तिथेच संपत नाही, हे मला माहित होते. निराशा कशी हाताळायची, स्वतःला सावरणे आणि नवीन सुरुवात कशी करायची, याबद्दल तो माझ्यासाठी एक मोठा धडा होता. रोहित कसोटी व आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्त झाला आहे आणि त्याला २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळायचा आहे.रोहितने आपल्या फिटनेसवर प्रचंड मेहनत घेतली आहे आणि २०२७ मध्ये विराट कोहलीसोबत या स्पर्धेत स्वतःला सिद्ध करण्याचा त्याचा मानस आहे. .IND vs PAK U19, Final: वैभव सूर्यवंशी - आयुष म्हात्रे पाकिस्तानी खेळाडूंना भिडले; विकेट्सनंतर घडली चकमक; Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.