Rohit Sharma Video : तो पराभव अन् रोहित शर्माला वाटलं, संपलं सर्व; होता निवृत्ती घेण्याच्या मार्गावर! हिटमॅन नेमका कशामुळे खचला...

Rohit Sharma retirement thoughts after WC final loss: २०२३ वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यातील पराभव रोहित शर्मासाठी केवळ एक हार नव्हती, तर तो त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वात कठीण क्षण ठरला. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध अहमदाबादमध्ये झालेल्या त्या सामन्यानंतर रोहित पूर्णपणे खचला होता.
Rohit Sharma emotional interview on World Cup heartbreak : काही पराभव हे केवळ धावफलकापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर काळजात खोलवर जखम करणारे असतात... १९ नोव्हेंबर २०२३ ही तारीख भारतीय क्रिकेटला अशीच जखम देणारी आहे... २०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत अपराजित मालिका कायम राखून रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ फायनलमध्ये पोहोचला होता. हा वर्ल्ड कप आपलाच असे सर्वांनाच वाटले होते, परंतु चिवट ऑस्ट्रेलियन संघाने १४० कोटी भारतीयांचे स्वप्न उद्ध्वस्त केले. हा पराभव रोहित शर्माच्या ( Rohit Sharma) प्रचंड जिव्हारी लागला आणि त्याने त्याचवेळी क्रिकेट सोडून देण्याचा विचार केला होता...

