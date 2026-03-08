IND vs NZ Final: संजू सॅमसनसोबतच्या Viral Video मागचं सत्य रोहित शर्माने सांगितलं; म्हणाला, मला माहित्येत, त्यावेळी कसे वाटते...

Rohit Sharma ICC interview about Sanju Samson opportunity: 'दुःखी होऊ नकोस, ही खूप मोठी स्पर्धा आहे आणि तुला केव्हाही संधी मिळू शकते,'रोहित शर्माने यष्टिरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसनला दिलेला हा सल्ला अन् त्याला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या करो वा मरो सामन्यात मिळालेली संधी... त्या संधीचं सोनं करताना संजूने नाबाद ९७ धावांची खेळी करून संघाला उपांत्य फेरीत पोहोचवले आणि इंग्लंडविरुद्ध ८९ धावांची खेळी करून संघाला फायनलमध्ये तो घेऊन आलाय... रोहित व संजूचा हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला. आता रोहितने त्या सल्ल्यामागचं कारणही सांगितलं आहे..आयसीसीने विंडीजविरुद्धच्या सामन्यानंतर रोहित व संजूचा तो व्हिडीओ पोस्ट केला होता. अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यानंतर रोहित व संजू यांच्यात झालेला तो संवाद होता... संजूला भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा मिळत नव्हती आणि त्यामुळे रोहितने त्याचे मनोबल उंचावले होते. तो म्हणालेला, खचून जाऊ नकोस, ही स्पर्धा बरेच दिवस चाणार आहे आणि तुला केव्हाही संधी मिळू शकते....World Record : W,W,W,W,W! न्यूझीलंडच्या गोलंदाजाने इतिहास रचला, २५४ वर्षांत FC मध्ये असा पराक्रम करणारा पहिला गोलंदाज ठरला....नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या फायनलपूर्वी, स्पर्धेचा ब्रँड अॅम्बेसेडर रोहितने त्या व्हिडीओबाबत काही गोष्ट सांगितली. "मला कधीकधी खेळाडूची नस ओळखता येते. मी स्वतः अशा परिस्थितीतून गेलो आहे आणि हे तुम्हाला माहिती आहे. जेव्हा मी अशी स्पर्धा खेळत असतो आणि प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळत नाहीत, तेव्हा लक्ष केंद्रित करणे, योग्य गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करणे आणि निराश न होणे महत्वाचे असते. त्याच्यासोबत मलाही असेच वाटले," असे रोहितने आयसीसीशी बोलताना सांगितले.."तो सातत्याने भारतासाठी खेळत होता आणि वर्ल्ड कप सुरू होण्यापूर्वी त्याला वगळण्यात आले. मला त्याला फक्त हे सांगायचे होते की, ही एक लांब स्पर्धा आहे आणि भूतकाळात मजेदार गोष्टी घडल्या आहेत, म्हणून तुला संधी मिळेल, याची मला त्याला खात्री द्यायची होती," असे रोहित पुढे म्हणाला..२०१९ नंतर न्यूझीलंड आणि भारत यांच्यात आयसीसी स्पर्धेच्या बाद फेरीतील जय-पराजयाची आकडेवारी २-२ अशी समान आहे. २०१९च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत आणि २०२१ च्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलमध्ये न्यूझीलंडने बाजी मारली होती. पण, २०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप उपांत्य फेरीत आणि मागच्या वर्षी चॅम्पियन ट्रॉफीच्या फायनलमध्ये भारताने विजय मिळवला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.