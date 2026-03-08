Cricket

IND vs NZ Final: संजू सॅमसनसोबतच्या Viral Video मागचं सत्य रोहित शर्माने सांगितलं; म्हणाला, मला माहित्येत, त्यावेळी कसे वाटते...

Rohit Sharma explains viral video with Sanju Samson: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील अंतिम सामन्यापूर्वी सोशल मीडियावर रोहित शर्मा आणि संजू सॅमसन यांचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. त्या क्षणामागचे खरे कारण आता रोहितने स्पष्ट केले आहे.
Rohit Sharma has finally explained the viral moment with Sanju Samson

Swadesh Ghanekar
Rohit Sharma ICC interview about Sanju Samson opportunity: 'दुःखी होऊ नकोस, ही खूप मोठी स्पर्धा आहे आणि तुला केव्हाही संधी मिळू शकते,'रोहित शर्माने यष्टिरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसनला दिलेला हा सल्ला अन् त्याला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या करो वा मरो सामन्यात मिळालेली संधी... त्या संधीचं सोनं करताना संजूने नाबाद ९७ धावांची खेळी करून संघाला उपांत्य फेरीत पोहोचवले आणि इंग्लंडविरुद्ध ८९ धावांची खेळी करून संघाला फायनलमध्ये तो घेऊन आलाय... रोहित व संजूचा हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला. आता रोहितने त्या सल्ल्यामागचं कारणही सांगितलं आहे.

