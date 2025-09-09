Dhanashree Verma : मी ठरवलं असतं तर युझवेंद्र चहलची अब्रू चव्हाट्यावर आणली असती; धनश्री वर्माचा खळबळजनक Video

युझवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा यांचा घटस्फोट फेब्रुवारी २०२५ मध्ये झाला.घटस्फोटानंतर धनश्रीवर "गोल्ड डिगर" असल्याचे आरोप करत तिला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले गेले.धनश्री काही काळ सोशल मीडियापासून दूर राहिली, तर चहलने अनेक पॉडकास्टमध्ये नात्याबद्दल मत मांडले..Why did Yuzvendra Chahal and Dhanashree Verma divorce? भारतीय संघाचा फिरकीपटू युझवेंद्र चहल याच्यासोबत झालेल्या घटस्फोटानंतर धनश्री वर्माला प्रचंड ट्रोलचा सामना करावा लागला. नृत्यदिग्दर्शक असलेली धनश्री त्यानंतर बराच काळ सोशल मीडियापासून दूर होती आणि त्याकाळात चहल अनेक पॉडकास्टवर त्याच्या तुटलेल्या नात्याबद्दल भाष्य करत सुटलेला. आता धनश्रीनेही त्याला उत्तर देण्यास सुरूवात केली आहे आणि तिचा आणखी एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. .चहलसोबत घटस्फोट झाल्यापासून, तिला "गोल्ड डिगर" असे संबोधून ट्रोल केले जात आहे. धनश्री सध्या राईज अँड फॉल या रिअॅलिटी शोमध्ये दिसत आहे आणि या शोमध्ये तिने तिच्या लग्नाबद्दल आणि घटस्फोटाबद्दल उघडपणे मत मांडले आहे. धनश्री म्हणाली की, मी ठरवले असते तर युझवेंद्र चहलचा अपमान करू शकली असते, परंतु मी नेहमीच त्याचा आदर केला आहे..या शोमधील एका टास्क दरम्यान धनश्रीने चहल आणि ट्रोलर्सवर टीका केली. ती म्हणाली, "जेव्हा तुम्ही लग्नबंधनात असता तेव्हा तुमच्या जोडीदाराच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी तुमच्यावर असते. मला हवं असतं तर मी त्याचा अपमान करू शकले असते. माझ्याकडे काही बोलायला नाही, असे तुम्ही समजू नका. पण, तो माझा नवरा होता आणि मी आमच्या लग्नादरम्यान त्याचा आदर करत आले आणि आजही त्याचा आदर करते.".धनश्री आणि चहल यांनी २०२० मध्ये एकमेकांशी लग्न केले. लग्नाच्या पाच वर्षांनंतर, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, दोघांनीही वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. .Asia Cup 2025: संजू सॅमसनसोबत तिसऱ्या दिवशी नेट प्रॅक्टिसमध्ये काय घडलं? IND vs UAE सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये मिळणार संधी.धनश्रीने काही दिवसांपूर्वी खुलासा केला होता की, घटस्फोटाचा अंतिम निकाल येण्यापूर्वीच ती रडली होती. "मला अजूनही आठवतंय जेव्हा मी तिथे उभी होते आणि निकाल येणार होता. आम्ही मानसिकदृष्ट्या खूप तयार असलो तरी, मी खूप भावनिक झाले होते. मी सर्वांसमोर रडू लागले. त्यावेळी मला काय वाटत होते ते मी व्यक्तही करू शकत नव्हते. मला फक्त आठवतंय की मी फक्त रडत राहिले. अर्थात! ते सर्व घडले आणि तो (चहल) आधी बाहेर पडला," असे धनश्री म्हणाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.