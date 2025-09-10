Cricket

Shreyas Iyer च्या एका पायाला अर्धांगवायू झाला होता, वेदना भयानक होत्या; धक्कादायक खुलासा, क्रिकेटविश्व हादरले

Shreyas Iyer Reveals Horrendous Pain : भारतीय क्रिकेटपटू श्रेयस अय्यरने आपल्या दुखापतीबाबत केलेल्या धक्कादायक खुलाशाने संपूर्ण क्रिकेटविश्व हादरले आहे.
Shreyas Iyer is all set to lead India A against Australia A

  • श्रेयस अय्यरच्या एका पायाला अर्धांगवायू झाला होता आणि त्याला मज्जातंतूचा त्रास झाला होता.

  • पाठीवर शस्त्रक्रिया करून रॉड बसवण्यात आला असून अजूनही त्याला उपचार घ्यावे लागतात.

  • अय्यरने वेदनांना "भयानक आणि असह्य" असे वर्णन केले आहे, बीसीसीआयने त्याला २०२४-२५ च्या वार्षिक करारातून वगळले होते.

Shreyas Iyer reveals paralysis in one leg and nerve damage : भारतीय संघातील मधल्या फळीतील फलंदाज श्रेयस अय्यर याची मुलाखत सध्या चांगली गाजतेय. आशिया चषक स्पर्धेत निवड न झाल्याने दुःख झाल्याचे त्याने कबुल केले होते, परंतु त्याचवेळी त्याच्यापेक्षा चांगली कामगिरी करणारे खेळाडू संघात आहेत आणि त्यांना पाठिशी उभं राहण्याचे आवाहन त्याने केले होते. त्याचवेळी त्याला भारत अ संघाचे नेतृत्व देऊन बीसीसीआयने त्याची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या दोन चारदिवसीय सामन्यांत तो नेतृत्व करणार आहे. अय्यरने मागील काही वर्षांत त्याच्या खेळात अविश्वसनीय बदल केला आहे आणि त्यामुळेच तो नेहमी चर्चेतही राहिला आहे.

