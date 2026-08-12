IRE vs AFG: विराट कोहली-शिखर धवनलाही टाकलं मागे, अफगाणिस्तानच्या ओपनरची विक्रमी शतकासह पीटरसनच्या क्लबमध्ये एन्ट्री

Ireland vs Afghanistan 4th ODI Marathi News: बुधवारी (१२ ऑगस्ट) अफगाणिस्तानचा आयर्लंडविरुद्ध बेलफास्ट येथे चौथ्या वनडे सामना सुरू आहे. या सामन्यात अफगाणिस्तानचा सलामीवीर इब्राहिम झाद्रान (Ibrahim Zadran) आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील फलंदाज सदिकुल्लाह अटल (Sediqullah Atal) यांनी दमदार शतके केली आहेत. त्यामुळे अफगाणिस्तानने आयर्लंडसमोर ३४४ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवे आहे. दरम्यान, इब्राहिमने मोठ्या विक्रमालाही गवसणी घातली. .IND vs SL, 1st Test: सर्फराज खान की ध्रुव जुरेल... कोणाला मिळावी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी? कार्तिकने दिलं स्पष्ट उत्तर.या सामन्यात प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या अफगाणिस्तानने रेहमनुल्ला गुरबाज याची विकेट १२ धावांवरच गमावली होती. पण नंतर झाद्रानला सदिकुल्लाह अटलची साथ मिळाली. या दोघांनीही शतके साजरी करताना दुसऱ्या विकेटसाठी तब्बल २३१ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे ही अफगाणिस्तानसाठी वनडे क्रिकेटमधील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वोच्च भागीदारी ठरली. याशिवाय त्यांची चौथीच अशी जोडी ठरली, ज्यांनी एकाच वनडेत अफगाणिस्तानसाठी शतके केली आहेत..सर्वात कमी डावात २००० वनडे धावा करण्याचा विश्वविक्रम (Fastest Batter to 2000 ODI Runs) भारताच्या शुभमन गिलच्या नावावर आहे. गिलने ३८ डावात हा पराक्रम केला होता, तर त्यापाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर दक्षिण आफ्रिकेचा हाशिम आमला आहे, ज्याने ४० डावात २००० धावा केल्या होत्या. त्यानंतर ४५ डावात २००० धावा करणारे खेळाडू संयुक्तरित्या तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. चौथ्या क्रमांकावर पाकिस्तानचा इमाम-उल-हक असून त्याने ४६ डावात २००० धावा केल्या आहेत. जोनाथन ट्रॉट, शाय होप, डॅरील मिचेल यांनी ४७ डावात २००० धावा केल्या आहेत..IND vs AFG: भारत-अफगाणिस्तान T20I मालिका सप्टेंबरमध्ये होणार! ACB कडून तारखांबाबत मोठी अपडेट.भारतीय खेळाडूंमध्ये गिलनंतर शिखर धवनने ४८ डावात, तर श्रेयस अय्यरने ४९ डावात २००० वनडे धावा केल्या होत्या. नवज्योत सिंग सिद्धू आणि सौरव गांगुली यांनी ५२ डावात, तर विराट कोहलीने ५३ डावात २००० वनडे धावा केल्या होत्या..अफगाणिस्तानने उभारला धावांचा डोंगरदरम्यान, बुधवारी होत असलेल्या सामन्याच झाद्रान बाद झाल्यानंतर काही वेळाने सदिकुल्लाह अटलही बाद झाला. त्याने १२० चेंडूत १७ चौकार आणि ४ षटकारांसह १४३ धावा केल्या. त्यानंतर मात्र अफगाणिस्तानच्या फलंदाजांनी नियमित अंतराने विकेट्स गमावल्या. केवळ दार्विश रसुलीने २० धावांचा टप्पा ओलांडला, त्याने २४ धावा केल्या. मात्र झाद्रान आणि अटल यांच्या शतकामुळे अफगाणिस्तानला ५० षटकात ९ बाद ३४३ धावांपर्यंत पोहचता आले. आयर्लंडकडून ब्रायन मॅकडोनो याने ३ विकेट्स घेतल्या.या मालिकेत अफगाणिस्तानने आधीच २-० अशी आघाडी घेत २०२७ वनडे वर्ल्डकपची थेट पात्रता मिळवली आहे. त्यामुळे आता त्यांचा हेतू या मालिकेत निर्विवाद वर्चस्व राखण्याचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.