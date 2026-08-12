IND vs SL, 1st Test: सर्फराज खान की ध्रुव जुरेल... कोणाला मिळावी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी? कार्तिकने दिलं स्पष्ट उत्तर

India vs Sri Lanka 1st test: भारतीय संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यातील कसोटी मालिकेला १५ ऑगस्टपासून सुरुवात होणार असून पहिला सामना गॉलला खेळवला जाणार आहे. या मालिकेपूर्वी भारतीय निवड समितीला काही बदल भारतीय संघात करावे लागले आहेत. साई सुदर्शन दुखापतीतून सावरला नसल्याने त्याच्या जागेवर सर्फराज खानला (Sarfaraz Khan) बदली खेळाडू म्हणून दोन दिवसांपूर्वीच भारतीय संघात स्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्फराज भारतीय संघात सामील झाला असून पहिल्या सामन्यातील प्लेइंग इलेव्हनच्या निवडीसाठी उपलब्ध आहे. .IND vs SL 1st Test: सर्फराज खानची एन्ट्री, पण नाही मिळणार खेळण्याची संधी! पहिल्या कसोटीसाठी कशी असेल भारताची Playing XI?.सर्फराजला सहाव्या क्रमांकावर खेळवण्याचा सल्ला अनेक क्रिकेट तज्ज्ञांनी दिला आहे. पण या जागेसाठी ध्रुव जुरेलही (Dhruv Jurel) सध्या शर्यतीत आहे. सुदर्शन गेल्या काही सामन्यात तिसऱ्या क्रमांकावर खेळला होता. त्यामुळे आता कोणाला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी द्यायची आणि कोणाला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवायचे असा मोठा प्रश्न भारतीय संघव्यवस्थापनासमोर आहे. आता याबाबत भारताचा माजी फिरकीपटू मुरली कार्तिकने (Murali Kartik) भाष्य केले आहे. कार्तिकच्या मते निर्णय घेताना वैयक्तिक गुणवत्ता, संघाची दीर्घकालीन स्थिरता आणि स्पष्ट संवाद यांचा समतोल साधला गेला पाहिजे..सोनी स्पोर्ट्सशी बोलताना कार्तिक म्हणाला, 'सर्फराजने काहीही चूक रेलेलं नाही. तो बदली खेळाडू म्हणून संघात आला आहे. खेळाडूंना त्यांच्या संघातील जागेबद्दल सुरक्षित वाटलं पाहिजे, हा संदेश महत्त्वाच आहे. ध्रुव जुरेल एक महत्त्वाचा यष्टीरक्षक फलंदाज आहे. मला वाटतं की सर्फराजच्या आधी त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवले पाहिजे.'कार्तिकने यावर जोर दिला की सर्फराजची निवड मधल्या फळीची पुनर्रचना करण्यासाठी झालेली नसून एका जखमी खेळाडूच्या जागेवर बदली खेळाडू म्हणून झाली आहे. तसेच आधीपासूनच संघाचा भाग असलेल्या खेळाडूला वगळणे हे अनुकूल ठरणार नाही..दरम्यान, सध्या भारताच्या कसोटी संघात रिषभ पंत हा पहिल्या पसंतीचा यष्टीरक्षक फलंदाज आहे. त्यामुळे श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत तोच यष्टीरक्षण करतानाही दिसण्याची दाट शक्यता आहे. अशात ध्रुव जुरेलला संधी दिली जाणार नाही, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. पण जुरेलने भारत अ संघासाठी चांगली कामगिरी केली आहे. त्याने गेल्या महिन्यात श्रीलंकेत झालेल्या अ संघांच्या कसोटी सामन्यांमध्य़े दमदार कामगिरी केली होती. त्याने नाबाद १४१ धावा, १४ धावा आणि ५३ धावा अशा खेळी केल्या होत्या. त्यामुळे त्याने प्लेइंग इलेव्हनसाठी मजबूत दावेदारी ठोकली आहे..IND vs SL: सर्फराज खान हेअरस्टाईल करायला गेला, पण सिराजच्या नव्या 'प्रयोगामुळे' झाला हैराण! Video Viral.मात्र, सर्फराज हा फिरकी गोलंदाजी चांगली खेळतो. विशेषतः श्रीलंकेत फिरकीला साथ देणाऱ्या खेळपट्ट्या आहेत, अशा खेळपट्ट्यांवर त्याचे स्वीप शॉट्स आणि फूटवर्क प्रभावी ठरतात. त्यामुळे तो देखील प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा मिळवण्यासाठी प्रबळ दावेदार आहे. त्यामुळे आता शुभमन गिल आणि गौतम गंभीर हा तिढा कसा सोडवणार हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.