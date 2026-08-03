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ICC Bans Cricketer: ICC ची मोठी कारवाई! अमेरिकेच्या ‘या’ क्रिकेटपटूवर तब्बल ८ वर्षांची बंदी; नेमकं काय केलं?

ICC Takes Strict Action Against Akhilesh Reddy: अमेरिकेचा क्रिकेटपटू अखिलेश रेड्डीवर ICC ने ८ वर्षांची बंदी घातली आहे. अबू धाबी T10 लीगदरम्यान मॅच फिक्सिंगचा प्रयत्न आणि तपासात अडथळा आणल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली.
USA cricketer banned by ICC

ICC bans USA Akhilesh Reddy for 8 years

esakal

Varsha Balhe
Updated on

ICC Takes Strict Action Against Akhilesh Reddy: क्रिकेटविश्वातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे.आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) अमेरिकेचा क्रिकेटपटू अखिलेश रेड्डी याच्यावर तब्बल ८ वर्षांची बंदी घातली आहे. भारतातील हैदराबादमध्ये वाढलेल्या या २६ वर्षीय खेळाडूने अमेरिकेसाठी ४ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत.

याशिवाय तो सनरायझर्स हैदराबादचा(SRH) नेट गोलंदाजही राहिला असून विजय हजारे ट्रॉफीतही त्याचा समावेश झाला होता. मात्र आता गंभीर आरोपांमुळे त्याच्यावर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.

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