ICC Bans Cricketer: ICC ची मोठी कारवाई! अमेरिकेच्या ‘या’ क्रिकेटपटूवर तब्बल ८ वर्षांची बंदी; नेमकं काय केलं?

ICC Takes Strict Action Against Akhilesh Reddy: क्रिकेटविश्वातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे.आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) अमेरिकेचा क्रिकेटपटू अखिलेश रेड्डी याच्यावर तब्बल ८ वर्षांची बंदी घातली आहे. भारतातील हैदराबादमध्ये वाढलेल्या या २६ वर्षीय खेळाडूने अमेरिकेसाठी ४ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत.याशिवाय तो सनरायझर्स हैदराबादचा(SRH) नेट गोलंदाजही राहिला असून विजय हजारे ट्रॉफीतही त्याचा समावेश झाला होता. मात्र आता गंभीर आरोपांमुळे त्याच्यावर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे..यूएईमध्ये झालेल्या अबू धाबी टी-१० लीग २०२५ स्पर्धेदरम्यान सामना फिक्स करण्याचा प्रयत्न, दुसऱ्या खेळाडूला फिक्सिंगसाठी प्रवृत्त करणे आणि आयसीसीच्या तपासात अडथळा आणणे या ३ गंभीर आरोपांमध्ये अखिलेश रेड्डी दोषी आढळला. या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आयसीसीच्या न्यायाधिकरणाने त्याच्यावर ८ वर्षांची बंदी सुनावली..IND VS ENG 1ST ODI: जबरदस्त कॅच! लोकेश राहुलची 'झेप' पाहून इंग्लंडचा संघ अवाक्... भारतीय संघाची मजबूत पकड, Video Viral.ही बंदी २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू मानण्यात आली आहे. कारण याच दिवशी त्याला तात्पुरते निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे आता २१ नोव्हेंबर २०३३ पर्यंत तो कोणत्याही स्तरावर क्रिकेट खेळू शकणार नाही किंवा क्रिकेटशी संबंधित कोणत्याही कामात सहभागी होऊ शकणार नाही. तोपर्यंत त्याचे वय ३४ वर्षांहून अधिक झालेले असेल..हॉटेलच्या खोलीत रचला होता फिक्सिंगचा कटया प्रकरणाचा खुलासा सामना सुरू होण्याच्या काही तास आधी झाला. १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सकाळी टीम हॉटेलमध्ये अखिलेश रेड्डीने आपल्या संघातील एका खेळाडूला मुद्दाम जास्त धावा देण्यास सांगितले. त्याने हा आदेश संघातील एका वरिष्ठ व्यक्तीकडून आल्याचेही सांगितले होते.मात्र त्या खेळाडूने हा प्रस्ताव लगेच नाकारला. त्याने तात्काळ आपल्या एजंटला आणि आयसीसीच्या अँटी करप्शन युनिटला (ACU) याची माहिती दिली. त्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली..चौकशीत आणखी एक धक्कादायक गोष्ट समोर आली. ज्या खेळाडूने फिक्सिंगसाठी नकार दिला होता, त्याचे नाव सुरुवातीला प्लेइंग-११ मध्ये होते. पण त्याने नकार दिल्यानंतर अवघ्या ३० मिनिटांत त्याला अंतिम संघातून बाहेर करण्यात आले.आयसीसीच्या न्यायाधिकरणाने असे नमूद केले की, अखिलेश रेड्डीने त्या खेळाडूने सहकार्य करण्यास नकार दिल्याची माहिती लगेच संघ व्यवस्थापनापर्यंत पोहोचवली होती. त्यानंतरच त्याला संघातून बाहेर करण्यात आले..चौकशी सुरू झाल्यानंतर अखिलेश रेड्डीने आपल्या मोबाईलमधील त्या खेळाडूसोबतची व्हॉट्सॲप चॅट आणि कॉल हिस्ट्री डिलीट केली होती. चौकशीदरम्यान त्याने ही आपली "डेटा हायजीन" म्हणजे फोन स्वच्छ ठेवण्याची सवय असल्याचे सांगितले..Pakistan Cricket: आधी वेस्ट इंडिजने जिरवली, आता ICC ने कारवाई केली! पाकिस्तानच्या दोन गोलंदाजांना झाली शिक्षा....मात्र आयसीसीने हा दावा फेटाळून लावला. न्यायाधिकरणाने स्पष्ट म्हटले की, चौकशीतील महत्त्वाचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी आणि तपासात अडथळा आणण्यासाठीच त्याने चॅट आणि कॉल रेकॉर्ड डिलीट केले.या सर्व पुराव्यांच्या आधारे आयसीसीने अखिलेश रेड्डीला दोषी ठरवत ८ वर्षांची कठोर बंदी सुनावली. या निर्णयामुळे त्याची क्रिकेट कारकीर्द जवळपास संपुष्टात आल्याचीच चर्चा आता क्रिकेटविश्वात सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.