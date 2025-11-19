U19 India Cricket Team

U19 World Cup 2026 स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर! भारताचे सामने कुठे आणि कधी होणार? जाणून घ्या

U19 Men’s World Cup 2026 Schedule: १९ वर्षांखालील वनडे वर्ल्ड कप २०२६ चे आयोजन पुढच्यावर्षी जानेवारी ते फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. या स्पर्धेत १६ संघ सहभागी होणार आहेत.
Published on
Summary

  • आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून १९ वर्षांखालील वनडे वर्ल्ड कप २०२६ चे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे.

  • नामिबिया आणि झिम्बाब्वे येथे होणाऱ्या या स्पर्धेत १६ संघ सहभागी होणार आहेत.

  • १५ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी दरम्यान ४१ सामने खेळवले जातील.

