U19 World Cup 2026 स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर! भारताचे सामने कुठे आणि कधी होणार? जाणून घ्या
U19 Men’s World Cup 2026 Schedule: १९ वर्षांखालील वनडे वर्ल्ड कप २०२६ चे आयोजन पुढच्यावर्षी जानेवारी ते फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. या स्पर्धेत १६ संघ सहभागी होणार आहेत.
Summary
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून १९ वर्षांखालील वनडे वर्ल्ड कप २०२६ चे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे.
नामिबिया आणि झिम्बाब्वे येथे होणाऱ्या या स्पर्धेत १६ संघ सहभागी होणार आहेत.
१५ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी दरम्यान ४१ सामने खेळवले जातील.