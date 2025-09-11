Cricket

महिलांचं राज्य! ODI World Cup मध्ये दिसणार बदलाचे वारे; ICC च्या ऐतिहासिक निर्णयाचे जगभरातुन कौतुक

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) महिला क्रिकेटसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. २०२५ मध्ये होणाऱ्या महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्व सामने फक्त महिला पंच आणि महिला रेफरी यांच्या नेतृत्वाखाली खेळवले जाणार आहेत.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) गुरुवारी ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यांनी भारतात होणाऱ्या महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी प्रथमच सर्व सामन्यांचे पंच आणि सामनाधिकारी पूर्णपणे महिला असतील अशी घोषणा केली. हा प्रयोग २०२२ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आणि दोन महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत यापूर्वी केला गेला असला तरी, वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत हे पहिल्यांदाच घडणार आहे.

