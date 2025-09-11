महिलांचं राज्य! ODI World Cup मध्ये दिसणार बदलाचे वारे; ICC च्या ऐतिहासिक निर्णयाचे जगभरातुन कौतुक

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) गुरुवारी ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यांनी भारतात होणाऱ्या महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी प्रथमच सर्व सामन्यांचे पंच आणि सामनाधिकारी पूर्णपणे महिला असतील अशी घोषणा केली. हा प्रयोग २०२२ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आणि दोन महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत यापूर्वी केला गेला असला तरी, वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत हे पहिल्यांदाच घडणार आहे. .भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली ३० सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या १३ व्या महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी एकूण १४ पंच आणि ४ सामनाधिकारी निवडण्यात आले आहेत. ICC चेअरमन जय शाह यांनी याला महिला क्रिकेटच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल म्हटले आहे आहा उपक्रम भविष्यात अधिक प्रेरणादायी कथा निर्माण करेल, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. .Asia Cup 2025 मध्ये मिळाली नाही संधी, भाई निघाला दुसऱ्या संघाकडून खेळायला! भारतीय क्रिकेटपटूचा मोठा निर्णय .या स्पर्धेसाठी निवडण्यात आलेल्या १४ पंचांमध्ये अनेक मोठी नावे आहेत. क्लेअर पोलोसाक, जॅकलिन विल्यम्स आणि स्यू रेडफर्न हे तिसऱ्यांदा महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत. त्याच वेळी, लॉरेन एजेनबॅग आणि किम कॉटन देखील दुसऱ्यांदा या प्रतिष्ठित स्पर्धेचा भाग असतील.याशिवाय, सारा दांबानेवाना, शाथिरा झाकीर जेसी, एलोइस शेरीडन, वृंदा राठी, गायत्री वेणुगोपालन आणि इतर नावे या पॅनेलला आणखी खास बनवतात. .आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांच्या मते, हा उपक्रम प्रेरणादायी आदर्श निर्माण करण्यासाठी आहे. यामुळे भविष्यात अधिक महिलांना पंच आणि पंच म्हणून कारकीर्द करण्यासाठी प्रेरणा मिळेल. महिला क्रिकेटचा विस्तार, जागतिक मान्यता आणि खेळात लिंग समानता या दिशेने हे पाऊल ऐतिहासिक ठरेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.