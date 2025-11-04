Women's World Cup Team: वर्ल्ड कपच्या सर्वोत्तम संघात हरमनप्रीत कौरला स्थान नाही; भारताच्या तीन खेळाडूंची निवड, कॅप्टन कोण?

Harmanpreet Kaur misses out on ICC Women’s World Cup 2025 XI : हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने महिला वर्ल्ड कप जिंकला असला तरी आयसीसीने जाहीर केलेल्या स्पर्धेतील सर्वोत्तम संघात तिला स्थान मिळालेले नाही. भारताने ५२ धावांनी दक्षिण आफ्रिकेवर विजय मिळवून पहिले वर्ल्ड कप जेतेपद पटकावले. पण, आयसीसीच्या संघाचे नेतृत्व आफ्रिकेची कर्णधार लॉरा वोलव्हार्डकडे ( LAURA WOLVAARDT AS CAPTAIN ) सोपवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. या संघात भारताच्या तीन खेळाडूंनी आपली जागा पक्की केली आहे. त्याशिवाय उपविजेत्या आफ्रिकेच्या तीन खेळाडूंचाही समावेश आहे..लॉराने या स्पर्धेत ७१.३७ च्या सरासरीने ५७१ धावा केल्या. फायनलमध्येही तिने शतक झळकावले होते आणि वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या एका पर्वात सर्वाधिक धावांचा वर्ल्ड रेकॉर्ड तिने नावावर केला. ऑस्ट्रेलियाच्या अॅनाबेल सदरलँड, अॅश गार्डरन आणि फिरकीपटू अॅलाना किंग याही या संघात आहेत. सिद्रा नवाज ही एकमेव पाकिस्तानी खेळाडू या संघात आहे. इंग्लंडच्या सोफी एक्लेस्टनला अंतिम ११ मध्ये स्थान पटकावता आले आहे, तर नॅट शिव्हर ब्रंटचा १२वी खेळाडू म्हणून समावेश केला गेला आहे..India vs Pakistan पुन्हा भिडणार, १६ तारखेला हायव्होल्टेज सामना; वैभव सूर्यवंशी शेजाऱ्यांची वाट लावणार, जितेश शर्माकडे कर्णधारपद.स्मृती मानधनाने या स्पर्धेत एक शतक व २ अर्धशतकांसह ५४.२५च्या सरासीरने ४३४ धावा केल्या आहेत. लॉरानंतर या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करण्याचा मान तिने पटकावला आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या निर्णायक सामन्यात तिने १०९ धावांची खेळी केली होती. तिच्यासह जेमिमा रॉड्रिग्जनेही या संघात स्थान पटकावले आहे. जेमिमाने उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध नाबाद १२७ धावांची अविस्मरणीय खेळी केली होती. तिने या संपूर्ण स्पर्धेत ५८.४० च्या सरासरीने २९२ धावा केल्या. त्यात एक शतक व एक अर्धशतक आहे. .दक्षिण आफ्रिकेची मारिझाने काप ( २०८ धावा व १२ विकेट्स), ऑस्ट्रेलियाची अॅश गार्डरन ( ३२८ धावा व ७ विकेट्स) या दोन अष्टपैलू खेळाडूंसह भारताची दीप्ती शर्माही या संघात आहे. तिने या स्पर्धेत २१५ धावा व २२ विकेट्स घेत प्लेअर ऑफ दी टुर्नामेंटचा पुरस्कार पटकावला. अंतिम सामन्यात तिने ३९ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या व ५८ धावांची खेळी केली. ऑस्ट्रेलियाची अॅनाबेल सदरलँड ( ११७ धावा व १७ विकेट्स) ही पण या संघात आहे. .भारतीय महिला संघाची 'ती' कृती अन् R Ashwin ने पुरुषांच्या संघाचे काढले वाभाडे; म्हणाला, ते फक्त प्रसिद्धीसाठी बाता मारतात, पण...दक्षिण आफ्रिकेची नदिने डी क्लेर्क ( २०८ धावा व ९ विकेट्स), पाकिस्तानची यष्टिरक्षक ( ८ बळी व ६२ धावा), ऑस्ट्रेलियाची अॅलाना किंग ( १३ विकेट्स), इंग्लंडची सोफी ( १६ विकेट्स) अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये आहे. १२ वी खेळाडू म्हणून इंग्लंडच्या नॅट ब्रंटचा ( २६२ धावा व ९ विकेट्स) समावेश केला गेला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.