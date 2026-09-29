ICC Cricket World Cup 2027: वर्ल्ड कप 2027 चं शेड्यूल कधी जाहीर होणार? अनाउन्समेंटची तारीख समोर; जाणून घ्या कुठे होणार घोषणा

ICC CRICKET WORLD CUP 2027 SCHEDULE ANNOUNCEMENT DATE: क्रिकेटमध्ये सर्वात मोठा पर्व म्हणजे वर्ल्ड कप. अशातच आता २०२७ मध्ये एकदिवसीय वर्ल्ड कप खेळवला जाणार आहे. हा वर्ल्ड कप दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया या तीन देशांमध्ये संयुक्तपणे खेळवला जाणार आहे. आता या वर्ल्ड कपचं संपूर्ण शेड्यूल जाहीर करण्याची तारीखही समोर आली आहे..आयसीसी आणि यजमान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट साऊथ आफ्रिका मिळून केपटाऊनमध्ये एक कार्यक्रम घेणार आहेत. याच कार्यक्रमात २०२७ वनडे वर्ल्ड कपचं शेड्यूल जाहीर केलं जाणार आहे. गुरुवारी (१ ऑक्टोबर) हे शेड्यूल जाहीर होईल. याच दिवशी वर्ल्ड कपच्या तिकीटांसाठी बॅलेट नोंदणीही सुरू केली जाणार आहे. मात्र, लगेच तिकीटांची विक्री सुरू होणार नाही.२०२७ वनडे वर्ल्ड कपला २ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. तर २१ नोव्हेंबरला वर्ल्ड कपचा अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे..भारतासह ८ संघांचं स्थान पक्कं होणार२०२७ वनडे वर्ल्ड कपमध्ये एकूण १४ संघ खेळणार आहेत. त्यापैकी १० संघांचं स्थान ३० सप्टेंबरपर्यंत पक्कं होणार आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे हे यजमान असल्याने त्यांना थेट प्रवेश मिळाला आहे. याशिवाय आयसीसी वनडे क्रमवारीच्या आधारे आणखी ८ संघ वर्ल्ड कपसाठी पात्र ठरणार आहेत. सध्या भारत, न्यूझीलंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, श्रीलंका, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हे संघ या ८ जागांसाठी पात्र ठरत आहेत.दक्षिण आफ्रिका आधीच यजमान म्हणून पात्र असल्याने क्रमवारीत नवव्या स्थानावर असलेल्या बांगलादेशलाही वर्ल्ड कपमध्ये जागा मिळणार आहे. तर वेस्ट इंडिजला मात्र वर्ल्ड कपमध्ये जाण्यासाठी क्वालिफायर खेळावे लागणार आहेत..दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वेसोबत नामिबियाही वर्ल्ड कपचा यजमान देश आहे. मात्र, नामिबियाचं वर्ल्ड कपमधील स्थान अजून पक्कं झालेलं नाही.वनडे वर्ल्ड कपमध्ये यजमान देशाला थेट प्रवेश मिळण्यासाठी तो देश आयसीसीचा फुल मेंबर असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे नामिबियाला पात्रता मिळवण्यासाठी पुढील प्रक्रियेतून जावं लागणार आहे..२०२७ वर्ल्ड कपचा फॉरमॅट कसा असेल?यावेळी वर्ल्ड कपचा फॉरमॅटही थोडा वेगळा असणार आहे. १४ संघांची ही स्पर्धा तीन राऊंडमध्ये खेळवली जाणार आहे. त्यानंतर सेमीफायनल आणि फायनल होईल.पहिल्या राऊंडमध्ये तीन संघांमध्ये सुपर सीरिज होणार आहे. हे तीनही संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतील आणि यातील एका संघाला पुढच्या राऊंडमध्ये प्रवेश मिळेल. उर्वरित दोन संघांचा वर्ल्ड कपमधील प्रवास तिथेच संपेल..यानंतर दुसऱ्या राऊंडमध्ये १२ संघांमध्ये ३० सामने होतील. त्यानंतर सुपर ७ राऊंडमध्ये २१ सामने खेळवले जातील. या राऊंडनंतर गुणतालिकेतील टॉप-४ संघ सेमीफायनलमध्ये पोहोचतील. म्हणजेच २०२७ चा वनडे वर्ल्ड कप सुरू होण्याआधीच चाहत्यांना शेड्यूलपासून ते कोणते संघ खेळणार आहेत, याची बरीच माहिती मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.