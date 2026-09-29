Cricket

ICC Cricket World Cup 2027: वर्ल्ड कप 2027 चं शेड्यूल कधी जाहीर होणार? अनाउन्समेंटची तारीख समोर; जाणून घ्या कुठे होणार घोषणा

ICC Cricket World Cup 2027 Schedule: २०२७ वनडे वर्ल्ड कपचं संपूर्ण शेड्यूल १ ऑक्टोबरला केपटाऊनमध्ये जाहीर होणार आहे. दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबियात होणाऱ्या या स्पर्धेला २ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार असून २१ नोव्हेंबरला फायनल रंगणार आहे. शेड्यूल कुठे आणि कधी जाहीर होणार, जाणून घ्या.
ICC Cricket World Cup 2027

ICC Cricket World Cup 2027

esakal

Varsha Balhe
Updated on

ICC CRICKET WORLD CUP 2027 SCHEDULE ANNOUNCEMENT DATE: क्रिकेटमध्ये सर्वात मोठा पर्व म्हणजे वर्ल्ड कप. अशातच आता २०२७ मध्ये एकदिवसीय वर्ल्ड कप खेळवला जाणार आहे.

हा वर्ल्ड कप दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया या तीन देशांमध्ये संयुक्तपणे खेळवला जाणार आहे. आता या वर्ल्ड कपचं संपूर्ण शेड्यूल जाहीर करण्याची तारीखही समोर आली आहे.

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