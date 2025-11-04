Cricket

Asia Cup 2025 Ind vs Pak : मैदानात उगाच उन्माद! हॅरिस रौफचा माज ICC ने उतरवला... सर्वात मोठी शिक्षा!

ICC Disciplinary Action in Asia Cup 2025: आशिया कप 2025: भारत-पाकिस्तान सामन्यातील वादग्रस्त क्षणांवर ICC ने कठोर कारवाई केली आहे. यामध्ये ५ खेळाडूंचा समावेश आहे.
आशिया कप स्पर्धा प्रचंड वादात सापडली आहे. भारत-पाकिस्तान सामन्यांमध्ये आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ICC ने खेळाडूंवर कठोर कारवाई केली आहे. यात सूर्यकुमार यादव, हॅरिस रौफ आणि साहिबजादा फरहान यांना कलम २.२१ अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. जसप्रीत बुमराहला इशारा देण्यात आला, तर अर्शदीप सिंग निर्दोष सुटला. आज (मंगळवार) दुबईत ICC ची बैठक झाली, ज्यात आशिया कप वादावर सविस्तर चर्चा झाली.

