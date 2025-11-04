Asia Cup 2025 Ind vs Pak : मैदानात उगाच उन्माद! हॅरिस रौफचा माज ICC ने उतरवला... सर्वात मोठी शिक्षा!

आशिया कप स्पर्धा प्रचंड वादात सापडली आहे. भारत-पाकिस्तान सामन्यांमध्ये आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ICC ने खेळाडूंवर कठोर कारवाई केली आहे. यात सूर्यकुमार यादव, हॅरिस रौफ आणि साहिबजादा फरहान यांना कलम २.२१ अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. जसप्रीत बुमराहला इशारा देण्यात आला, तर अर्शदीप सिंग निर्दोष सुटला. आज (मंगळवार) दुबईत ICC ची बैठक झाली, ज्यात आशिया कप वादावर सविस्तर चर्चा झाली..आचारसंहितेचे उल्लंघनभारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवला सामन्याच्या मानधनाच्या ३० टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे. २०२५ च्या आशिया कपमध्ये भारत-पाकिस्तान यांच्यात तीन सामने खेळले गेले, ज्यात अंतिम सामन्याचाही समावेश आहे. या सामन्यांदरम्यान खेळाडूंमधील तणावाला ICC ने आचारसंहितेचे उल्लंघन मानले.ICC च्या निर्णयानुसार, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, हॅरिस रौफ आणि साहिबजादा फरहान अशा पाच खेळाडूंवर वेगवेगळ्या सामन्यांमध्ये कारवाई करण्यात आली आहे..प्रकरणाची सुनावणीभारत-पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कपचा पहिला सामना १४ सप्टेंबर रोजी झाला. मॅच रेफरी रिची रिचर्डसन यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेतली.सूर्यकुमार यादवला ICC आचारसंहितेच्या कलम २.२१ चे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरवले, जे खेळाची बदनामी करणाऱ्या वर्तनाशी संबंधित आहे. पाकिस्तानच्या साहिबजादा फरहानला त्याच कलमाच्या उल्लंघनासाठी अधिकृत इशारा आणि एक डिमेरिट पॉइंट देण्यात आला. हॅरिस रौफ (पाकिस्तान) ला देखील याच उल्लंघनात दोषी आढळले असून, त्याला सामना शुल्काच्या ३० टक्के दंड आणि दोन डिमेरिट पॉइंट्सची शिक्षा झाली..Haris Rauf Controversy : रौऊफच्या 'त्या' प्रकरणात रिझवान पाठीशी राहिला उभा, मात्र भारतीय चाहत्यांनी केला आडवा .अर्शदीप सिंग वर कलम २.६ अंतर्गत आरोपहे सर्व खटले सप्टेंबर २०२५ मध्ये खेळलेल्या आशिया कपच्या तीन सामन्यांशी (१४, २१ आणि २८ सप्टेंबर) संबंधित आहेत. सुनावणी एमिरेट्स ICC एलिट पॅनेल ऑफ मॅच रेफ्रीजच्या सदस्यांनी घेतली.२१ सप्टेंबर २०२५ च्या भारत-पाकिस्तान सामन्यातही वाद झाला. याची सुनावणी अँडी पायक्रॉफ्ट यांनी केली. अर्शदीप सिंग वर कलम २.६ अंतर्गत आरोप होता, जो अश्लील किंवा आक्षेपार्ह हावभावांशी संबंधित आहे. चौकशीनंतर तो निर्दोष ठरला आणि कोणतीही शिक्षा झाली नाही..अंतिम सामन्यात दोन खेळाडूंना शिक्षास्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात दोन खेळाडूंना शिक्षा झाल्या. जसप्रीत बुमराहवर कलम २.२१ अंतर्गत आरोप लावण्यात आला असून, त्याला अधिकृत इशारा आणि एक डिमेरिट पॉइंट मिळाला. त्याने शिक्षा स्वीकारली, त्यामुळे औपचारिक सुनावणीची गरज पडली नाही.दरम्यान, हॅरिस रौफ पुन्हा एकदा त्याच कलमाचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरला. रिची रिचर्डसन यांच्या अध्यक्षतेखालील सुनावणीत त्याला सामना शुल्काच्या ३० टक्के दंड आणि दोन अतिरिक्त डिमेरिट पॉइंट्स देण्यात आले. यामुळे रौफवर दोन सामन्यांची बंदी घालण्यात आली..दोन एकदिवसीय सामन्यांसाठी निलंबितरौफला दोनदा दोषी आढळल्याने त्याचे एकूण डिमेरिट पॉइंट्स चार झाले असून, त्याला दोन निलंबन पॉइंट्सही मिळाले आहेत. ICC च्या शिस्तपालन चौकटीनुसार, या शिक्षेमुळे तो ४ आणि ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणारे दोन एकदिवसीय सामन्यांसाठी निलंबित राहील..पाकिस्तानी मंत्री Haris Rauf ला सुनावण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम भरणार! भारताला 'डिवचण्याच्या' कृतीचे केले समर्थन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.