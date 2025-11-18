Cricket

Babar Azam: चुकीला माफी नाही! बाबर आझमला ICC ने सुनावली शिक्षा, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

ICC Sanctions Babar Azam : श्रीलंकेविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडेत बाबर आझमने केलेल्या एका चूकीमुळे त्याच्यावर आयसीसीने कारवाई केली आहे.
  • बाबर आझमला आयसीसीने आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल शिक्षा दिली आहे.

  • श्रीलंकेविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडेत बाद झाल्यानंतर रागाच्या भरात त्याने बॅट स्टंपवर आदळली.

  • त्यामुळे त्याला १० टक्के दंड आणि एक डिमिरीट पाँइंट मिळाला.

