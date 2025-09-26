Cricket

Suryakumar Yadav: भारतीय कर्णधारावर ICC ने कारवाई केली, BCCI ची सटकली! थोपटले दंड, प्रकरण आता आणखी तापणार...

Suryakumar Yadav Fined 30% of Match Fee: आशिया कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्यानंतर भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादववर आयसीसीने कारवाई केली आहे. आयसीसीने त्याच्यावर ३० टक्के मॅच फी दंड ठोठावला आहे.
Suryakumar Yadav fined by ICC after India vs Pakistan clash; BCCI appeals ahead of Asia Cup 2025 final

Suryakumar Yadav fined by ICC after India vs Pakistan clash; BCCI appeals ahead of Asia Cup 2025 final

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

BCCI reaction to ICC action against India captain Suryakumar Yadav : भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला आयसीसीने शुक्रवारी दंड ठोठावला. भारत-पाकिस्तान यांच्यात १४ सप्टेंबरला झालेल्या लढतीत सूर्यकुमारने विजय भारतीय सैन्याला समर्पित केला होता आणि तेव्हा त्याने पहलगाम हल्ल्याबाबत विधान केलं होतं. त्याविरोधात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB) ने आयसीसीकडे तक्रार दाखल केली. आयसीसीने या तक्रारीची दखल घेताना सूर्याला मॅच फीमधील ३० टक्के रक्कम दंड म्हणून भरण्यास सांगितले आहेत.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
BCCI
ICC
Cricket News in Marathi
Surya kumar Yadav
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com