Suryakumar Yadav: भारतीय कर्णधारावर ICC ने कारवाई केली, BCCI ची सटकली! थोपटले दंड, प्रकरण आता आणखी तापणार...

BCCI reaction to ICC action against India captain Suryakumar Yadav : भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला आयसीसीने शुक्रवारी दंड ठोठावला. भारत-पाकिस्तान यांच्यात १४ सप्टेंबरला झालेल्या लढतीत सूर्यकुमारने विजय भारतीय सैन्याला समर्पित केला होता आणि तेव्हा त्याने पहलगाम हल्ल्याबाबत विधान केलं होतं. त्याविरोधात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB) ने आयसीसीकडे तक्रार दाखल केली. आयसीसीने या तक्रारीची दखल घेताना सूर्याला मॅच फीमधील ३० टक्के रक्कम दंड म्हणून भरण्यास सांगितले आहेत. .पण, इंडिया टूडेच्या वृत्तानुसार बीसीसीआयला आयसीसीने केलेली कारवाई खास आवडलेली नाही आणि त्यांनी जय शाह प्रमुख असलेल्या आयसीसीकडे या दंडाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यातल्या फायनलपूर्वी घडत असलेल्या या घडामोडींमुळे वातावरण तापले आहे. आयसीसने सूर्या दोषी नसल्याचे सांगितले असले तरी ३० टक्के मॅच फीमधील रक्कम दंड म्हणून भरण्यास सांगितले आहे..Breaking : हॅरिस रौफवर आयसीसीची कारवाई; भारताचा डिवचणे पडले महागात, साहिबजादा फरहानलाही.... .सूर्यकुमार यादवचे विधान...अ गटातील सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर सूर्या म्हणाला होता की, आमची बांधिलकी पहलगाम हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंबियांच्या सोबत आहेत. तसेच हा विजय भारतीय सैन्यदलाला समर्पित केला आहे. याशिवाय सरकार आणि बीसीसीआय यांचे एकमत झाल्यानंतर आम्ही इथे फक्त खेळायला आलो होते. .सामनाधिकारी रिची रिचर्डसन यांनी घेतलेल्या आयसीसीच्या सुनावणीसाठी सूर्यकुमार यादव गुरुवारी हजर राहिला होता. त्याच्यासह बीसीसीआयचे सीओ हमांग अमिन आणि क्रिकेट संचालक मॅनेजर सुमीत मल्लापुरकर देखील होते. त्याला यावेळी वॉर्निंग देण्यात आली. .'धोनी, कोहलीनेही...'! ICC च्या कारवाईपासून बचावासाठी Sahibzada Farhan चा विचित्र दावा, घेतला भारताच्या स्टार खेळाडूंचा आधार .हॅरिस रौफवरही कारवाई...पाकिस्तानी जलदगती गोलंदाज सुपर ४ मधील लढतीत चांगलाच पेटला होता आणि त्याने अभिषेक शर्मासोबत शाब्दिक वादही घातला होता. त्याच सामन्यात त्याने ६-० असे संकेत देताना भारतीयांना डिवचले होते. त्यात त्याचा विमान क्रॅश होण्याचं सेलिब्रेशन वादाला फोडणी देणारे ठरले. त्याच्यावरही आयसीसीने कारवाई केली आणि त्यालाही मॅच फीमधील ३० टक्के रक्कम दंड म्हणून भरण्यास सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.