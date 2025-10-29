Cricket

सात महिन्यांनी आला, ऑस्ट्रेलिया दौरा गाजवला अन् रोहित शर्मा जगात भारी ठरला... ICC ची मोठी घोषणा, शुभमन गिलला केलं रिप्लेस

Rohit Sharma ICC ranking after Australia tour : सात महिन्यांनंतर पुनरागमन करणाऱ्या रोहित शर्माने पुन्हा एकदा आपली ताकद जगाला दाखवून दिली आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात त्याने केलेल्या अफलातून कामगिरीच्या जोरावर रोहितने मालिकावीर पुरस्कार जिंकला अन् आता आयसीसीने मोठी घोषणा केली.
Rohit Sharma Becomes World No.1 ODI Batter! ICC Rankings Update After Stunning Australia Tour

Rohit Sharma Becomes World No.1 ODI Batter! ICC Rankings Update After Stunning Australia Tour

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Rohit Sharma becomes world No.1 ODI batsman in ICC rankings : भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याने २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेची तयारी किती जबरदस्त केली आहे, हे नुकत्याच पार पडलेल्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वन डे मालिकेतून दिसली. सात महिन्यानंतर टीम इंडियाच्या जर्सीत परतलेल्या रोहितने त्या मालिकेत सर्वाधिक २०२ धावा करून मालिकावीर पुरस्कार जिंकला. तिसऱ्या वन डे सामन्यात त्याच्या नाबाद १२१ धावांनी भारताने मालिकेचा शेवट गोड केला. आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) रोहितच्या चाहत्यांसाठी खूप मोठी बातमी दिली आहे.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
ICC Ranking
cricket news today
Shubman Gill

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com