सात महिन्यांनी आला, ऑस्ट्रेलिया दौरा गाजवला अन् रोहित शर्मा जगात भारी ठरला... ICC ची मोठी घोषणा, शुभमन गिलला केलं रिप्लेस

Rohit Sharma becomes world No.1 ODI batsman in ICC rankings : भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याने २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेची तयारी किती जबरदस्त केली आहे, हे नुकत्याच पार पडलेल्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वन डे मालिकेतून दिसली. सात महिन्यानंतर टीम इंडियाच्या जर्सीत परतलेल्या रोहितने त्या मालिकेत सर्वाधिक २०२ धावा करून मालिकावीर पुरस्कार जिंकला. तिसऱ्या वन डे सामन्यात त्याच्या नाबाद १२१ धावांनी भारताने मालिकेचा शेवट गोड केला. आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) रोहितच्या चाहत्यांसाठी खूप मोठी बातमी दिली आहे. .आयसीसीने जाहीर केलेल्या ताज्या क्रमवारीत रोहित शर्मा वन डे क्रिकेटमधील नंबर वन फलंदाज बनला आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी रोहित शर्मा वन डे फलंदाजांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर होता. पण, आता तो ७८१ रेटिंग गुणांसह अव्वल स्थानी विराजमान झाला आहे. भारताचा कर्णधार शुभमन गिल दोन स्थान खाली घसरला असून तो तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. अफगाणिस्तानचा इब्राहिम झाद्रान दुसऱ्या स्थानावर कायम आहे..IND A vs SA A: रिषभ पंत कर्णधार; रजत पाटीदार, आयुष म्हात्रे Playing XI मध्ये! उद्यापासून सुरू होणाऱ्या कसोटीसाठी असा असेल भारताचा संघ.विराट कोहलीने तिसऱ्या वन डे सामन्यात अर्धशतकी खेळी केली, परंतु त्याला एक स्थानाचा फटका बसला. तो सहाव्या क्रमांकावर घसरला आहे, परंतु श्रेयस अय्यरने एक स्थानाची सुधारणा करताना नवव्या क्रमांकावर आगेकूच केली आहे. वन डे फलंदाजांच्या अव्वल दहामध्ये भारताचे चार खेळाडू आहेत. लोकेश राहुल १४व्या क्रमांकावर आहे. .गोलंदाजांमध्ये अफगाणिस्थानचा राशीद खान नंबर वन स्थानावर आहे. भारताच्या कुलदीप यादवला एका स्थानाचा फटका बसला असून तो सातव्या क्रमांकावर गेला आहे. रवींद्र जडेजा ११ वरून १३ व्या स्थानावर पोहोचला आहे. मोहम्मद सिराज एक स्थानाच्या सुधारणएसह १६व्या,तर मोहम्मद शमी दोन स्थान खाली सरकून १८व्या स्थानावर पोहोचला आहे. .OMG: ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटूची मृत्यूशी झुंज, हॉस्पिटलमध्ये लाईफ सपोर्टवर! T20 सामन्यापूर्वी घडलं काहीतरी भयंकर.अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये अफगाणिस्तानचा आझमतुल्ला ओमारझाई अव्वल स्थानी कायम आहे. भारताचा रवींद्र जडेजा एक स्थान खाली सरकून दहाव्या क्रमांकावर गेला आहे, तर अक्षर पटेल दोन स्थानांच्या सुधारणेसह १२व्या क्रमांकावर आला आहे.