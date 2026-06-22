Post-Pregnancy Guidelines: मातृत्व की करिअर? महिला क्रिकेटपटूंचा गोंधळ मिटवण्यासाठी ICC चा ऐतिहासिक निर्णय; नियमावली जाहीर

खेळ कोणताही असला तरी महिला क्रिकेटपटूंसाठी सर्वात मोठा पेच प्रसंग तेव्हा उभा राहतो, जेव्हा त्यांना मातृत्व आणि करियर यांच्यापैकी एकाचा विचार करावा लागतो किंवा या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधावा लागतो. या गोष्टींचा विचार करत आला जय शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने मोठे पाऊल उचलले आहे. .कसोटी क्रिकेटमध्ये मोठा बदल! अंधार पडताच होणार नवा नियम लागू; ICC ने घेतले मोठे निर्णय.महिला क्रिकेट वेगाने विकसित हो असून खेळाडू व्यावसायिक विचार करत करियर घडवत असतानाच आई होण्याचाही पर्याय निवडत आहेत. अशात आयसीसीने आता सोमवारी (२२ जून) महिला क्रिकेटपटूंसाठी प्रेग्नंन्सीनंतरही क्रिकेटमध्ये पुनरागमनासाठी नियमावली जारी केली आहे.या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये क्रिकेट बोर्डांना गर्भधारणा, प्रसूती आणि क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करताना खेळाडूंना पाठिंबा देण्यासाठी एका सर्वसमावेशक प्रणालीची रूपरेषा देण्यात आली आहे. पुनरागमानआधी १६ आठवड्यांच्या विंडोमध्ये डिलिव्हरीनंतरची रिकव्हरी, नियोजित प्रशिक्षण यांचा समावेश असेल. .ऑस्ट्रेलियन महिला संघाच्या डॉक्टर, डॉ. फिलिपा इंग यांच्या नेतृत्वाखालील आयसीसी वैद्यकीय सल्लागार समितीने ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. दरम्यान स्थानिक कायद्यांनुसार मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करून धोरण बनवण्यास बोर्डांना सांगितले आहे.या मार्गदर्शन तत्वांनुसार क्रिकेट बोर्डांनी प्रत्येक प्रेग्नंट महिला खेळाडूसाठी विशिष्ट केस मॅनेजर नियुक्त करते, ट्रेनिंगसाठी लवचिक वेळपत्रक तयार करणे, बालसंगोपन आणि प्रवासासाठी मदत, प्रेग्नन्सीदरम्यान आणि नंतर वैद्यकिय आणि आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असेल..जी प्रणाली तयार करण्यात आली आहे, त्यात पुनरागमनाचे ६ टप्प्यांचे मॉडेल आहे. ज्यात सज्जता, रिव्ह्यू, रिस्टोअर, पुन्हा तयार होणे, पुनरागमन आणि आणखी चांगले बनने यांचा समावेश आहे. यामध्ये डिलिव्हरीनंतरच्या रिकव्हरीपासून ते स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये परत येण्यापर्यंत आणि त्यानंतरच्या निरंतर देखरेखीपर्यंतची एक क्रमबद्ध प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे..ICC Penalty: १२ गुण वजा... खेळाडूंच्या मॅच फीमधून ५० टक्के रक्कम दंड म्हणून वसूल; ICC ने इंग्लंडच्या संघावर का केली कारवाई?.दरम्यान, यापूर्वी वेस्ट इंडिजची एफी फ्लेचरने २०२१ मध्ये मुलाला जन्म दिल्यानंतर पुनरागमन केले होते. ती सध्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठीही वेस्ट इंडिज संघाची भाग आहे. तिने म्हटले आहे की या नियमावलीमुळे आणखी खेळाडू प्रेग्नन्सीनंतरही क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करू शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.