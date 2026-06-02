कसोटी क्रिकेटमध्ये मोठा बदल! अंधार पडताच होणार नवा नियम लागू; ICC ने घेतले मोठे निर्णय

ICC Test cricket marathi news: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेची (ICC) कार्यकारी मंडळाची दोन दिवसांची बैठक अहमदाबाद येथे नुकतीच झाली. आयसीसीच्या काही बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ज्यात गुलाबी चेंडूचा वापर आणि शीतपेयाच्या ब्रेकमध्ये मुख्य प्रशिक्षक मैदानात येऊन मार्गदर्शन करणे अशा गोष्टींचा समावेश आहे. तसेच या बैठकीदरम्यान भ्रष्टाचारप्रकरणी कॅनडा क्रिकेट संघटनेला निलंबित करण्यात आले. तसेच बांगलादेश क्रिकेट संघटनेच्या निवडणुकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आयसीसीच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली..क्रिकेटविश्व हादरलं! वर्ल्ड कप खेळलेल्या देशावर ICC ची मोठी कारवाई, सदस्यत्व निलंबित केलं.कसोटीत प्रायोगिक तत्त्वांवर काही महत्त्वाचे बदलआयसीसीने कसोटी सामन्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वांवर काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. त्यानुसार अंधुक प्रकाशात खेळ करावा लागला, तर त्या वेळी गुलाबी रंगाचे चेंडू वापरता येतील, तसेच शीतपेयाच्या ब्रेकमध्ये मुख्य प्रशिक्षक मैदानात येऊन मार्गदर्शन करू शकतील.कसोटी सामन्यांत सायंकाळी प्रकाश अंधुक होत असताना काही वेळा खेळ कायम ठेवला जातो, परंतु लाल चेंडू दिसताना अडचणी येतात. यावर मार्ग काढण्यासाठी अंधुक प्रकाशात खेळताना लाल चेंडूऐवजी गुलाबी चेंडूंचा वापर करण्याचा प्रायोगिक निर्णय घेण्यात आला, परंतु कसोटी सामना सुरू होण्याअगोदर दोन्ही संघांनी या नियमास मंजुरी देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..कसा होणार बदल?कसोटीत प्रत्येक दिवशी ९० षटकांचा खेळ अनिवार्य असतो. समजा ७५ षटकांचा खेळ लाल चेंडूवर झाला आणि १५ षटके शिल्लक असताना सूर्यप्रकार अंधुक झाला, तर विद्युतझोतात खेळ सुरू ठेवता येईल, परंतु त्या वेळी गुलाबी चेंडूचा वापर केला जाईल..भारताचा असणार नकार?गुलाबी चेंडूवर कसोटी खेळण्यात भारतीय संघाचे प्राधान्य नसते. त्यामुळे भारतात होणाऱ्या कसोटीत यजमान भारतीय संघ अशा गुलाबी चेंडूंवरील खेळ करण्यास मान्यता देण्याची शक्यता कमी आहे.दरम्यान, ४ जूनपासून सुरू होणाऱ्या इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यातील कसोटी मालिकेसाठी खेळाच्या अटी लागू करण्याची प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण होणार नाही. सध्या अपुऱ्या प्रकाशामुळे खेळाचे नुकसान कमी करण्यासाठी सामना अधिकारी आणि मैदानावरील प्रकाश तंत्रज्ञानावर संशोधन करण्यासही आयसीसीने मंजुरी दिली आहे..IPL 2026 : RCB ने ट्रॉफी तर जिंकली, पण स्टार खेळाडूला बंदीची शिक्षा; फायनलनंतर BCCI ची कठोर कारवाई.प्रशिक्षक येणार मैदानातआयपीएलमध्ये ब्रेकच्या वेळी प्रशिक्षक मैदानात येऊन खेळाडूंना मार्दर्शन करत असतात. हाच नियम आता कसोटी क्रिकेटमध्येही असणार आहे. त्यामुळे शीतपेयाच्या ब्रेकमध्ये प्रशिक्षक मैदानात येऊन खेळाडूंना मार्गदर्शन करू शकतात. यापूर्वी हा नियम आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नव्हता. याआधी राखीव खेळाडूंमार्फत प्रशिक्षकांकडून मैदानात संदेश पाठवला जात होता. पण आता यात बदल करण्यात आला आहे.