ICC ODI Rankings : विराट कोहलीचे पाऊल पडते पुढे! रोहित शर्माची वाढली धाकधुक; नेमकं काय घडतंय? पाकिस्तानी बनला नंबर १

Virat Kohli Closes In on No.1 Spot: ICC ODI रँकिंगमध्ये भारतीय चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! विराट कोहली पुन्हा एकदा अव्वल स्थानाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. कोहली सध्या टॉप ODI बॅटरपासून केवळ ३२ रेटिंग पॉइंट्स दूर आहे.
ICC latest ODI batting ranking update: विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या वन डे तूनही निवृत्तीच्या चर्चा सुरू असताना, ही दोघं धडाकेबाज कामगिरी करत आहेत. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या वन डेस सामन्यात विराटने खणखणीत शतक झळकावले, तर रोहितनेही अर्धशतकी खेळी केली. विराटला या शतकाचा खूप मोठा फायदा झाला आहे आणि त्याने आयसीसीच्या ताज्या वन डे क्रमवारीत एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यामुळे रोहितची चिंता मात्र वाढली आहे.

