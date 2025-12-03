ICC ODI Rankings : विराट कोहलीचे पाऊल पडते पुढे! रोहित शर्माची वाढली धाकधुक; नेमकं काय घडतंय? पाकिस्तानी बनला नंबर १

ICC latest ODI batting ranking update: विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या वन डे तूनही निवृत्तीच्या चर्चा सुरू असताना, ही दोघं धडाकेबाज कामगिरी करत आहेत. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या वन डेस सामन्यात विराटने खणखणीत शतक झळकावले, तर रोहितनेही अर्धशतकी खेळी केली. विराटला या शतकाचा खूप मोठा फायदा झाला आहे आणि त्याने आयसीसीच्या ताज्या वन डे क्रमवारीत एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यामुळे रोहितची चिंता मात्र वाढली आहे..विराट वन डे फलंदाजांच्या क्रमवारीत नंबर १ स्थानापासून फक्त ३२ रेटिंग गुणांनी पिछाडीवर आहे. त्याने काही दिवसांपूर्वी ८३ वे आंतरराष्ट्रीय शतक झळकावले होते. त्याच्या १३५ धावांच्या खेळीचा आयसीसी क्रमवारीत फायदा झाला आहे आणि तो पाचव्या क्रमांकावरून चौथ्या स्थानी आला आहे. त्याने शुभमन गिलला पाचव्या क्रमांकावर ढकलले आहे. कोहलीने ३२ रेटिंग गुणांसह एकूण ७५१ गुणांसह पुढे सरकला आहे. ७८३ गुणांसह रोहित शर्मा अव्वल स्थानावर कायम आहे. विराट जवळपास तीन वर्ष नंबर १ फलंदाज होता. एप्रिल २०२१ मध्ये पाकिस्तानच्या बाबर आझमने त्याच्याकडून हे स्थान हिसकावले होते..IND vs SA 2nd ODI: मॅच सुरू होण्यापूर्वी भारतीय खेळाडूवर ICC ची कारवाई; पहिल्या सामन्यातील 'इशारा' महागात पडला....न्यूझीलंडचा हॅरिल मिचेल आणि अफगाणिस्तानचा इब्राहिम झाद्रान हे अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. बाबर सहाव्या क्रमांकावर कायम आहे. वन डे गोलंदाजीतही भारतीयांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कुलदीपय यादव एक स्थानाच्या सुधारणेसह सहाव्या क्रमांकावर आला आहे. रवींद्र जडेजा १४ व्या क्रमांकावर कायम आहे..ट्वेंटी-२० अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये पाकिस्तानचा सइम आयुब अव्वल स्थानावर आला आहे. पाकिस्तानने नुकतीच तिरंगी मालिका जिंकताना अंतिम सामन्यात श्रीलंकेवर सहा विकेट्सने विजय मिळवला होता. या मालिकेत आयुबने अष्टपैलू कामगिरी केली होती..ऐकावंच लागेल! Virat Kohli ने मान्य केल्या BCCI च्या अटी-शर्ती; वन डे वर्ल्ड कप २०२७ साठी घेतला मोठा निर्णय, रोहित शर्माही....कसोटी क्रमवारीत आफ्रिकेच्या मार्को यान्सेनने मोठी झेप घेतली आहे. तो पाच स्थानांच्या सुधारणेसह पाचव्या क्रमांकावर आला आहे. भारताचा जसप्रीत बुमराह अव्वल स्थानी कायम आहे. मोहम्मद सिराजची दोन स्थानांनी घसरण झाली आहे आणि तो १३व्या क्रमांकावर आला आहे. रवींद्र जडेजा दोन स्थानांच्या सुधारणेसह १४ व्या क्रमांकावर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.