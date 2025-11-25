T20I World Cup 2026 स्पर्धेचं वेळापत्रक जाहिर! भारतातील 'या' शहरांमध्ये रंगणार सामने; पाकिस्तानविरुद्ध मॅच कधी?

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका येथे होणार आहे. ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळवली जाईल. भारत आणि पाकिस्तान एकाच गटात असल्याने पहिल्याच फेरीत आमने-सामने असतील. .टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे आयोजन भारत आणि श्रीलंका या दोन देशात केले जाणार असून मंगळवार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून वेळापत्रकाची घोषणा करण्यात आली आहे. यंदा ही स्पर्धा ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेतही २० संघ सहभागी होणार असून स्वरुपही २०२४ टी२० वर्ल्ड कप प्रमाणेच असणार आहे.मुंबईत मंगळवारी वेळापत्रक घोषणा करण्याचा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमासाठी भारताचा टी२० वर्ल्ड कप कर्णधार रोहित शर्मासह सूर्यकुमार यादव, हरमनप्रीत कौर आणि अँजेलो मॅथ्यूज हे खेळाडू उपस्थित होते. तसेच आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह देखील या कार्यक्रमासाठी हजर होते. पहिल्याच दिवशी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर ७ फेब्रुवारीला भारत आणि अमेरिका संघात होईल. याशिवाय पहिल्या दिवशी वेस्ट इंडिज विरुद्ध बांगलादेश आणि पाकिस्तान विरुद्ध नेदरलँड्स हे सामनेही रंगणार आहेत. .२० संघसहभागी झालेल्या २० संघांपैकी १२ संघांनी थेट पात्रता मिळवली, तर ८ संघांनी पात्रता स्पर्धा खेळून मुख्य स्पर्धेते तिकीट मिळवले आहे. भारत आणि श्रीलंका यजमान देश असल्याने थेट पात्र ठरले, तसेच ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश, अमेरिका आणि अफगाणिस्तान हे संघ २०२४ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये पहिल्या ७ संघात राहिल्याने थेट पात्र ठरले. याशिवाय पाकिस्तान, न्यूझीलंड आणि आयर्लंड हे तीन संघ टी२० क्रमवारीत पहिल्या १२ मध्ये असल्याने थेट पात्र ठरले आहेत. मात्र कॅनडा, नेदरलँड्स, इटली, नामिबिया, झिम्बाब्वे, नेपाळ, ओमान आणि युएई या ८ संघांनी पात्रता फेरीतून टी२० वर्ल्ड कर २०२६ चे तिकीट मिळवले आहे..भारत - पाकिस्तान एकाच गटातआता आधी साखळी फेरी खेळली जाणार असून त्यासाठी २० संघांची चार गटात विभागणी करण्यात आली आहे. भारत आणि पाकिस्तान एकाच गटात आहेत. त्यामुळे पहिल्याच फेरीत ते आमने - सामने असतील. त्यांच्यासह नेदरलँड, नामिबिया आणि अमेरिका हे संघ एकाच गटात आहेत. भारत आणि पाकिस्तान १५ फेब्रुवारीला आमने-सामने असणार आहेत. भारताचा पहिला सामना अमेरिकेविरुद्ध ७ फेब्रुवारीला होईल.दरम्यान, यजमान श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, झिम्बाब्वे, आयर्लंड आणि ओमान हे एकाच गटात आहेत. तसेच दोनवेळचे विजेते वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंडही एकाच गटात असून त्यांच्यासह बांगलादेश, इटली आणि नेपाळ हे संघ आहेत. गतउपविजेते दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, युएई आणि कॅनडा एकाच गटात आहेत..स्पर्धेची ठिकाणं अन् बाद फेरीच्या तारखाभारतात मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली आणि अहमदाबाद या शहरांमध्ये टी२० वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेचे सामने होणार आहेत. तसेच श्रीलंकेतील कोलंबो आणि कँडी या दोन शहरात सामने होतील. पाकिस्तान त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेत खेळणार आहेत. यापू्र्वीच आयसीसीने पुढील काही वर्षे भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांच्या देशांचा दौरा करणार नसल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामनाही कोलंबोत होणार आहे.तसेच उपांत्य फेरीचे सामने मुंबईमधील वानखेडे स्टेडियमवर आणि कोलकातामधील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर होणार आहेत. मात्र, जर पाकिस्तान उपांत्य फेरीपर्यंत पोहचले, तर एक उपांत्य फेरीचा सामना श्रीलंकेत होईल. तसेच अंतिम सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर ८ मार्च रोजी होणार आहे. पण जर पाकिस्तान अंतिम सामन्यात पोहचला, तर अंतिम सामना कोलंबोमध्ये खेळला जाईल.स्पर्धेचे ठिकाणेवानखेडे स्टेडियम - मुंबईअरुण जेटली स्टेडियम - दिल्लीइडन गार्डन्स - कोलकातानरेंद्र मोदी स्टेडियम - अहमदाबादएमए चिदंबरम स्टेडियम - चेन्नईआर प्रेमदासा स्टेडियम - कोलंबोसिंहाली स्पोर्ट्स क्लब - कोलंबोपाल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम - कँडी.स्पर्धेचे स्वरुपया स्पर्धेत साखळी फेरीनंतर चारही गटातून प्रत्येकी अव्वल दोन संघ सुपर आठ फेरीत पोहचतील. या एकूण ८ संघांचीही दोन गटात विभागणी होईल. त्यानंतर दोन्ही गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीत पोहचतील. उपांत्य फेरीतील विजयी संघ अंतिम सामना खेळणार आहेत.दरम्यान, या २० संघांना मानांकनंही देण्यात आली आहेत, ज्यातून सुपर ८ फेरीसाठी गटाची विभागणी केली जाईल. भारताला पहिल्या गटातील ए१ मानांकन देण्यात आले आहे.भारताचे पहिल्या फेरीतील सामने७ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध अमेरिका, मुंबई१२ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध नामिबिया, दिल्ली१५ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो१८ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध नेदरलँड्स, अहमदाबाद.रोहित शर्मा ब्रँड अँबेसिडरया टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा ब्रँड अँबेसिडर असणार आहे. याबाबत आयसीसीने घोषणा केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.