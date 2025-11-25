Cricket

T20I World Cup 2026 स्पर्धेचं वेळापत्रक जाहिर! भारतातील 'या' शहरांमध्ये रंगणार सामने; पाकिस्तानविरुद्ध मॅच कधी?

T20I World Cup 2026 Schedule Announced: भारत आणि श्रीलंका येथे होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. या स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान पहिल्याच फेरीत आमने - सामने असणार आहेत.
T20I World Cup 2026 Schdule

T20I World Cup 2026 Schdule

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका येथे होणार आहे.

  • ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळवली जाईल.

  • भारत आणि पाकिस्तान एकाच गटात असल्याने पहिल्याच फेरीत आमने-सामने असतील.

