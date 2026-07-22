ICC ODI Ranking: भारताचा दबदबा! गिल, रोहित, विराट टॉप-४ मध्ये; पहिल्या क्रमांकासाठी काट्याची टक्कर

India Dominates ICC ODI Batting Rankings: भारतीय क्रिकेट संघाने काही दिवसांपूर्वीच इंग्लंड दौऱ्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळली. पण या सामन्यात भारतीय संघाला २-१ अशा फरकाने पराभवाचा सामना करावा लागला. या मालिकेतील लॉर्ड्सवर निर्णयाक तिसरा सामना झाला होता, ज्यात इंग्लंडने दिलेल्या ३८८ धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला ३६० धावा करता आल्याने २७ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला होता. मात्र असे असले तरी लॉर्ड्सवर रोहित शर्मा (Rohit Sharma), शुभमन गिल (Shubman Gill) आणि विराट कोहली (Virat Kohli) यांनी चांगली कामगिरी केली होती, त्याचा फायदा आता त्यांना वनडे क्रमवारीत झाला आहे. .ICC ODI Rankings: पहिल्या क्रमांकासाठी गिल अन् किवी फलंदाजामध्ये शर्यत, तर अक्षर पटेलचीही भरारी.भारतीय फलंदाजांचे वर्चस्वनुकतेच न्यूझीलंडने वेस्ट इंडिजला वनडे मालिकेत ३-२ अशा फरकाने पराभूत केले. यानंतर बुधवारी आयसीसीने नवी वनडे क्रमवारी जाहीर केली आहे. या क्रमवारीत शुभमन गिल दुसऱ्या क्रमांकावर कायम असला तरी तो आता पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या न्यूझीलंडच्या डॅरिल मिचेलच्या खूप जवळ पोहचला आहे. मिचेलचे रेटिंग पाँइंट्स ८०२ आहे, तर शुभमन गिलचे रेटिंग पाँइंट्स ८०१ आहे. गिलने इंग्लंडविरुद्ध तीन सामन्यांत १८८ धावा केल्या होत्या. तसेच लॉर्ड्स वनडेत रोहित शर्माने १३८ धावांची दमदार खेळी केली होती, तर विराट कोहलीने इंग्लंडविरुद्ध दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वनडेत अर्धशतके केली होती. त्यामुळे विराट ७६७ रेटिंग पाँइंट्ससह दुसऱ्या आणि रोहित शर्मा ७५८ रेटिंग पाँइंट्ससह चौथ्या क्रमांकावर कायम आहे. पण आता अव्वल क्रमांकासाठी या चौघांमध्ये काट्याची टक्कर असणार आहे..दरम्यान, भारताविरुद्ध वनडे मालिकेत मालिकावीर ठरलेल्या जो रुटलाही फायदा झाला असून तो टॉप-१० मध्ये आला आहे. त्याने तीन सामन्यात २४९ धावा केल्या होत्या. त्यामुळे तो आता ४ स्थानांची झेप घेत ८ व्या क्रमांकावर आला आहे. तसेच लॉर्ड्स वनडेत १४१ धावा करणारा बेन डकेटनेही ११ स्थानांची झेप घेतली असून तो आता १९ व्या क्रमांकावर आला आहे. तसेच जेकब बेथलही ५ स्थानांची प्रगती करत ६४ व्या क्रमांकावर आला आहे. याशिवाय वेस्ट इंडिजविरुद्ध चांगली कामगिरी करणाऱ्या न्यूझीलंडचे मायकल ब्रेसवेल ६ स्थानांची उडी घेत ५४ व्या आणि मार्क चॅपमन १० स्थानांची उडी घेत ६२ व्या क्रमांकावर आला आहेत..गोलंदाजांची क्रमवारीतील बदलगोलंदाजांच्या यादीत राशिद खान अव्वल क्रमांकावर कायम आहे.तसेच भारताविरुद्ध मालिकेत ५ विकेट्स घेणारा जोफ्रा आर्चर तिसर्या क्रमांकावर आला आहे. याशिवाय न्यूझीलंडचा मिचेल सँटेनरही ३ स्थानांची झेप घेत चौथ्या क्रमांकावर केशव महाराजसह आहे. या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर पाकिस्तानचा अब्रार अहमद आहे. मात्र भारताचा एकही गोलंदाज पहिल्या १० मध्ये नाही. इंग्लंडविरुद्ध खेळण्याची संधी न मिळालेला कुलदीप यादव पहिल्या १० जणांमधून बाहेर झाला आहे. तो आता ११ व्या क्रमांकावर घसरला आहे. त्यानंतर थेट २१ व्या क्रमांकावर मोहम्मद सिराज आहे. दरम्यान, अक्षर पटेलने मात्र मोठी झेप घेतली असून आता तो ३२ व्या क्रमांकावर आहे..IND vs ENG, Rankings: भारताचं १६०० दिवसांचं राज्य संपलं! इंग्लंडने मालिका विजयासह टी२० मधील नंबर १ चा ताजही हिसकावला.दरम्यान, वेस्ट इंडिजचा गुडाकेश मोती ७ स्थानांची झेप घेत ९व्या क्रमांकावर आला आहे, तर अल्झारी जोसेफ १० स्थानांनी झेप घेत २६ व्या क्रमांकावर आला आहे. या क्रमवारीत ब्रेसवेल १४ स्थानांनी प्रगती करत २९ व्या क्रमांकावर आला आहे.अष्टपैलू खेळाडूब्रेसवेलने न्यूझीलंडविरुद्ध छोटेखानी पण महत्त्वाच्या खेळी केल्या, तर ८ विकेट्सही घेतल्या त्यामुळे त्याने अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत तिसरा क्रमांकावर पोहचला आहे. पहिल्या क्रमांकांवर अफगाणिस्तानचा अझमतुल्ला ओमरझाई आहे, तर दुसऱ्या क्रमांकावर मेहदी हसन रझा हा बांगलादेशचा क्रिकेटपटू आहे. अष्टपैलू खेळाडूंच्या पहिल्या १० जणांच्या यादीत अक्षर पटेल हा एकमेव भारतीय आहे. तो ९ व्या क्रमांकावर कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.