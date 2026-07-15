ICC ODI Rankings: पहिल्या क्रमांकासाठी गिल अन् किवी फलंदाजामध्ये शर्यत, तर अक्षर पटेलचीही भरारी

ICC ODI Rankings : भारतीय क्रिकेट संघाने अखेर गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरु असलेली मालिका खंडीत केली आहे.भारताचा आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यात टी२० मालिकेत अनुक्रमे २-० आणि ४-० अशा पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. यानंतर अखेर इंग्लंड दौऱ्यात सुरू झालेल्या वनडे मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाने ६ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयासह भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. या सामन्यानंतर आयसीसीने ताजी वनडे क्रमवारी जाहीर केली आहे. .ICC T20I Rankings: भारतीय संघाला इंग्लंडमध्ये विजयाची प्रतिक्षा, पण ईशान-अभिषेकने केलंय टॉप! पाहा Top-10 लिस्ट.या सामन्यातून शुभमन गिल (Shubman Gill), जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह असे स्टार खेळाडू खेळताना दिसले. दरम्यान, इंग्लंडने दिलेल्या २५९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना कर्णधार शुभमन गिलने ७५ चेंडूत ८० धावांची खेळी करत भारताच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. त्यामुळे त्याने वनडे फलंदाजी क्रमवारीत दुसरा क्रमांक कायम ठेवला असला, तरी त्याच्या आणि पहिल्या क्रमांकावरील न्यूझीलंडच्या डॅरिल मिचेलमधील पाँइंट्सचा फरक आता केवळ ११ राहिला आहे. मिचेल ८१४ पाँइंट्ससह पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर ८०३ पाँइंट्ससह गिल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मिचेलने वेस्ट इंडिजविरुद्ध चालू असलेल्या वनडे सामन्यात पहिल्या दोन सामन्यांत ९३ धावा केल्या आहेत..या क्रमवारीत विराट कोहली (Virat Kohli) तिसऱ्या आणि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) चौथ्या क्रमांकावर कायम आहेत. या दोघांनाही इंग्लंडविरुद्ध पहिल्या सामन्यात खास काही करता आले नाही, पण त्यांनी पहिल्या पाचमध्ये स्थान टिकवून ठेवले आहे.दरम्यान, २०२३ वनडे वर्ल्ड कपनंतर ९०० हून अधिक दिवसांनी वनडेत पुनरागमन करणाऱ्या बुमराहने गोलंदाजी क्रमवारीत २४ वा क्रमांक मिळवला आहे. त्याने शानदार गोलंदाजी करताना केवळ ३१ धावाच देताना १ विकेट घेतली. गोलंदाजी क्रमवारीत पहिल्या १० जणांमध्ये कुलदीप यादव एकमेव भारतीय आहे, तो ८ व्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर मोहम्मद सिराज १९ व्या क्रमांकावर आहे. हे दोघेही या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघाचा भाग नाहीत..तथापि, अक्षर पटेल (Axar Patel) आणि वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar) यांनी भारताला विजय मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला. अक्षरने ५२ चेंडूत नाबाद ५७ धावा केल्या, तर सुंदरने ६३ चेंडूत नाबाद ५२ धावा केल्या. अक्षरने ४ विकेट्सही घेतल्या.त्यामुळे अक्षर पटेलने फलंदाजी क्रमवारीत १८ स्थानांची झेप घेत ७३ वा क्रमांक मिळवला आहे आणि तसेच त्याने गोलंदाजी क्रमवारीत ४२ वा क्रमांक मिळवला आहे. पण त्याला सर्वत मोठा फायदा झाला आहे, तो अष्टपैलू क्रमवारीत. त्याने पहिल्या १० जणांमध्ये स्थान मिळवले आहे. तो आता या क्रमवारीत ९ व्या क्रमांकावर आला आहे..IND vs ENG, Rankings: भारताचं १६०० दिवसांचं राज्य संपलं! इंग्लंडने मालिका विजयासह टी२० मधील नंबर १ चा ताजही हिसकावला.वॉशिंग्टनने फलंदाजी क्रमवारीत २४ स्थानांची झेप घेत १७७ क्रमांकावर आणि अष्टपैलू क्रमवारीत १६ स्थानांची झेप घेत ५५ वा क्रमांक मिळवला आहे. अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत अफगाणिस्तानचा अझमतुल्ला ओमरझाई पहिल्या क्रमांकावर आहे.दुसऱ्या क्रमांकावर बांगलादेशचा मेहदी हसन मिराज आहे. पहिल्या १० मध्ये अक्षर एकमेव भारतीय आहे.त्यापाठोपाठ रवींद्र जडेजा १७ व्या क्रमांकावर आहे..दरम्यान, भारताविरुद्ध पहिल्या वनडेत इंग्लंडच्या जो रुटने ७६ चेंडूत ७६ धावांची खेळी केली होती, त्यामुळे तो १२ व्या क्रमांकावर पोहचला आहे, तसेच ६८ धावांची खेळी करणारा लियाम डावसन ८१ स्थानांची झेप घेत २६२ वा क्रमांक मिळवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.