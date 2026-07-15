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ICC ODI Rankings: पहिल्या क्रमांकासाठी गिल अन् किवी फलंदाजामध्ये शर्यत, तर अक्षर पटेलचीही भरारी

ICC Men's ODI Player Rankings Update: भारतीय संघाने इंग्लंडविरुद्ध पहिल्या वनडे सामन्यात विजय मिळवला आहे. या सामन्यानंतर आयसीसीने ताजी क्रमवारी जाहीर केली असून यात अक्षर पटेलने मोठी भरारी घेतली आहे. तसेच शुभमन गिल पहिल्या क्रमांकाच्या शर्यतीत आहे.
ICC ODI Rankings

ICC ODI Rankings

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

ICC ODI Rankings : भारतीय क्रिकेट संघाने अखेर गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरु असलेली मालिका खंडीत केली आहे.भारताचा आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यात टी२० मालिकेत अनुक्रमे २-० आणि ४-० अशा पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.

यानंतर अखेर इंग्लंड दौऱ्यात सुरू झालेल्या वनडे मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाने ६ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयासह भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. या सामन्यानंतर आयसीसीने ताजी वनडे क्रमवारी जाहीर केली आहे.

ICC ODI Rankings
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