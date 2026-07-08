ICC T20I Rankings: भारतीय संघाला इंग्लंडमध्ये विजयाची प्रतिक्षा, पण ईशान-अभिषेकने केलंय टॉप! पाहा Top-10 लिस्ट

ICC T20I Rankings: भारतीय संघासाठी इंग्लंड दौरा अत्यंत निराशाजनक सुरुवात झाली आहे. आयर्लंडविरुद्धच्या दोन टी२० मधील पराभवानंतर इंग्लंड दौऱ्यातही भारतीय संघ अजूनही विजयाच्या प्रतिक्षेत आहे. इंग्लंडविरुद्ध सध्या ५ सामन्यांची टी२० मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. पण नंतर मँचेस्टरमध्ये दुसऱ्या आणि ट्रेंट ब्रिजला झालेल्या तिसऱ्या टी२० सामन्यात भारतीय संघाला लाजिरवाण्या पराभवांना सामोरे जावे लागले होते. पण असे असले तरी अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशन या भारतीय खेळाडूंनी आयसीसी क्रमवारीतील आपले वर्चस्व कायम ठेवण्यात यश मिळवले आहे. .ICC ODI Rankings: शुभमन गिल दुसरा, विराट कोहली तिसरा, रोहित शर्मा चौथा... लोकेश, श्रेयस, इशानची भरारी; भारतीय लय भारी....आयसीसीने बुधवारी (८ जुलै) ताजी टी२० क्रमवारी जाहीर केली आहे. यामध्ये इंग्लंडच्या खेळाडूंना मोठा फायदा झाल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, फलंदाजी क्रमवारीत ईशान किशन (Ishan Kishan) ८९७ पाँइंट्ससह अव्वल क्रमांकावर कायम आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ८८१ पाँइंट्ससह कायम आहे. ईशानने इंग्लंडविरुद्ध अनुक्रमे ०, ४९, १३ धावा केल्या आहेत. अभिषेकने अनुक्रमे ५९, ४३, १० धावा केल्या आहेत.तसेच भारताचा टी२० कर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) पावसामुळे रद्द झालेल्या सामन्यात ६८ धावांची खेळी केली होती, त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात ३७ धावा केल्या होत्या, तर तिसऱ्या सामन्यात शून्य धावा केल्या होत्या. त्यालाही भायदा झाला आहे. तो ४२५ स्थानांची झेप घेत टॉप-१०० मध्ये आला आहे. दोन वर्षांनी टी२०मध्ये पुनरागमन करणाऱ्या श्रेयसने आता ९३ वा क्रमांक मिळवला आहे..याशिवाय दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडच्या विजयात ४६ चेंडूत ७६ धावांची खेळी करत मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या जेकॉब बेथलने पहिल्या १० फलंदाजांमध्ये आला आहे. त्याने ७ स्थानांची प्रगती करताना ८ वा क्रमांक मिळवला आहे. फलंदाजी क्रमवारीत पहिल्या १० जणांमध्ये ईशान आणि अभिषेक पाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर पाकिस्तानचा साहिबजादा फरबान आहे, तर चौथ्या क्रमांकावर इंग्लंडचा फिल सॉल्ट कायम आहे. त्याने तिसऱ्या टी२०मध्ये भारताविरुद्ध ७० धावांची मोठी खेळी केली होती. पाचव्या क्रमांकावर श्रीलंकेचा पाथम निसंका आहे.तसेच भारताचा टी२० उपकर्णधार तिलक वर्मा ६ व्या क्रमांकावर कायम आहे. ७ व्या क्रमांकावर इंग्लंडचा यष्टीरक्षक फलंदज जॉस बटलर आहे, तर ८ व्या क्रमांकावर बेथल आला आहे. मिचेल मार्श ९व्या आणि डेवाल्ड ब्रेव्हिस १० व्या क्रमांकावर आहे..सॅम करनची तिन्ही क्रमवारीत प्रगतीभारताविरुद्ध सॅम करन चांगला खेळत आहे. त्याने दुसऱ्या टी२० सामन्यात ३ विकेट्स घेतल्या होत्या, तर तिसऱ्या टी२० सामन्यात नाबाद ४१ धावांची खेळी केली होती. त्यामुळे तो फलंदाजी क्रमवारीत १२ स्थानांची झेप घेत १०८ व्या क्रमांकावर आला आहे, तर गोलंदाजीत ७१ व्या क्रमांकावर आला आहे. अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत त्याने ६ स्थानांची प्रगती केली असून तो आता १३ व्या क्रमांकावर आहे.गोलंदाजी क्रमवारीगोलंदाजी क्रमवारीतही इंग्लंडच्या गोलंदाजांना फायदा झाला आहे. इंग्लंडचा लेग-स्पिनर आदिल राशिद १ स्थानांची प्रगती करत आता तिऱ्या क्रमाकंवार पोहचला आहे. तसेच भारताविरूद्धच्या मालिकेतून आंतरराष्ट्रीय टी२० पदार्पण करणारा जोश टंगने आता ३०१ वा क्रमांक मिळवला आहे. गोलंदाजी क्रमवारीत भारताचा फिरकीपटू वरुण चक्रवर्तीला मात्र तोटा झाला आहे. तो पाचव्या क्रमांकावर घसरला आहे. तसेच सध्या विश्रांतीवर असलेला जसप्रीत बुमराही ६ वरून ८ व्या क्रमांकावर घसरला आहे..ODI Rankings: किंग इज बॅक! विराट रोहितला मागे टाकत पुन्हा सिंहासनावर विराजमान, कोणत्याच भारतीयाला न जमलेला पराक्रमही केला.गोलंदाजी क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर राशिद खान कायम असून दुसऱ्या क्रमांकावर पाकिस्तानचा अब्रार अहमद कायम आहे. आदिल राशिद तिसऱ्या, तर ऍडम झाम्पा चौथ्या क्रमांकावर आहे. पाचव्या चक्रवर्ती आहे. त्यापोठापाठ अनुक्रमे नॅथन एलिस कॉर्बिन बॉश, जसप्रीत बुमराह, विनंदू हसरंगा आणि मुजीब उर रेहमान आहेत.अष्टपैलू खेळाडूअष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत हार्दिक तिसऱ्या क्रमांकावर घसरला आहे. अव्वल क्रमांकावर झिम्बाब्वेचा सिकंदर रझा आहे, तर दुसऱ्या क्रमांकावर सईम आयुब आहे. तसेच शिवम दुबे पहिल्या १० मधून बाहेर गेला आहे, तो ४ स्थानांनी घसरून ११ व्या क्रमांकावर आला आहे. मात्र इंग्लंडच्या विल जॅक्सनला मोठा फायदा झाला असून तो ६ स्थानांची प्रगती करत ७ व्या क्रमांकावर पोहचला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.