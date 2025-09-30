ODI World Cup 2025 Live Streaming: भारतात सुरू होतोय १२ वर्षांनंतर वर्ल्ड कपचा थरार! कुठे पाहाणार सामने? जाणून घ्या एका क्लिकवर

१२ वर्षांनंतर भारतात महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ सुरू होत आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात भारतीय संघ सज्ज आहे. हे सामने कुठे पाहाता येणार हे जाणून घ्या. .भारतात १२ वर्षांनंतर महिला वनडे वर्ल्ड कप खेळवला जाणार आहे. या वर्ल्ड कपला मंगळवारपासून (३० सप्टेंबर) सुरू होत आहे. हा वर्ल्ड कप भारतासह श्रीलंकेत खेळवला जाणार आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात खेळण्यास भारतीय संघ सज्ज आहे. भारताचा पहिलाच सामना पहिल्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी श्रीलंकेविरुद्ध गुवाहाटीमध्ये खेळणार आहे..महिलांचं राज्य! ODI World Cup मध्ये दिसणार बदलाचे वारे; ICC च्या ऐतिहासिक निर्णयाचे जगभरातुन कौतुक.या वर्ल्ड कपमध्ये भारतासह पाकिस्तान, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि बांगलादेश या महिला संघांचे देश सहभागी होत आहेत. पाकिस्तानव्यतिरिक्त बाकी संघ भारतात खेळणार आहे.मात्र पाकिस्तानचे सर्व सामने श्रीलंकेतील कोलंबोमध्ये खेळवले जाणार आहेत. भारतीय संघाला श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यानंतर ५ ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध सामना खेळायचा आहे. हा सामना कोलंबोमध्ये होणार आहे..या स्पर्धेत सर्व संघ साखळी फेरीत एकमेकांविरुद्ध खेळणार आहेत. त्यानंतर अव्वल ४ संघ उपांत्य फेरीत जाणार आहेत. त्यानंतर उपांत्य फेरीतील विजेते संघ २ नोव्हेंबर रोजी अंतिम सामना खेळतील. उपांत्य फेरी २९ आणि ३० ऑक्टोबर रोजी खेळला जाणार आहे. भारतातील नवी मुंबई, गुवाहाटी, इंदूर, विशाखापट्टण या चार शहरात, तर श्रीलंकेतील कोलंबोमध्ये सामने खेळवले जाणार आहेत..World Cup 2025 तोंडावर असताना टीम इंडियाला धक्का! प्रमुख गोलंदाजाला व्हिलचेअरवर बसून जावं लागलं मैदानाबाहेर, VIDEO.सामन्यांची वेळमहिला वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील सर्व सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी ३ वाजता खेळवले जाणार आहेत, केवळ २६ ऑक्टोबर रोजी दोन सामने होणार आहेत. त्यामुळे पहिला सामना इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यात सकाळी ११ वाजता सुरू होईल. तसेच दुसरा सामना भारत आणि बांगलादेश संघात दुपारी ३ वाजता सुरू होईल.कुठे पाहाता येईल सामने?महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील सामने भारतात टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सच्या चॅनेल्सवर पाहाता येणार आहेत. तसेच जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही या महिला वर्ल्ड कपचे सामने पाहाता येणार आहेत..महिला वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघ -हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ती शर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, रेणुका सिंग ठाकूर, अरुंधती रेड्डी, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), क्रांती गौड, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, उमा छेत्री (यष्टीरक्षक) आणि स्नेह राणा.राखीव खेळाडू - तेजस हसबनीस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, मन्नू मणी, सायली सातघरे.भारताचे महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ चे वेळापत्रक३० सप्टेंबर - भारत विरुद्ध श्रीलंका, गुवाहाटी५ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो९ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, विशाखापट्टणम१२ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, विशाखापट्टणम१९ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध इंग्लंड, इंदूर२३ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड, नवी मुंबई२६ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध बांगलादेश, नवी मुंबई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.