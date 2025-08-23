Team India
ODI World Cup 2027 साठी ठिकाणं ठरली! 'या' शहरांमध्ये खेळवले जाणार सामने

  • आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप २०२७ दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया या तीन देशांमध्ये होणार आहे.

  • या स्पर्धेत ४४ सामने दक्षिण आफ्रिकेत, तर झिम्बाब्वे आणि नामिबियामध्ये प्रत्येकी १० सामने खेळवले जातील.

  • ही स्पर्धा ऑक्टोबर - नोव्हेंबर २०२७ दरम्यान होणार आहे.

