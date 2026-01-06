U19 World Cup 2026: वैभव सूर्यवंशीने वर्ल्ड कप सुरू होण्यापूर्वीच केलीय हवा... ICC ने घेतली दखल, 'त्या' १२ खेळाडूंमध्ये केला समावेश

ICC U19 Men’s Cricket World Cup 2026 – Players to Watch : वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Suryavanshi) ने २०२५ वर्ष हे त्याच्या नावाने व कामगिरीने चर्चेत ठेवले. इंडियन प्रीमिअर लीग आणि भारताच्या १९ वर्षांखालील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा गाजवणाऱ्या या १४ वर्षीय खेळाडूची आयसीसीनेही दखल घेतली आहे. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला १५ जानेवारीपासून सुरूवात होतेय आणि आतापासूनच वैभवच्या नावाची हवा सुरू झाली आहे. वर्ल्ड कप स्पर्धेत आपला दम दाखवू शकणाऱ्या संभाव्य १२ खेळाडूंची नावे आयसीसीने आज जाहीर केली आणि त्यात वैभवनेही स्थान पटकावले..प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट म्हणून या १२ खेळाडूंमध्ये चुरस रंगलेली पाहायला मिळेल, असा दावा आयसीसीने केला आहे. २००० मध्ये पहिला पुरस्कार भारताच्या युवराज सिंगने पटकावला, त्यानंतर या यादीत एडन मार्करम, शुभमन गिल, टीम साउदी यांनीही स्थान पटकावले. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेतून अनेक देशांना भविष्यातील स्टार मिळाले आहेत. २०२६ ची स्पर्धा वेगळी नसेल. कारण जागतिक स्तरावर स्वतःचे नाव कमावणारे काही खेळाडू या स्पर्धेत मुख्य भूमिका साकारण्यासाठी सज्ज झाले आहेत..Vaibhav Suryavanshi : पठ्ठ्याने कल्ला केला... १४ वर्षाच्या वैभवने रिषभ पंतचा १० वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला; आफ्रिकेविरुद्ध जिंकली मालिका.ICC U19 Men’s Cricket World Cup 2026: Players to watchफैसल शिनोझोदा ( Afghanistan – Faisal Shinozoda)नुकत्याच झालेल्या ACA १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेत अफगाणिस्तानच्या फैसल शिनोझोदाने बांगलादेशविरुद्धच्या शानदार शतकासह तीन डावांमध्ये १५५ धावा काढत सर्वांचे लक्ष वेधले होते. बांगलादेशविरुद्ध त्याची बॅट नेहमीच तळपली आहे आणि त्याने २०२५ च्या सुरुवातीला त्यांच्याविरुद्ध शतक झळकावले होते, तर नोव्हेंबरमध्ये भारत दौऱ्यावर असताना फैसलने दोन अर्धशतके झळकावली होती. सलामीवीर म्हणून आणि तिसऱ्या क्रमांकावरही धावा उभारण्यास सक्षम असल्याचे उजव्या हाताच्या फलंदाजाने दाखवून दिले आहे..ऑलिव्हर पीक ( Australia – Oliver Peake)दोन वर्षांपूर्वी ऑस्ट्रेलियाने हा वर्ल्ड कप उंचावला होता आणि त्या स्पर्धेत तो रिप्लेसमेंट म्हणून खेळला होता. ऑलिव्हर पीक यंदाचा वर्ल्ड कप गाजवण्यासाठी झिम्बाब्वे आणि नामिबियामध्ये पोहोचला आहे. २०२४ मध्ये त्याने उपांत्य फेरी आणि अंतिम फेरीत मौल्यवान धावा केल्या. तेव्हापासून त्याने बिग बॅशमध्ये पहिला करार आणि व्हिक्टोरियासाठी प्रथम श्रेणी पदार्पण केले. इतकेच नाही तर, उपखंडातील परिस्थितीचा अनुभव घेण्यासाठी आणि संघाच्या वातावरणाची सवय होण्यासाठी पीकला फेब्रुवारीमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या श्रीलंकेच्या कसोटी दौऱ्यासाठी बोलावण्यात आले होते..फरहान अहमद ( England – Farhan Ahmed)इंग्लंडचा आंतरराष्ट्रीय खेळाडू रेहान अहमदचा धाकटा भाऊ, फरहानने आधीच इंग्लिश काउंटी सामन्यामध्ये विक्रमांच्या यादीत आपले नाव दाखल करून घेतले आहे. अहमदने नॉटिंगहॅमशायरकडून वरिष्ठ क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले तेव्हा तो फक्त १६ वर्षांचा होता, जो त्यांचा इतिहासातील दुसरा सर्वात तरुण खेळाडू होता. २०२४ मध्ये, तो प्रथम श्रेणी सामन्यात १० विकेट्स घेणारा सर्वात तरुण खेळाडू बनला आणि १८६५ पासून डब्ल्यूजी ग्रेस यांच्या नावावर असलेला विक्रम मोडला. हा त्याचा दुसरा वर्ल्ड कप असेल. दोन वर्षांपूर्वी इंग्लंडकडून सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांमध्ये तो दुसऱ्या स्थानी होता. तो या वेळी संघाचे नेतृत्व करेल..Vaibhav Suryavanshi चा हूक शॉट अन् उत्तुंग षटकार; आफ्रिकन समालोचकाची रिअॅक्शन व्हायरल, असं तो काय म्हणाला? Video.वैभव सूर्यवंशी ( India – Vaibhav Sooryavanshi )१४ वर्षांचा असूनही वैभव सूर्यवंशीची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आतापासून चर्चा सुरू झाली आहे. भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाकडून पदार्पणातच शतक झळकावून त्याने स्वतःला सुपरस्टार म्हणून घोषित केले. सूर्यवंशीने केवळ १३ वर्षांच्या असताना आयपीएल करारावर स्वाक्षरी केली आणि तो सर्वात तरुण खेळाडू बनला. त्यानंतर ३५ चेंडूत शतक ठोकले, जे आयपीएल इतिहासातील दुसरे सर्वात जलद शतक आहे. त्याने नुकत्याच झालेल्या १९ वर्षांखालील आशिया कपमध्ये १८२ च्या स्ट्राईक रेटसह ५० पेक्षा जास्त सरासरीने २६२ धावा केल्या आणि युएईविरुद्ध ९५ चेंडूत १७१ धावा करत सर्वात जलद युवा वन डे शतकाचा विक्रम मोडला. कालही दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध त्याने विक्रमी खेळी केली..आयसीसीने याशिवाय या यादीत रिझान होसन ( बांगलादेश), अॅडम लेकी ( आयर्लंड), आर्यन मान ( न्यूझीलंड), समीर मिन्हास ( पाकिस्तान), जॉरीच व्हॅन स्कॅलविक ( द. आफ्रिका), सेथमिका सेनेविरत्ने ( श्रीलंका), जॉनथन व्हॅन लँगे ( वेस्ट इंडिज) आणि कियान ब्लिगनट ( झिम्बाब्वे) यांचाही समावेश केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.