U19 World Cup 2026: वैभव सूर्यवंशीने वर्ल्ड कप सुरू होण्यापूर्वीच केलीय हवा... ICC ने घेतली दखल, 'त्या' १२ खेळाडूंमध्ये केला समावेश

Vaibhav Suryavanshi ICC recognition before U19 World Cup: आयसीसी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा अजून सुरूही झालेली नाही, पण भारताचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने आधीच आपली छाप पाडली आहे. सातत्यपूर्ण कामगिरी, निर्भीड फलंदाजी आणि विक्रमी खेळीमुळे आयसीसीने वैभवची विशेष दखल घेतली आहे.
ICC U19 Men’s Cricket World Cup 2026 – Players to Watch : वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Suryavanshi) ने २०२५ वर्ष हे त्याच्या नावाने व कामगिरीने चर्चेत ठेवले. इंडियन प्रीमिअर लीग आणि भारताच्या १९ वर्षांखालील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा गाजवणाऱ्या या १४ वर्षीय खेळाडूची आयसीसीनेही दखल घेतली आहे. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला १५ जानेवारीपासून सुरूवात होतेय आणि आतापासूनच वैभवच्या नावाची हवा सुरू झाली आहे. वर्ल्ड कप स्पर्धेत आपला दम दाखवू शकणाऱ्या संभाव्य १२ खेळाडूंची नावे आयसीसीने आज जाहीर केली आणि त्यात वैभवनेही स्थान पटकावले.

