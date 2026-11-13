दोन T20 World Cup, २ कसोटी वर्ल्ड कप फायनल, चॅम्पियन्स ट्रॉफी अन् वन डे वर्ल्ड कप...; ICC च्या बैठकीत बऱ्याच हालचाली

ICC plans six global cricket events in four years: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या ( ICC) सदस्यांची बाली येथे महत्त्वाची बैठक सुरू आहे आणि या बैठकीत २०३१ च्या वन डे वर्ल्ड कपनंतर आयसीसी स्पर्धांच्या आयोजनावर चर्चा सुरू आहे. २०३१ चा वर्ल्ड कप भारत आणि बांगलादेश यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणार आहे. आयसीसीच्या नव्या स्पर्धांचे वेळापत्रक हे २०३२ ते २०३५ या कालावधीसाठीचे असणार आहे आणि या चार वर्षांत सहा मोठ्या स्पर्धा होणार आहेत..सूत्रांनुसार आयसीसी २०३२-३५ या कालावधीत दरवर्षी एक जागतिक स्पर्धा आयोजित करण्याची योजना आखत आहे. ज्याची सुरुवात २०३२ मध्ये ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेने होणार आहे. या स्पर्धेसाठी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे, मात्र ठिकाण अद्याप निश्चित केलेले नाही. २०३३ साली दोन जागतिक स्पर्धा होतील, यात जूनमध्ये होणाऱ्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेची (WTC ) फायनल आणि ऑक्टोबरमध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेचा समावेश आहे, असे वृत्त क्रिकबजने दिले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs PAK Asia Cup Final : भारत-पाकिस्तान, हे आशिया चषक जेतेपदासाठी भिडणार! पण हा सामना केव्हा, कुठे, किती वाजता Live पाहता येणार? कोणतं चॅनेल?.२०३४ मध्ये आणखी एक ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जुलै महिन्यात होईल. त्यानंतर २०३५ मध्ये WTC Final आणि वन डे वर्ल्ड कप होईल. विशेष म्हणजे, आयसीसीने WTC Final किंवा वन डे वर्ल्ड कप या दोन्हींसाठी कोणतीही निश्चित वेळ सांगितलेली नाही. इंग्लंडने २०२७, २०२९ आणि २०३१ मधील WTC अंतिम सामन्यांचे यजमानपद मिळवले आहे. आयसीसीने २०३३ च्या WTC अंतिम सामन्यासाठी जून महिना निश्चित केला आहे आणि इंग्लंडमध्येच तो होण्याची शक्यता अधिक आहे. २०३४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपसाठी जुलै महिन्याचा कालावधी असेल आणि शक्यतो ही स्पर्धा लंडनमध्येच होईल. पण, यावर आयसीसीने काहीच महत्त्वाचे अपडेट्स दिलेले नाहीत..या बैठकीत चालू चक्रासाठीच्या महसूल वितरणालाही मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. सदस्यांमध्ये वितरणासाठी सुमारे ६५० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स उपलब्ध असून, ही रक्कम विद्यमान महसूल-वाटप सूत्रानुसार वितरित केली जाण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.