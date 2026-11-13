Cricket

दोन T20 World Cup, २ कसोटी वर्ल्ड कप फायनल, चॅम्पियन्स ट्रॉफी अन् वन डे वर्ल्ड कप...; ICC च्या बैठकीत बऱ्याच हालचाली

ICC's 2032-35 Cricket Calendar: Six Major Events Across Four Years: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) २०३२ ते २०३५ या चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सहा मोठ्या जागतिक स्पर्धांचे वेळापत्रक तयार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
ICC Plans Six Global Tournaments Between 2032 and 2035

ICC Plans Six Global Tournaments Between 2032 and 2035

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

ICC plans six global cricket events in four years: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या ( ICC) सदस्यांची बाली येथे महत्त्वाची बैठक सुरू आहे आणि या बैठकीत २०३१ च्या वन डे वर्ल्ड कपनंतर आयसीसी स्पर्धांच्या आयोजनावर चर्चा सुरू आहे. २०३१ चा वर्ल्ड कप भारत आणि बांगलादेश यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणार आहे. आयसीसीच्या नव्या स्पर्धांचे वेळापत्रक हे २०३२ ते २०३५ या कालावधीसाठीचे असणार आहे आणि या चार वर्षांत सहा मोठ्या स्पर्धा होणार आहेत.

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