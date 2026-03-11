ICC announces prize money distribution for T20 World Cup 2026 as India receive ₹24.27 crore

ICC announces prize money distribution for T20 World Cup 2026 as India receive ₹24.27 crore

esakal

Cricket

T20 WC 2026 Prize Money : भारतीय संघाला २४.२७ कोटी; पाकिस्तानच्या वाट्याला किती? ICC ने जाहीर केली बक्षीस रकमेची विभागणी

T20 World Cup 2026 prize money distribution ICC: आयसीसीने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बक्षीस रकमेचे अधिकृत वितरण जाहीर केले आहे. या स्पर्धेत विजेतेपद पटकावणाऱ्या भारतीय संघाला सर्वाधिक रक्कम मिळाली आहे.
Published on

ICC prize money for T20 World Cup 2026 champions and runners up: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने बुधवारी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सहभागी संघांना मिळालेल्या बक्षीस रकमेची अधिकृत घोषणा केली. भारतीय संघाने फायनलमध्ये न्यूझीलंडवर ९६ धावांनी विजय मिळवून सर्वाधिक ३ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची जेतेपदं नावावर केली. यजमान म्हणून आणि सलग दुसऱ्यांदा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारा भारत हा पहिला संघ ठरला आहे. या स्पर्धेनंतर आयसीसीने बक्षीस रकमेचं वितरण केलं आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
ICC
Cricket News in Marathi
india vs new zealand
ICC Mens T20 World Cup
Pakistan Cricket Team
cricket news today
T20 Cricket World Cup