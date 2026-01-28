ICC Rankings : सूर्यकुमार यादवची मोठी झेप; टॉप १० फलंदाजांमध्ये भारताचे तीन खेळाडू

ICC T20I Rankings India three batters in Top 10 : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) जाहीर केलेल्या ताज्या क्रमवारीत भारतीय फलंदाजांनी ट्वेंटी-२० फलंदाजांमध्ये वर्चस्व सिद्ध केले आहे. भारताचा कर्णधार पाच स्थानांची झेप घेताना ७व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे आणि आता टॉप १० मध्ये भारताचे तीन फलंदाज दिसत आहेत. सलामीवीर अभिषेक शर्माने सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे आणि त्याने अव्वल स्थानावरील पकड मजबूत केली आहे. त्याने त्याच्या खात्यात ८० रेटींग गुणांची भर टाकली आहे..न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या दोन ट्वेंटी-२० सामन्यात त्याने अर्धशतकी खेळी केली होती. अभिषेकचे ९२९ रेटींग गुण झाले आहेत आणि कारकीर्दितील सर्वोच्च रेटींग गुणांपासून तो दोन गुणांनी मागे आहे. मागील वर्षी आशिया चषक स्पर्धेत त्याने ९३१ रेटींग गुणांपर्यंत मजल मारली आहे. इंग्लंडचा सलामीवीर फिल सॉल्ट ८४९ रेटींग गुणांसह दुसऱ्या, तर भारताचा तिलक वर्मा ७८१ रेटींग गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे..IND vs NZ 4th T20I : संजू सॅमसनला अखेरची संधी, श्रेयस अय्यरची वर्णी? भारत-न्यूझीलंड चौथ्या सामन्यात दिसणार बदल; Live Telecast कुठे?.सूर्यकुमार यादवने तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त ५७ धावांची नाबाद खेळी केली आणि क्रमवारीत पाच स्थानांची झेप घेऊन तो टॉप १० मध्ये पोहोचला आहे. गोलंदाजांमध्ये जसप्रीत बुमराहने चार स्थानांच्या सुधारणेसह १३ वा क्रमांक पटकावला आहे. अर्शदीप सिंग १६ व्या स्थानावर कायम आहे, तर ११ महिन्यांनी पुनरागमन करताना २ विकेट्स घेणाऱ्या रवी बिश्नोईने १३ स्थानांची झेप घेत १९ व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. अक्षर पटेल सहा स्थान खाली सरकून २०व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. वरुण चक्रवर्थी ७८७ रेटींग गुणांसह अव्वल स्थानी कायम आहे..Pakistan Cricket : पाकड्यांना नेदरलँड्स, अमेरिका यांच्याविरुद्ध विजय मिळवण्याची नाही खात्री; म्हणतात, भारताविरुद्धचा सामना... .अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये हार्दिक पांड्या एक स्थान वर सरकून तिसऱ्या, तर शिवम दुबे ६ स्थानांच्या सुधारणेसह ११व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. झिम्बाब्वेचा सिकंदर रझा अजूनही अव्वल स्थानी कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.