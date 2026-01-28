Cricket

ICC Rankings : सूर्यकुमार यादवची मोठी झेप; टॉप १० फलंदाजांमध्ये भारताचे तीन खेळाडू

Suryakumar Yadav enters ICC Top 10 T20I rankings: आयसीसीच्या ताज्या ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत सूर्यकुमार यादवने मोठी झेप घेत टॉप १० फलंदाजांमध्ये स्थान मिळवलं आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६च्या पार्श्वभूमीवर ही कामगिरी भारतासाठी अत्यंत सकारात्मक मानली जात आहे.
Swadesh Ghanekar
ICC T20I Rankings India three batters in Top 10 : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) जाहीर केलेल्या ताज्या क्रमवारीत भारतीय फलंदाजांनी ट्वेंटी-२० फलंदाजांमध्ये वर्चस्व सिद्ध केले आहे. भारताचा कर्णधार पाच स्थानांची झेप घेताना ७व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे आणि आता टॉप १० मध्ये भारताचे तीन फलंदाज दिसत आहेत. सलामीवीर अभिषेक शर्माने सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे आणि त्याने अव्वल स्थानावरील पकड मजबूत केली आहे. त्याने त्याच्या खात्यात ८० रेटींग गुणांची भर टाकली आहे.

