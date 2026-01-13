T20 World Cup 2026: ICC ने स्पष्ट नकार दिला तरी बांगलादेशचा तोरा कायम! आता जय शाह वापरणार शेवटचा पर्याय, अन्यथा...

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील तणाव कायम आहे. काही दिवसांपूर्वीच बांगलादेशमधील अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रेहमानला आयपीएल २०२६ मधून बाहेर केले आहे. कोलकाता नाईट रायडर्स संघाला त्याला काढून टाकण्याची निर्देश देण्यात आले होते. पण त्यानंतर दोन देशातील क्रिकेट संबंध आणखी बिघडल्याचे दिसत आहे. या घटनेनंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) सुरक्षेचं कारण देत संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी भारतात पाठवणार नसल्याचे जय शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला (ICC) कळवले. मात्र आयसीसीने त्यांची ही विनंती आता मंगळवारी (१३ जानेवारी) पुन्हा फेटाळली आहे. .T20 world cup 2026: बांगलादेशची मागणी धुडकावली; भारतात होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकाचे ठिकाण रद्द करण्यास ICCचा नकार.आयसीसीने स्पष्ट केले आहे की स्पर्धेचे वेळापत्रक निश्चित झाले आहे. याबाबत मंगळवारी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाची आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेची ऑनलाईन बैठक पार पडली. यावेळी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने त्यांची भूमिका पून्हा स्पष्ट केली, मात्र आयसीसीही त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. अशात आता सुवर्णमध्य काढण्यावर भर दिला जाणार आहे.बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने आयसीसीला दोनवेळा पत्र लिहेल आहे की टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील बांगलादेशचे सामने भारताबाहेर हलवले जावेत. यासाठी श्रीलंका हा पर्याय आहे. श्रीलंका हा भारतासह टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा सहआयोजक आहे. त्यामुळे या स्पर्धेतील काही सामने श्रीलंकेत होणार आहेत. पाकिस्तानचे सर्व सामने श्रीलंकेत होणार आहेत..मंगळवारी झालेल्या बैठकीनंतर बांगलादेश क्रिकेट असोसिएशनने निवेदनात म्हटले आहे की 'टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत बांगलादेश संघाच्या सहभागाच्या चर्चेसंदर्भात बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड आणि आयसीसी यांच्यात व्हिडिओ कॉन्फरन्स झाली.''या बैठकीत बांगलादेशचे प्रतिनिधित्व अध्यक्ष मोहम्मद अमिनुल इस्लाम, उपाध्यक्ष मोहम्मद शकावत हुसैन आणि फारुक अहमद, संचालक आणि क्रिकेट ऑफरेशन कमिटी अध्यक्ष नझमुल अबेदीन आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी निझाम उद्दिन चौधरी करत होते.'.निवेदनात पुढे म्हटले आहे की 'या चर्चेदरम्यान, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने सुरक्षेच्या कारणाने भारतात न जाण्याची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. तसेच बोर्डाने पुन्हा एकदा आयसीसीला विनंती केली की बांगलादेशचे सामने भारताबाहेर हलवले जावेत. पण आयसीसीने असे अधोरेखित केले की स्पर्धेते संपूर्ण नियोजन झाले आहे, त्यामुळे बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने पुन्हा एकदा त्यांच्या भूमिकेचा विचार करावा. पण बोर्डाचा निर्णय हदलणार नाही. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी यावर सहमती दर्शवली की संभाव्य उपाय शोधण्यासाठी पुढे चर्चा सुरू राहतील.'बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने पुढे म्हटले की खेळाडूंच्या सुरक्षेसाठी ते वचनबद्ध असून बोर्डाचे अधिकारी आयसीसीसोबत चर्चा सुरू ठेवतील. .T20 World Cup : बांगलादेशची ICC कडून कोंडी! देश नव्हे, फक्त शहर बदलण्याचा ठेवला प्रस्ताव; हेही मान्य न केल्यास....टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी बांगलादेशचा समावेश सी ग्रुपमध्ये असून या गटात इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, बांगलादेश, नेपाळ आणि इटली या संघांचा समावेश आहे. बांगलादेशला साखळी फेरीतील पहिले तीन सामने ६,९ आणि १४ फेब्रुवारी रोची अनुक्रमे वेस्ट इंडिज, इटली आणि इंग्लंडविरुद्ध कोलकातामध्ये होणार आहेत. त्यानंतर १७ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत साखळी फेरीतील अखेरचा सामना होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.