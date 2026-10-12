IND vs WI: विंडिजच्या दोन खेळाडूंवर ICC ची कारवाई; भारताविरुद्ध T20I मालिका सुरू असतानाच नेमकं काय घडलं?

India vs West Indies, 2nd T20I : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात सध्या रोमांचक टी२० मालिका सुरू आहे. या मालिकेत पहिल्या तीन सामन्यानंतर भारताने २-१ अशी आघाडी घेतली आहे. मात्र ही मालिका सुरू असतानाच आयसीसीने वेस्ट इंडिजच्या रोवमन पॉवेल आणि शेरफेन रुदरफोर्ड (Rovman Powell and Sherfane Rutherford) यांच्यावर कारवाई केली आहे. भारताविरुद्ध रांचीमध्ये झालेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यावेळी या दोघांकडून झालेल्या चूकीबद्दल त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या दोघांनीही रांचीच्या टी२० सामन्यात आयसीसी आचारसंहितेतील लेव्हल १ चे उल्लंघन केल्याची माहिती आयसीसीने दिली आहे. .IND vs WI: तिलक वर्माचा ब्रेनफेड मुमेंट... चौकार झाला असं वाटलं अन् झाला विचित्रपद्धतीने रन आऊट; पाहा Video.पॉवेलने आचारसंहितेतील कमल २.२ चे उल्लंघन केले आहे. हे कलम आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान क्रिकेटचे साहित्य किंवा कपडे, मैदानातील उपकरणे किंवा फिटिंग्ज आणि सामानाचा अपमान करण्यासंदर्भात आहे. तसेच रुदरफोर्डने आचारसंहितेतील कमल २.८ चे उल्लंघन केले असल्याचे समोर आले आहे. हे कलम आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान पंचांच्या निर्णयावर असहमती दर्शवण्यासंदर्भात आहे..त्यामुळे पॉवेल आणि रुदरफोर्ड या दोघांनाही आयीसीसीने सध्या केळ चेतावणी दिली असली, तरी दोघांच्याची शिस्तभंगाच्या रेकॉर्डमध्ये प्रत्येकी एक डिमिरिट पाँइंट जोडण्यात आला आहे. दोघांचीही गेल्या २४ महिन्यातील ही पहिलीच चूक आहे. ज्यावेळी २४ महिन्यात खेळाडूंच्या शिस्तभंगाच्या रेकॉर्डमध्ये ४ डिमिरिट पाँइंट झाल्यानंतर त्यांच्यावर बंदीची कारवाईची शक्यता वाढते..नेमकी चूक झाली कुठे?रांची टी२० सामन्यात भारताने दिलेल्या २५० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग वेस्ट इंडिज करत असताना सहाव्या षटकात मंयक यादवने पॉवेलला त्रिफळाचीत केले. पण त्यानंतर पॉवेलने त्याच्या बॅटने चेंडू दूर मारला. त्याची ही कृती नियमांचे उल्लंघन करणारी ठरली.याशिवाय १३ व्या षटकात रुदरफोर्डला वाटले होते की एक चेंडू वाई़ड आहे, पण तो पंचांनी वैध ठरवला होता. त्यामुळे तो पंचांवर चिडला होता आणि तो आक्रमकपणे पंचांवर ओरडला..IND vs WI, 3rd T20I: "विंडीजला हलक्यात घेऊ नका...", विजयानंतरही श्रेयस अय्यरची चिंता मिटेना; काय म्हणाला, वाचा.पॉवेल आणि रुदरफोर्ड या दोघांनीही त्यांच्या चूका मान्य केल्या असून सामनाधिकारी प्रकाश भट यांनी केलेली कारवाईही मान्य केली आहे. त्यामुळे याबाबत सुनावणी होणार नाही.रांची टी२० सामन्यात भारताने संजू सॅमसन (८२), ईशान किशन (४३), कर्णधार श्रेयस अय्यर (४०) आणि तिलक वर्मा (४४) यांच्या खेळीच्या जोरावर २० षटकात ५ बाद २४९ धावा केल्या होत्या. पण त्यानंतर शे होपचे नाबाद १०२ धावा आणि शेरफेन रुदरफोर्डच्या ८४ धावांच्या जोरावर वेस्ट इंडिजने १८.३ षटकातच ४ बाद २५२ धावा करत ६ विकेट्सने सामना जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.