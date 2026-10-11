IND vs WI: तिलक वर्माचा ब्रेनफेड मुमेंट... चौकार झाला असं वाटलं अन् झाला विचित्रपद्धतीने रन आऊट; पाहा Video

India vs West Indies 3rd T20I: भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्ध इंदोरला झालेल्या तिसऱ्या टी२० सामन्यात १४ धावांनी विजय मिळवून मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली. या सामन्यात भारताने विजय मिळवला असला, तरी तिलक वर्माची विकेट (Tilak Varma Wicket) चर्चेत राहिली. तो विचित्रपद्धतीने धावबाद झाला. .IND vs WI, 3rd T20I: अभिषेक शर्माची १८ चेंडूत फिफ्टी अन् रचले तब्बल तीन विश्वविक्रम; सूर्यकुमारलाही टाकलं मागे.या सामन्यात वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकून भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. त्यानंतर सलामीवीर संजू सॅमसन ३ धावांवरच बाद झाल्यानंतर अभिषेक शर्माने आक्रमक खेळताना ईशान किशनला साथीला घेतले आणि दुसऱ्या विकेटसाठी १०८ धावांची भागीदारी केली. पण ईशान ३७ धावांवर आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर १ धावेवर एकाच षटकात बाद झाले. अभिषेकही नंतर ३० चेंडूत ६९ धावा करून बाद झाला, तर नमन धीरही १० धावांवर माघारी परतला. नितीश कुमार रेड्डीने सुरुवात चांगली केली, पम तोही २१ धावा करून बाद झाला..त्यामुळे फलंदाजीची जबाबदारी उपकर्णधार तिलक वर्मा आणि अक्षर पटेल यांच्यावर होती. त्यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्नही केला. याच दरम्यान १७ व्या षटकातील चौथा चेंडू गुडाकेश मोती याने लो फुलटॉस टाकला. त्यावर अक्षरने डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर-लेडच्या दिशेने शॉट मारला. पण बाऊंड्री लाईनजवळ कामिल पूरनने डाईव्ह मारत चेंडू आडवला, पण तरी चेंडू बाऊंड्रीजवळ जाऊ लागला. यावेळ पूरनने लगेचच स्वत:ला सावरत उठून चेंडू सीमापार होण्यापूर्वी आडवला. तो चेंडू आडवत असताना तिलक आणि अक्षरने एक धाव पळून काढली होती..IND vs WI, 3rd T20I: अभिषेकच्या वादळानंतर अर्शदीपचा अचूक मारा अन् भारताचा वेस्ट इंडिजवर थरारक विजय; मालिकेतही आघाडी.तिलक आणि अक्षर दुसऱ्या धावेसाठीही पळत होते, पण त्यावेळी त्यांना वाटलं की हा चौकार गेला आहे. त्यामुळे त्यांनी एकमेकांना पंचही केले. त्यानंतर ते आपपल्या स्ट्राईकवर चालत जात होते. पण त्यावेळी पूरनने यष्टीरक्षक कर्णधार शे होपकडे चेंडू सोपवला. त्याने स्ट्रायकरच्या बाजूचे बेल्स उडवेपर्यंत अक्षर क्रीजमध्ये होता. त्यामुळे होपने गोलंदाज मोतीकडे चेंडू फेकला. यावेळी तिलक नॉन-स्ट्रायकरकडे येत असल्याने मागे काय झालं हे त्याला माहितच नव्हते. तो क्रीजमध्ये येण्यापूर्वीच मोतीने नॉन-स्ट्रायकरच्या स्टंपवरील बेल्स उडवले. त्यावेळी तिलक पाहात होता. पण अखेर वेस्ट इंडिजने अपील केलं आणि पंचांनीही रिप्लेमध्ये तपासल्यानंतर तिलक धावबाद (Run-Out) झाल्याचे समोर आले. त्यामुळे तिलकला १६ चेंडूत ४ चौकारांसह २८ धावांवर माघारी परतावे लागले. त्याच्या विकेटचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे..दरम्यान, या सामन्यात भारताचा संघ २० षटकात २२३ धावांवर सर्वबाद झाला. त्यानंतर वेस्ट इंडिजला २० षटकात ७ बाद २०९ धावाच करता आल्या. त्यामुळे भारताने हा सामना जिंकला. आता चौथा टी२० सामना बुधवारी १४ ऑक्टोबर रोजी हैदराबादला खेळवला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.