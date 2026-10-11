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IND vs WI: तिलक वर्माचा ब्रेनफेड मुमेंट... चौकार झाला असं वाटलं अन् झाला विचित्रपद्धतीने रन आऊट; पाहा Video

Tilak Varma Run-Out Video : भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्ध तिसऱ्या टी२० सामन्यात विजय मिळवला. पण या सामन्यात तिलक वर्माची विकेट चर्चेत राहिली. तो विचित्रपद्धतीने धावबाद झाल्याचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे.
Tilak Varma Run-Out | India vs West Indies 3rd T20I

Tilak Varma Run-Out | India vs West Indies 3rd T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs West Indies 3rd T20I: भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्ध इंदोरला झालेल्या तिसऱ्या टी२० सामन्यात १४ धावांनी विजय मिळवून मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली. या सामन्यात भारताने विजय मिळवला असला, तरी तिलक वर्माची विकेट (Tilak Varma Wicket) चर्चेत राहिली. तो विचित्रपद्धतीने धावबाद झाला.

Tilak Varma Run-Out | India vs West Indies 3rd T20I
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