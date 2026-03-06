T20 WC PLAYER OF THE TOURNAMENT LIST: वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूंच्या शर्यतीत भारताचा 'एकटा टायगर'! ICC ने जाहीर केली ८ नावं... जाणून घ्या कोण?

ICC announces 8 players shortlisted for T20 World Cup award: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ८ मार्चला स्पर्धेची फायनल होणार आहे. त्यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूंच्या पुरस्कारासाठी ८ जणांची नावं आज जाहीर केली आणि त्यात एकच भारतीय खेळाडू आहे. त्याला अन्य ७ खेळाडूंकडून कडवी टक्कर मिळणार आहे..या यादीत पहिले नाव आहे इंग्लंडच्या विल जॅक्स याचे.. इंग्लंडच्या या खेळाडूने ८ सामन्यांत २२६ धावा करताना ९ विकेट्स घेऊन अष्टपैलू कामगिरी केली. पण, दुर्दैवाने इंग्लंडचा काल उपांत्य फेरीत भारताकडून पराभव झाला. सुपर ८ च्या श्रीलंका व न्यूझीलंड यांच्याविरुद्धच्या लढतीत त्याने महत्वाची भूमिका बजावली होती आणि त्याला या स्पर्धेत चार सामनावीर पुरस्कारही मिळाले आहेत..Sanju Samson : भाई, दो सेंच्युरी मिस नाही झाल्या... ९७ अन् ८९ धावा केल्यात; संजू सॅमसनची भन्नाट पत्रकार परिषद Video Viral .पाकिस्तानचा सलामीवीर साहिबजादा फरहान हा यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याने ७ सामन्यांत ७६.६०च्या सरासरीने ३८३ धावा केल्या आहेत आणि वर्ल्ड कपच्या एका पर्वात सर्वाधिक धावांचा विराट कोहलीचा विक्रम त्याने मोडला आहे. एकाच पर्वात दोन शतक झळकावणारा तो पहिला खेळाडू ठरला आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा लुंगी एनगिडीही या शर्यतीत आहे. त्याने ७ सामन्यांत १२ विकेट्स घेतल्या आहेत..त्याशिवाय दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडन मार्कराम यालाही नामांकन मिळाले आहे. त्याने ८ सामन्यांत २८६ धावा करताना १ विकेटही घेतली आहे. न्यूझीलंडचा रचिन रविंद्र भलत्याचा फॉर्मात आहे आणि त्याने ८ सामन्यात ११ विकेट्स घेतल्या आहेत. शिवाय १२८ धावांचे योगदानही दिले आहे. या लिस्टमध्ये अमेरिकेच्या शॅड्ली व्हॅन शॉलक्वे याचे नाव पाहून सर्वांना जरा आश्चर्य वाटेल, परंतु त्याने ४ सामन्यांत ६.८० च्या इकॉनॉमीने १३ विकेट्स घेतल्या आहेत. न्यूझीलंडचा टीम सेइफर्टही या शर्यतीत आहे. त्याने ८ सामन्यांत ४५.६६ च्या सरासरीने २७४ धावा केल्या आहेत..ऐ बाई, बस खाली...! MS Dhoni ने जल्लोष करणाऱ्या साक्षीला का रोखले? IND vs ENG सामन्यातील सर्वात सुंदर क्षण Video Viral .भारताच्या संजू सॅमसनने कमी सामने खेळूनही या मानाच्या पुरस्काराचे नामांकन मिळवले आहे. त्याने ४ सामन्यांत ७७.३३ च्या सरासरीने व २०१.७३ च्या स्ट्राईक रेटने २३२ धावा केल्या आहेत. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या करो वा मरो सामन्यात त्याने नाबाद ९७ धावा करून भारताला उपांत्य फेरीत पोहोचवले. त्यानंतर काल इंग्लंडविरुद्ध उपांत्य फेरीत त्याने ८९ धावांची खेळी करून दुसऱ्यांदा सामनावारी पुरस्कार पटकावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.