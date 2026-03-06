Cricket

T20 WC PLAYER OF THE TOURNAMENT LIST: वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूंच्या शर्यतीत भारताचा 'एकटा टायगर'! ICC ने जाहीर केली ८ नावं... जाणून घ्या कोण?

ICC Player of the Tournament nominees T20 World Cup 2026 list: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा अंतिम टप्प्यात पोहोचली असताना आयसीसीने प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कारासाठी आठ खेळाडूंची नावे जाहीर केली आहेत. या यादीत भारताचा एकमेव खेळाडू आहे.
ICC announces 8 players shortlisted for T20 World Cup award: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ८ मार्चला स्पर्धेची फायनल होणार आहे. त्यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूंच्या पुरस्कारासाठी ८ जणांची नावं आज जाहीर केली आणि त्यात एकच भारतीय खेळाडू आहे. त्याला अन्य ७ खेळाडूंकडून कडवी टक्कर मिळणार आहे.

