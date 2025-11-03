ICC कडून विश्वविजेत्या भारतीय संघाला भरघोस बक्षीस, पण BCCI ने रोहितसेनेपेक्षा हरमनप्रीतच्या संघाला दिली निम्मीच रक्कम!

भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचला. आयसीसीने महिला वर्ल्ड कपसाठी बक्षीस रक्कम वाढवल्याने विजेत्या भारतीय संघाला मोठी रक्कम मिळाली. मात्र बीसीसीआयने रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघाच्या बक्षीसाच्या तुलनेत हरमनप्रीतच्या संघाला निम्मेच बक्षीस दिले..भारतीय महिला संघाने रविवारी (२ नोव्हेंबर) नवी मुंबईच्या डीवाय पाटील स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेला वनडे वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात ५२ धावांनी पराभूत केले. यासह हरमनप्रीत कौरच्या भारतीय संघाने पहिल्यांदाच वनडे वर्ल्ड कपवर नाव कोरले. भारतीय महिला संघाच्या या विश्वविजयाचे देशभरातून कौतुक करण्यात आले. इतकेच नाही, भारतीय महिला संघ या विश्वविजयानंतर मालामालही झाला. आयसीसीसह बीसीसीआयकडूनही मोठं बक्षीस या जगज्जेत्या संघाला मिळालं. .World Cup 2025: ...अन् हरमनप्रीत कौर कोच अमोल मुजूमदारला पाहताच पडली पाया; विश्वविजयानंतरचा भावूक करणारा क्षण.खरंतर यंदा आयसीसीने महिला वर्ल्ड कपसाठी गेल्या स्पर्धेपेक्षा जवळपास तिप्पटपटीने बक्षीस रक्कमेत वाढ केली होती. २०२२ महिला वर्ल्ड कपमध्ये ३१ कोटी रुपयांची (३.५ मिलियन अमेरिकन डॉलर) बक्षीसं देण्यात आली होती, तर २०२५ साली हीच बक्षीसांची रक्कम १२३ कोटी (१३.८८ मिलियन अमेरिकन डॉलर) झाली. इतकेच नाही, तर २०२५ महिला वर्ल्ड कपची बक्षीस रक्कम ही २०२३ मध्ये भारतात झालेल्या पुरुषांच्या वनडे वर्ल्ड कपच्या बक्षीस रक्कमेपेक्षा अधिक आहे. २०२३ वनडे वर्ल्ड कपसाठी ८३ कोटी रुपये (१० मिलियन अमेरिकन डॉलर) बक्षीस रक्कम होती..दरम्यान, आयसीसीच्या १२३ कोटी बक्षीसांपैकी भारतीय संघाला सर्व सामने आणि विजेता म्हणून एकूण ४० कोटी (४.४८ मिलियन अमेरिकन डॉलर) बक्षीस रक्कम मिळाली. २०२२ च्या महिला वनडे वर्ल्ड कप विजेत्या ऑस्ट्रेलिया संघाला १२ कोटी रुपये मिळाले होते. तसेच २०२३ पुरुषांच्या वर्ल्ड कप विजेत्या ऑस्ट्रेलियन संघाला साधारण ३३ कोटी रुपये मिळाले होते, तर उपविजेत्या भारतीय संघाला १६ कोटी रुपये मिळाले होते..तथापि, २०२५ महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये उपविजेत्या दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाला २० कोटी रुपये (२.२४ मिलियन डॉलर) मिळाले आहेत, तर उपांत्य फेरीत पराभूत होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया अणि इंग्लंड संघाला प्रत्येकी १० कोटी (१.१२ मिलियन डॉलर) बक्षीस मिळाले आहे..Women's World Cup: भारतीय खेळाडूच्या आजीला आलेला हार्टअॅटॅक, पण वर्ल्ड कपसाठी कुटुंबाने घेतलेला मोठा निर्णय.बीसीसीआकडूनही मोठे बक्षीस, पण...बीसीसीआयने महिला वनडे वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाला नुकतेच ५१ कोटी रुपये बक्षीस म्हणून जाहीर केले आहे. त्यामुळे भारतीय महिला संघाला एकूणच जवळपास ९० कोटी रुपयांच्या आसपास बक्षीस मिळणार आहे. पण याची तुलना २०२४ मध्ये भारतीय पुरुष संघाने टी२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर बीसीसीआयने दिलेल्या बक्षीस रक्कमेशी केली, तर जवळपास निम्म्याने कमी आहे. कारण रोहित शर्माच्या नेतृत्वात ज्यावेळी भारतीय पुरुष संघ २०२४ टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता, त्यावेळी त्यांना बीसीसीआयने १२५ कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.