Cricket

ICC कडून विश्वविजेत्या भारतीय संघाला भरघोस बक्षीस, पण BCCI ने रोहितसेनेपेक्षा हरमनप्रीतच्या संघाला दिली निम्मीच रक्कम!

ICC and BCCI prize Money for World Cup Winning India Women Team: भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप जिंकून देशाचे नाव उज्ज्वल केले. आयसीसीने बक्षीस रक्कम वाढवली असली तरी बीसीसीआयने पुरुष संघाच्या तुलनेत कमी बक्षीस दिले आहे. जाणून घ्या नेमके किती पैसे मिळाले.
India World Cup Winners Prize Money

India World Cup Winners Prize Money

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचला.

  • आयसीसीने महिला वर्ल्ड कपसाठी बक्षीस रक्कम वाढवल्याने विजेत्या भारतीय संघाला मोठी रक्कम मिळाली.

  • मात्र बीसीसीआयने रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघाच्या बक्षीसाच्या तुलनेत हरमनप्रीतच्या संघाला निम्मेच बक्षीस दिले.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
BCCI
Harmanpreet Kaur
ICC
Team India
India Women Cricket Team
T20 Cricket World Cup
ODI cricket
ICC Women's World Cup
Cricket World Cup
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com