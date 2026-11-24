ICC Refuses to Lift Saliva Ban Despite Shubman Gill's Demand: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला कसोटी सामना अनिर्णित राहिला. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा भाग असल्यामुळे भारतीय संघासाठी महत्त्वाची आहे.मात्र, पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाला विजय मिळवता आला नाही. या सामन्यानंतर भारतीय कर्णधार शुभमन गिलने चेंडूला चमक आणण्यासाठी लाळ वापरण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली होती. मात्र, गिलच्या या मागणीनंतरही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. चेंडूला लाळ लावण्यावरील बंदी उठवण्याचा सध्या कोणताही विचार नसल्याचं समोर आलं आहे..वेलिंग्टनमधील बेसिन रिझर्व्ह मैदानावर झालेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल होती. त्यामुळे न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना बाद करण्यात भारतीय गोलंदाजांना अडचणी आल्या. या सामन्यात वापरण्यात आलेला कूकाबुरा चेंडू लवकर मऊ होत असल्याची तक्रारही गिलने केली होती. चेंडूला लाळ लावून चमक आणण्याची परवानगी असती, तर गोलंदाजांना मदत झाली असती, असं त्याचं म्हणणं होतं..Who is Harpreet Singh? भारताकडून वर्ल्ड कप खेळला अन् आज आपल्याचविरुद्ध ठोकले शतक; पठ्ठ्याने यूएईला सावरले, तिलक वर्माचे टेंशन वाढवले.मात्र, पीटीआयच्या वृत्तानुसार, आयसीसीचा या विषयावरील निर्णय बदललेला नाही. कोरोना महामारीच्या काळात २०२० मध्ये खेळाडू आणि पंचांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी चेंडूला लाळ लावण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर काही वर्षांनी आयसीसीने ही बंदी कायमस्वरूपी केली..दरम्यान, चेंडूला लाळ लावल्याने त्याच्या स्थितीत बदल होऊ शकतो. तसेच, लाळेसोबत च्युइंगम, गोळ्या किंवा इतर पदार्थांचा वापर होण्याची शक्यता असल्याने या नियमावर नियंत्रण ठेवणं कठीण होऊ शकतं, असं आयसीसीचं मत आहे. याशिवाय खेळाडू आणि पंचांच्या आरोग्यालाही धोका निर्माण होऊ शकतो, असं आयसीसीला वाटतं..विशेष म्हणजे, नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला बाली येथे झालेल्या आयसीसीच्या बैठकीतही या बंदीबाबत चर्चा झाली नसल्याचं समजतं. भविष्यात या नियमात बदल करायचा असल्यास आयसीसीच्या संबंधित समितीकडे सदस्य देशाला प्रस्ताव मांडावा लागेल. त्यानंतरच आयसीसी बोर्ड अंतिम निर्णय घेऊ शकतं.पहिल्या कसोटीच्या पाचव्या दिवशी न्यूझीलंडला बाद करण्यात भारताला अपयश आलं. त्यामुळे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतील महत्त्वाचे गुणही भारताला मिळवता आले नाहीत. यानंतर गिलने या नियमावर नाराजी व्यक्त केली होती..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा."आता चेंडूला लाळ लावून चमक आणण्याची परवानगी का दिली जात नाही, हे मला समजत नाही. कोरोनाचा काळ संपून बराच वेळ झाला आहे. तरीही हा नियम कायम का आहे, असा प्रश्न मला पडतो," असं गिल म्हणाला होता. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये बंदी कायम असली, तरी इंडियन प्रीमियर लीगने २०२५ च्या हंगामापूर्वी चेंडूला लाळ लावण्यावरील बंदी उठवली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.