ICC T20 Rankings: टी-२० क्रमवारीत भारताचे वर्चस्व! अभिषेक–वरुण चमकले, सूर्यकुमारचे नेतृत्व अव्वल

दुबई : भारतीय खेळाडूंचे आयसीसीच्या टी-२० क्रमवारीत प्रकर्षाने वर्चस्व दिसून येत आहे. भारतीय संघ पहिल्या स्थानावर असून, फलंदाजांच्या क्रमवारीत अभिषेक शर्मा आणि गोलंदाजीमध्ये वरुण चक्रवर्ती पहिल्या स्थानावर विराजमान आहेत..सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात मैदानात उतरणारा भारतीय टी-२० संघ २७२ रेटिंगसह पहिल्या स्थानावर विराजमान आहे. ऑस्ट्रेलियन संघ २६८ रेटिंगसह दुसऱ्या स्थानावर असून, इंग्लंडचा संघ २५८ रेटिंगसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. सध्या भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियामध्ये पाच टी-२० सामन्यांची मालिका खेळत आहे..फलंदाजांच्या क्रमवारीत अभिषेक शर्मा पहिल्या स्थानावर आहे. त्याने ९२५ रेटिंगची कमाई केली आहे. इंग्लंडचा फिल सॉल्ट ८४९ रेटिंगसह दुसऱ्या स्थानावर असून, भारताचा तिलक वर्मा ७८८ रेटिंगसह तिसऱ्या स्थानावर आहे..पहिल्या स्थानावर कायमआयसीसीच्या टी-२० गोलंदाजांच्या क्रमवारीत वरुण चक्रवर्ती ७९९ रेटिंगसह पहिल्या स्थानावर कायम आहे. ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज जॉश हेझलवूड याने दोन स्थानांनी प्रगती करीत ६५९ रेटिंगसह दहाव्या स्थानावर आहे. वेस्ट इंडीजचा अकील होसैन ७२६ रेटिंगसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. अफगाणिस्तानचा राशीद खान तिसऱ्या स्थानावर आहे..ICC Rankings : स्मृती मानधना पहिल्या स्थानावर कायम! आयसीसी महिला एकदिवसीय क्रमवारी : ८२८ विक्रमी रेटिंगची कमाई.हार्दिक पंड्या चौथ्या स्थानीआयसीसी टी-२० अष्टपैलू खेळाडूंच्या क्रमवारीत भारताचा हार्दिक पंड्या २१९ रेटिंगसह चौथ्या स्थानावर आहे. पाकिस्तानचा सईम अयुब याने २६९ रेटिंगसह पहिले स्थान पटकावले आहे. हार्दिक पंड्या व्यतिरिक्त भारताचा एकही खेळाडू अव्वल १० खेळाडूंच्या क्रमवारीत नाही.