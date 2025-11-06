Cricket

ICC T20 Rankings: टी-२० क्रमवारीत भारताचे वर्चस्व! अभिषेक–वरुण चमकले, सूर्यकुमारचे नेतृत्व अव्वल

Indian Team Retains Top ICC T20 Ranking: भारतीय खेळाडूंचे आयसीसीच्या टी-२० क्रमवारीत प्रकर्षाने वर्चस्व दिसून येत आहे. भारतीय संघ पहिल्या स्थानावर असून, फलंदाजांच्या क्रमवारीत अभिषेक शर्मा आणि गोलंदाजीमध्ये वरुण चक्रवर्ती पहिल्या स्थानावर विराजमान आहेत.
ICC T20 Rankings

ICC T20 Rankings

सकाळ वृत्तसेवा
