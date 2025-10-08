Cricket

ICC Test Ranking: मोहम्मद सिराज - रवींद्र जडेजाला मोठा फायदा! जसप्रीत बुमराह अव्वल क्रमांकावर कायम

Latest ICC Test Rankings: भारतीय कसोटी संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिल्या सामन्यात मोठा विजय मिळवला आहे. या सामन्यानंतर ताजी कसोटी क्रमवारीत जाहीर झाली असून भारतीय खेळाडूंनी उल्लेखनीय प्रगती केली आहे.
  • अहमदाबादच्या कसोटी सामन्यात भारताने वेस्ट इंडिजवर मोठा विजय मिळवला.

  • या सामन्यानंतर बुधवारी ताजी कसोटी क्रमवारी जाहीर केली आहे.

  • या क्रमवारीत मोहम्मद सिराज, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव यांना फायदा झाला आहे.

