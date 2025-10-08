ICC Test Ranking: मोहम्मद सिराज - रवींद्र जडेजाला मोठा फायदा! जसप्रीत बुमराह अव्वल क्रमांकावर कायम

अहमदाबादच्या कसोटी सामन्यात भारताने वेस्ट इंडिजवर मोठा विजय मिळवला. या सामन्यानंतर बुधवारी ताजी कसोटी क्रमवारी जाहीर केली आहे. या क्रमवारीत मोहम्मद सिराज, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव यांना फायदा झाला आहे..भारतीय कसोटी संघाने नुकताच अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर वेस्ट इंडिजविरुद्ध झालेल्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात एक डाव आणि १४० धावांनी मोठा विजय मिळवला होता. या सामन्यानंतर बुधवारी (८ ऑक्टोबर) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ताजी कसोटी क्रमवारी जाहीर केली असून यात अनेक भारतीय खेळाडूंना फायदा झालेला आहे..Abhishek Sharma ने इतिहास रचला! ICC Rankings मध्ये वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला; विराट, सूर्यकुमार यांनाही जे नाही जमले, ते केले.भारत - वेस्ट इंडिज यांच्यातील कसोटी मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५ स्पर्धेचा भाग असल्याने या मालिकेतील निकालाचा परिणाम गुणतालिकेवरही होणार आहे. भारताने पहिला सामना जिंकला असल्याने सध्या गुणतालिकेत भारतीय संघ ५५.५६ टक्केवारीसह तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. पहिल्या क्रमांकावर १०० टक्केवारीसह ऑस्ट्रेलिया आहे आणि ६६.६७ टक्केवारीसह श्रीलंका दुसऱ्या क्रमांकावर आहे..दरम्यान, ताज्या कसोटी क्रमवारीत वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजने तीन स्थानांची प्रगती करत १२ वे स्थान मिळवले आहे. त्याने वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिल्या कसोटीत ७ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्याने ७१८ रेटिंग पाँइंट्स मिळवले आहे. हे त्याचे सर्वोत्तम रेटिंग पाँइंट्स आहेत. गोलंदाजांच्या यादीत अव्वल क्रमांकावर जसप्रीत बुमराह कायम आहे. पहिल्या १०मध्ये तो एकमेव भारतीय गोलंदाज आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर कागिसो रबाडा, तिसऱ्या क्रमांकावर मॅट हेन्री कायम आहेत. भारताचा कुलदीप यादव याचीही कामगिरी महत्त्वाची राहिली होती. तो आता ७ स्थानांची झेप घेत २१ व्या क्रमांकावर आला आहे..फलंदाजांच्या यादीत रवींद्र जडेजाने सर्वोत्तम रेटिंग पाँइंट्स मिळवताना ६ स्थानांची उडी घेत २५ वा क्रमांक मिळवला आहे. त्याने वेस्ट इंडिजविरुद्ध शतक केले होते. त्याचे आता ६४४ रेटिंग पाँइंट्स झाले आहेत. याशिवाय केएल राहुलनेही शतक केले होते. त्यामुळे तो ४ स्थानांनी वर येत आता ३५ व्या क्रमांकावर विराजमान झाला आहे. या क्रमवारीत इंग्लंडचा जो रुट अव्वल स्थानावर कायम आहे. दुसर्या क्रमांकावर हॅरी ब्रुक आण तिसऱ्या क्रमांकावर केन विलियम्सन कायम आहे. मात्र यशस्वी जैस्वाल दोन स्थानांनी घसरला आहे. तो ७ व्या क्रमांकावर आला आहे. रिषभ पंत ८ व्या स्थानी कायम आहे, तर शुभमन गिल १३ व्या क्रमांकावर आहे..IPL vs ICC : प्रत्येकी ५८ कोटी! दोन खेळाडूंना आयपीएल फ्रँचायझीकडून ऑफर; आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याची अट... .अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये रवींद्र जडेजाने अव्वल स्थान आणखी भक्कम केले आहे. याशिवाय वॉशिंग्टन सुंदरनेही ४ स्थानांची प्रगती करत ११ वे स्थान मिळवले आहे. त्यामुळे त्याला आता टॉप-१० मध्ये येण्याची संधी आहे.टी२० क्रमवारीत गोलंदाजांमध्ये आता अव्वल क्रमांकावर असलेल्या भारताच्या वरुण चक्रवर्तीला अफगाणिस्तानच्या राशिद खानचे आव्हान मिळू शकते. राशिदने या यादीत ६ स्थानांची झेप घेत दुसरा क्रमांका मिळवलेला आहे. याशिवाय फार मोठे बदल टी२० क्रमवारीत झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.