ICC Under-19 World Cup 2026: वैभव सूर्यवंशीचा 'जलवा' पाहण्यासाठी व्हा सज्ज! उद्यापासून सुरू होतोय वर्ल्ड कप; जाणून घ्या भारताचे संपूर्ण वेळापत्रक

India Under-19 World Cup 2026 squad and fixtures live streaming India : १९ वर्षांखालील वन डे वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या १६ व्या आवृत्तीला उद्यापासून ( १५ जानेवारी) सुरूवात होत आहे. ही स्पर्धा झिम्बाब्वे आणि नामिबिया या दोन आफ्रिकन देशांमध्ये होणार आहे. स्पर्धेचा अंतिम सामना ६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. ऑस्ट्रेलियाने २०२४ मध्ये भारताला पराभूत करून मागील वर्ल्ड कप स्पर्धेत जेतेपद पटकावले होते. पण, यावेळी भारतीय संघ जेतेपदाचा प्रबळ दावेदार दिसतोय.. १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Suryavanshi ) मागील वर्षभर १९ वर्षांखालील क्रिकेट गाजवले आहे आणि सर्वांचे लक्ष त्याच्याच कामगिरीवर असणार आहे. .भारताने सर्वाधिक पाच वेळा या स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले आहे. ऑस्ट्रेलियाने एकूण चार वेळा विजेतेपद मिळवले आहे. पाकिस्तानने दोनदा, तर वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश आणि इंग्लंडने प्रत्येकी एकदा विजेतेपद जिंकले आहे. यावेळी, १६ संघ पुन्हा एकदा विजेतेपदासाठी स्पर्धा करतील. १६ संघाची चार गटांत विभागणी करण्यात आली आहे आणि प्रत्येक गटातून अव्वल तीन संघ सुपर सिक्ससाठी पात्र ठरतील आणि चौथ्या क्रमांकाचा संघ प्लेसमेंट सामना खेळेल. सुपर सिक्समध्ये ग्रुप अ + ग्रुप ड मधील टॉप तीन संघांचा एक गट आणि ग्रुप बी + ग्रुप सी मधील टॉप तीन संघ दुसरा सुपर सिक्स गट तयार केला जाईल..IND vs NZ 2nd ODI : गौतम गंभीर अखेर आज 'त्याला' न्याय देणार, Playing XI मध्ये खेळवणार; टीम इंडिया मालिका विजयासाठी उतरणार.सुपर सिक्समध्ये पोहोचण्यासाठी तुम्ही ग्रुप स्टेजमध्ये ज्या संघांना पराभूत केले त्यांच्याविरुद्ध मिळवलेले गुण तुमच्या क्रमवारीत जोडले जातील. त्यानंतर सुपर सिक्स उपांत्य फेरी आणि नंतर अंतिम फेरीचा मार्ग मोकळा करेल. या स्पर्धेतील सामने पाच ठिकाणी खेळवले जाणार आहेत. झिम्बाब्वे येथे २५ सामने, तर नामिबिया येथे १६ सामने आयोजित करेल. अंतिम सामना ६ फेब्रुवारी रोजी हरारे स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळला जाईल. उपांत्य फेरीचे सामने ३ फेब्रुवारी रोजी क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब आणि ४ फेब्रुवारी रोजी हरारे स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळले जातील..साखळी फेरीत एकूण २४ सामने खेळवले जातील. सर्व सामने स्थानिक वेळेनुसार सकाळी ९:३० वाजता आणि दुपारी १:०० वाजता भारतीय वेळेनुसार सुरू होतील. स्पर्धेचा पहिला सामना भारत आणि अमेरिका यांच्यात १५ जानेवारी रोजी बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळला जाईल..Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षीय वैभवला वर्ल्ड कप स्पर्धेत ५ मोठे विक्रम मोडण्याची संधी; विराट, शिखर, शुभमन यांचे विक्रम तुटणे निश्चित.India Under-19 World Cup 2026 squad and fixtures१५ जानेवारी - भारत वि. अमेरिका, बुलावायो१७ जानेवारी - भारत वि. बांगलादेश, बुलावायो२४ जानेवारी- भारत वि. न्यूझीलंड, बुलावायो भारत: आयुष म्हात्रे (कर्णधार), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, डी. दीपेश, मोहम्मद एनान, आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंग, विहान मल्होत्रा, उद्धव मोहन, हेनिल पटेल, खिलन ए. पटेल, हरवंश सिंग, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी.