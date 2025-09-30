World Cup 2025 चा श्री गणेशा! पहिल्या सामन्यासाठी भारतीय संघाने कोणाला दिली 'प्लेइंग इलेव्हन'मध्ये संधी?

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ चा पहिला सामना भारत आणि श्रीलंका यांच्यात गुवाहाटी येथे खेळला जात आहे. श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय संघाने तीन फिरकीपटू आणि दोन वेगवान गोलंदाजांसह मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. .महिला वनडे वर्ल्ड कपचा श्री गणेशा मंगळवारी (३० सप्टेंबर) झाला आहे. पहिलाच सामना यजमान भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील महिला संघात रंगणार आहे. हा सामना गुवाहाटीच्या बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर रंगणार आहे. या सामन्यात भारताचे नेतृत्व हरमनप्रीत कौर, तर श्रीलंकेचे नेतृत्व चामरी अट्टापट्टू करत आहे..ODI World Cup 2025 Live Streaming: भारतात सुरू होतोय १२ वर्षांनंतर वर्ल्ड कपचा थरार! कुठे पाहाणार सामने? जाणून घ्या एका क्लिकवर.या सामन्यात श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरेल. या सामन्यासाठी भारतीय संघाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन फिरकीपटू आणि दोन वेगवान गोलंदाज असे कॉम्बिनेशन ठेवले आहे. याशिवाय स्मृती मानधनावर सर्वांचे लक्ष असेल. ती सध्या दमदार फॉर्ममध्ये आहे. मात्र आर्श्चर्याची गोष्ट अशी रेणुका सिंग ठाकूरला भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळालेली नाही..श्रीलंकेच्या संघाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये सात फलंदाजांसह उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कर्णधार अट्टापट्टूने सांगितले की संघाची तयारी चांगली झाली आहे. तसेच त्यांना हा सामना जरी भारतात खेळायचा असला, तरी पुढील ५ सामने श्रीलंकेत खेळायचे आहेत, त्यामुळे संघाकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे..Smriti Mandhana: स्मृती मानधनाने मोडला Virat Kohli चा मोठा विक्रम! भारताच्या पुरुष क्रिकेटपटूंनाही नाही जमला असा पराक्रम केला.प्लेइंग इलेव्हनभारत - प्रतिका रावल, स्मृती मानधना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमा रॉड्रिग्स, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांती गौड, श्री चरणीश्रीलंका - चामरी अट्टापट्टू (कर्णधार), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विश्मी गुणरत्ने, कविशा दिलहरी, निलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (यष्टीरक्षक), अचीनी कुलसूरिया, सुगंधिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधनी, इनोका रणवीरा.या सामन्यात खेळपट्टी फलंदाजीसाठी पोषक असेल, असं दोन्ही संघांच्या कर्णधारांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे मोठ्या धावसंख्येचा हा सामना होऊ शकतो. तसेच भारतीय संघ या स्पर्धेपूर्वी नुकताच ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे मालिका खेळला आहे. त्यामुळे भारतीय संघाची तयारी चांगली झालेली असून आता विजयी सुरुवात करण्यास ते सज्ज असतील. तरी श्रीलंकाही अंडरडॉग असून ते भारताला धक्का देण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे आता विजयी सलामी कोण देणार हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.