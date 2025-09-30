Cricket

World Cup 2025 चा श्री गणेशा! पहिल्या सामन्यासाठी भारतीय संघाने कोणाला दिली 'प्लेइंग इलेव्हन'मध्ये संधी?

India Women vs Sri Lanka Women Playing XI: महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेला मंगळवारी सुरुवात झाली आहे. पहिल्या सामन्यात भारताविरुद्ध श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकली आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन जाणून घ्या.
  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ चा पहिला सामना भारत आणि श्रीलंका यांच्यात गुवाहाटी येथे खेळला जात आहे.

  • श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे.

  • भारतीय संघाने तीन फिरकीपटू आणि दोन वेगवान गोलंदाजांसह मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

