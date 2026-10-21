ICC Women's U19 T20 World Cup 2027 Schedule : भारत-पाकिस्तान वेगळ्या गटात... वर्ल्ड कपचे वेळापत्रक जाहीर; गतविजेत्यांसमोर तगडे स्पर्धक

ICC Women's U19 T20 World Cup 2027 venues in Bangladesh and Nepal: बांगलादेश आणि नेपाळ यांच्या संयुक्त विद्यमनाखाली होणाऱ्या १९ वर्षांखालील मुलींच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे वेळापत्रक आयसीसीने बुधवारी जाहीर केले. २०२३ पासून या वर्ल्ड कप स्पर्धेला सुरुवात झाली आणि पुढच्या वर्षीचे तिसरे वर्ष आहे. भारतीय संघ गतविजेता म्हणून या स्पर्धेत दाखल होईल आणि कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला दुसऱ्या गटात स्थान दिले गेले आहे. १६ संघांचा समावेश असलेली ही स्पर्धा २१ जानेवारीपासून सुरू होत आहे आणि दोन देशांतील चार वेगवेगळ्या स्टेडियमवर एकूण ४१ सामने खेळवण्यात येणार आहेत. .ग्रुप अ - भारत, आयर्लंड, वेस्ट इंडिज, नेपाळग्रुप ब - दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, पाकिस्तान, सामोआग्रुप क - ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, नायजेरिया, यूएईग्रुप ड - इंग्लंड, श्रीलंका, अमेरिका, स्कॉटलंड.IND vs NZ 1st T20I : संजू सॅमसन-अभिषेक शर्मा सलामीला... श्रेयसने स्पष्ट केलं; न्यूझीलंडला धडकी भरवणारी भारताची Playing XI.स्पर्धेच्या उद्घाटन दिवशी आठ संघ चार सामन्यांमध्ये खेळताना दिसतील, ज्यामध्ये सह-यजमान बांगलादेशचा सामना युएईशी होईल. दुसरीकडे, नेपाळ दुसऱ्या दिवशी आयर्लंडविरुद्ध आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल. गतविजेता भारत आपला सलामीचा सामना वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळेल. गट फेरीचे सामने २६ जानेवारीपर्यंत चालतील, त्यानंतर पात्र ठरलेले संघ दोन गटांमध्ये विभागलेल्या सुपर सिक्स टप्प्यात प्रवेश करतील, ज्यानंतर प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील..उपांत्य फेरीचे सामने ४ फेब्रुवारी रोजी बीर श्रेष्ठ शहीद फ्लाइट लेफ्टनंट मतिउर रहमान क्रिकेट स्टेडियमवर होणार असून, ५ फेब्रुवारी हा राखीव दिवस निश्चित करण्यात आला आहे. अंतिम सामना ६ फेब्रुवारी रोजी खेळला जाईल, ज्यासाठी ७ फेब्रुवारी हा राखीव दिवस ठेवण्यात आला आहे. .भारतीय संघाचे सामने२२ जानेवारी - वि. वेस्ट इंडिज२४ जानेवारी - वि. नेपाळ२६ जानेवारी - वि. आयर्लंड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.