IND vs PAK : B@#@# मुझे आंख दिखाती है! पाकिस्तानच्या फिरकीपटूने 'डोळे वटारले', हरमनप्रीत कौरने बघा काय केले? Video Viral

Harmanpreet Kaur reacts after a Pakistan spinner gives her a death stare : भारत-पाकिस्तान क्रिकेटचा सामना अन् त्यात काही नाट्यमय घडामोडी, भांडणं झाली नाहीत, तर आश्चर्य वाटले. महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेतील कालच्या लढतीत पाकिस्तानी खेळाडूंची फजिती सर्वांनी पाहिली. रन आऊटवरून रडारड, कर्णधारकडून स्प्रे मारण्याचं काम, सोडलेला सोपा झेल... असे बरेच किस्से घडले. पण, एक प्रसंग असा घडला ज्यात हरमनप्रीत कौरचा 'पंजाबी' रोखठोक पणा दिसला. पाकिस्तानची फिरकीपटू नशरा संधूने फलंदाजी करणाऱ्या हरमनप्रीतकडे पाहून डोळे वटारले. त्यानंतर भारतीय कर्णधाराची रिअॅक्शन खूपच बोलकी होती आणि तो व्हिडीओ सध्या सोशल मीडिया गाजवतोय. .कर्णधार हरमनप्रीत कौर चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आणि ३४ चेंडूंत १९ धावांवर तिला माघारी परतावे लागले. तिने दोन चौकार लगावले आणि तिसऱ्या विकेटसाठी हर्लीन देओलसह ३९ धावांची भागीदारी केली. फलंदाजी करताना हरमनप्रीतने पाकिस्तानी फिरकीपटूला दिलेला इंगा सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. डावाच्या २२ व्या षटकात संधू गोलंदाजी करत होती आणि तेव्हा हमनप्रीत १६ धावांवर होती. .ICC Women's World Cup 2025 Points Table: भारताच्या पोरींनी शेजाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवली, पाकिस्तानची गुणतालिकेत गोची केली.हरमनप्रीतने एक चेंडू सरळ टोलवला, जो संधूकडे गेला आणि त्यानंतर ती हरमनप्रीतला मुद्दाम टशन द्यायला लागली. त्यावर हरमनप्रीतने पंजाबी शैलीत उत्तर दिलेय..महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या लढतीत भारताचा संपूर्ण संघ २४७ धावांवर ऑल आऊट झाला. प्रतिका रावल ( ३१) व स्मृती मानधना ( २३) यांनी चांगली सुरुवात करून दिली, हर्लीन देओलने ४६ धावांची खेळी केली आणि तिला जेमिमा रॉड्रीग्जची ( ३२) साथ मिळाली. स्नेह राणा ( २०), दीप्ती शर्मा ( २५) व रिचा घोष ( ३५) याही चांगल्या खेळल्या. .World Cup 2025: भारताने पाकिस्तानवर विजय मिळवल्यानंतर हस्तांदोलन केलं की नाही? सामन्यानंतर काय घडलं जाणून घ्या.भारतीय गोलंदाजांनी पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ १५९ धावांवर गुंडाळला. क्रांता गौड व दीप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या, तर स्नेह राणाच्या नावावर दोन विकेट्स राहिल्या. सामन्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन केलेले नाही.