World Cup 2025: भारताने पाकिस्तानवर विजय मिळवल्यानंतर हस्तांदोलन केलं की नाही? सामन्यानंतर काय घडलं जाणून घ्या

India Women Players Skip Handshake with Pakistan Post Match : महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारतीय महिला संघाने पाकिस्तानला पराभूत केले. या सामन्यानंतर दोन्ही संघात हस्तांदोलन झाले की नाही, जाणून घ्या.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारतीय महिला संघाने पाकिस्तानला ८८ धावांनी पराभूत केले.

  • कोलंबोतील या सामन्यात भारतीय संघाने सलग दुसरा विजय मिळवला.

  • या सामन्यानंतर दोन्ही संघांच्या खेळाडूंनी हस्तांदोलन केले नाही.

