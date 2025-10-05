World Cup 2025: भारताने पाकिस्तानवर विजय मिळवल्यानंतर हस्तांदोलन केलं की नाही? सामन्यानंतर काय घडलं जाणून घ्या

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारतीय महिला संघाने पाकिस्तानला ८८ धावांनी पराभूत केले. कोलंबोतील या सामन्यात भारतीय संघाने सलग दुसरा विजय मिळवला. या सामन्यानंतर दोन्ही संघांच्या खेळाडूंनी हस्तांदोलन केले नाही..महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत रविवारी भारतीय महिला संघाने पाकिस्तान महिला संघावर ८८ धावांनी विजय मिळवला. या स्पर्धेतील हा भारताचा सलग दुसरा विजय आहे. दरम्यान, कोलंबोमध्ये झालेल्या या सामन्याकडे अनेकांचे लक्ष होते. कारण गेल्या तीन रविवारी भारताच्या पुरुष संघाने पाकिस्तानला आशिया कप २०२५ स्पर्धेत पराभूत केलं होतं. या स्पर्धेत अनेक वाद झाले. त्यातील हस्तांदोलनचा वाद गाजला होता. भारतीय संघाने पाकिस्तानसोबत हस्तांदोलन टाळले होते. त्यावरून अनेक प्रतिक्रिया क्रिकेट वर्तुळातून व्यक्त झाल्या. यानंतर आता हात कित्ता भारतीय महिला संघही वर्ल्ड कपमध्ये गिरवणार का, हा प्रश्न होता..IND W vs PAK W: भारतीय रणरागिणींनीही पाकिस्तानला दाखवला इंगा, वर्ल्ड कप सामन्यात चारली पराभवाची धूळ.दरम्यान, भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नाणेफेकीवेळीही पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सनासोबत हस्तांदोलन करणे टाळले होते. त्यामुळे सामना संपल्यानंतरही भारतीय महिला संघाने पाकिस्तानी महिला संघाशी हस्तांदोलन केले नाही. खरंतर दोन्ही संघांच्या खेळाडूंमध्ये कोणत्याच प्रकारचा फारसा संवादही या सामन्यात घडला नाही..भारताने दिलेल्या २४८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानने सादिया इक्बालच्या रुपात ४३ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर १५९ धावांवर शेवटची विकेट गमावली आणि भारताने विजय निश्चित केला. यानंतर भारतीय संघाने एकत्र सेलीब्रेशन केले. यानंतर कोणतेही हस्तांदोलन झाले नाही किंवा कोणतीही नाट्यमय घटना घडली नाही. दोन्ही संघांचे खेळाडू ड्रेसिंग रुममध्ये परतले.यानंतर मॅच प्रेझेंटेशनमध्ये क्रांती गौडला तिच्या अफलातून गोलंदाजीसाठी सामन्यातील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार मिळाला. त्यानंतर दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी आपापल्या प्रतिक्रिया दिल्या. हरमनप्रीत कौरने विजयाबद्दल आनंद व्यक्त केला, तसेच क्रांती, रेणुका ठाकुर, ऋचा घोषचेही तिने कौतुक केले..सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर पाकिस्तानकडून सिद्रा अमिनने सर्वाधिक ८१ धावांची खेळी केली. तिने १०६ चेंडूत ९ चौकार आणि १ षटकारासह ही खेळी केली. तसेच नतालिया परवेझने ३३ धावांची खेळी केली. बाकी कोणाला खास काही करता आलं नाही. भारताकडून ग्रांती गौडने १० षटकात २० धावा खर्च करत ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच दीप्ती शर्माने ९ षटकात ४५ धावा खर्च करत ३ विकेट्स घेतल्या. स्नेह राणाने ८ षटकात ३८ धावा खर्च करत २ विकेट्स घेतल्या..ODI World Cup 2025: भारतीय संघाची विजयाने दणक्यात सुरुवात! दीप्ती शर्मा - स्नेह राणाची फलंदाजीपाठोपाठ गोलंदाजीतही कमाल.तत्पुर्वी भारताने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात सर्वबाद २४७ धावा केल्या. भारताकडून कोणी मोठी खेळी केली नाही. पण छोटेखानी खेळी करत खेळाडूंनी योगदान दिले. हर्लिन देओलने सर्वाधिक ४६ धावा केल्या, तर प्रतिका रावल (३१), स्मृती मानधना (२३), जेमिमाह रोड्रिग्स (३२), दीप्ती शर्मा (२५), स्नेह राणा (२०) यांनी छोटेखानी खेळी केल्या. तसेच शेवटी ऋचा घोषने २० चेंडूत ३ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद ३५ धावांची वादळी खेळी केली.पाकिस्तानकडून गोलंदाजी करताना डायना बेगने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर सादिया इक्बाल आणि फातिमा सना यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. रमिन शमिम आणि नशरा संधू यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.