Cricket

IND vs PAK : भारताच्या 'पोरींना' दिला त्रास, ICC ने उतरवला माज! पाकिस्तानच्या खेळाडूवर कारवाई

ICC takes action against Pakistan players: भारत आणि पाकिस्तान महिला संघ आमनेसामने आलेल्या वर्ल्ड कप २०२५ च्या सामन्यात मोठी कारवाई समोर आली आहे.
Pakistan batter Sidra Amin has been reprimanded for a Level 1 ICC Code of Conduct 

Pakistan batter Sidra Amin has been reprimanded for a Level 1 ICC Code of Conduct 

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

ICC Takes Action Against Pakistan Players : भारतीय संघाने महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तानला पराभूत केले. भारताच्या २४७ धावांचा पाठलाग करताना पाकिस्तानने १५९ धावांवर दम टाकला आणि भारताने ८८ धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यात बरेच वाद पाहायला मिळाले आहेत. पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी मुद्दाम भारतीय खेळाडूंसोबत पंगा घेतला आणि तो आता त्यांना महागात पडला आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
ICC
Cricket News in Marathi
women cricketer
Pakistan Cricketer
Women Cricket
cricket news today
pakistan cricket
India vs Pakistan
ICC Women's World Cup

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com