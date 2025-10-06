IND vs PAK : भारताच्या 'पोरींना' दिला त्रास, ICC ने उतरवला माज! पाकिस्तानच्या खेळाडूवर कारवाई

ICC Takes Action Against Pakistan Players : भारतीय संघाने महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तानला पराभूत केले. भारताच्या २४७ धावांचा पाठलाग करताना पाकिस्तानने १५९ धावांवर दम टाकला आणि भारताने ८८ धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यात बरेच वाद पाहायला मिळाले आहेत. पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी मुद्दाम भारतीय खेळाडूंसोबत पंगा घेतला आणि तो आता त्यांना महागात पडला आहे..पाकिस्तानची फलंदाज सिद्रा आमीन ( Sidra Amin has been found guilty ) हिच्यावर आयसीसीने दंडात्मक कारवाई केली आहे. आयसीसीच्या नियम १ चे तिने उल्लंघन केले आणि ही कारवाई केली आहे. पाकिस्तानची फलंदाज कलम २.२ मध्ये ती दोषी आढळली आहे. तिने आयसीसीच्या खेळाडू आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठीच्या आचारसंहितेतील कलम २.२ चे उल्लंघन केल्याचे दोषी ठरवण्यात आले आहे. हे कलम आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान “क्रिकेट साहित्य किंवा कपडे, मैदानावरील उपकरणे किंवा फिटिंग्ज यांचा गैरवापर किंवा त्यांच्याशी गैरवर्तन” यासंदर्भात आहे..ICC Women’s World Cup 2025 Points Table: भारताच्या पोरींनी शेजाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवली, पाकिस्तानची गुणतालिकेत गोची केली.सामन्यादरम्यान क्रिकेट किट, मैदानावरील साधनं किंवा फिटिंग्ज यांची तोडफोड करणे, रागाने फेकणे किंवा अनादराने वागणे, अशा प्रकारच्या वर्तनावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. पाकिस्तानच्या डावातील ४०व्या षटकात ही घटना घडली. जेव्हा बाद झाल्यावर सिद्राने खेळपट्टीवर जोरात बॅट फेकली. त्यामुळे तिला १ डिमेरिट गुण दिला गेला आहे आणि २४ महिन्यातील तिच्यावरील ही पहिलीच कारवाई आहे..लेव्हल १ च्या नियमांच्या उल्लंघन प्रकरणी मॅच फीमधील किमान ५० टक्के रक्कम आणि एक किंवा दोन डिमेरीट पॉइंट्स दिले जातात. सिद्राने तिची चूक मान्य केली आहे आणि तिच्यावरील कारवाई मान्य केली आहे. भारताविरुद्धच्या सामन्यात सिद्राने १०६ चेंडूंत ८१ धावांची खेळी केली होती आणि पाकिस्तानच्या विजयासाठी ती एकटी लढली होती. पाकिस्तानचा पुढील सामना ८ ऑक्टोबरला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणार आहे..Big Controvarsy: शुभमन गिलला कॅप्टन व्हायचं नव्हतं, रोहित शर्माकडून BCCI ने ते हिसकावून घेतले; अजित आगरकर व निवड समितीने प्रचंड दबाव आणला....दरम्यान, भारत-पाकिस्तान सामन्यानंतर गुणतालिकेत बदल झाला आहे. भारतीय संघाचा हा सलग दुसरा विजय आहे आणि ते ४ गुण व १.५१५ नेट रन रेटसह अव्वल स्थानावर आहेत. ऑस्ट्रेलिया एक विजय आणि एक सामना अनिर्णीत राखल्याने ते ३ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पाकिस्तानला दोन्ही सामन्यांत हार पत्करावी लागली आहे आणि -१.७७७ नेट रन रेटसह ते सहाव्या क्रमांकावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.