ICC Women’s World Cup 2025 Points Table: भारताच्या पोरींनी शेजाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवली, पाकिस्तानची गुणतालिकेत गोची केली

How India affected Pakistan’s position in Women’s World Cup standings: हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला संघाने वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत रविवारी पाकिस्तानला पराभवाची धुळ चाखवली. भारताच्या २४७ धावांचा पाठलाग करताना पाकिस्तानने १५९ धावांवर दम टाकला आणि भारताने ८८ धावांनी विजय मिळवला. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात वर्ल्ड कप स्पर्धेतील जय-पराजयाची आकडेवारी १२-० अशी झाली आहे. या पराभवामुळे पाकिस्तानला गुणतालिकेत मोठा फटका बसला आहे..प्रतिका रावल ( ३१) व स्मृती मानधना ( २३) यांनी चांगली सुरुवात करून दिली, पण पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी भारताच्या धावगतीला चाप लावली होती. हर्लीन देओलने ४६ धावांची खेळी केली आणि तिला जेमिमा रॉड्रीग्जची ( ३२) साथ मिळाली. स्नेह राणा ( २०), दीप्ती शर्मा ( २५) व रिचा घोष ( ३५) यांच्या योगदानाने भारताला २४७ धावांपर्यंत पोहोचवले..World Cup 2025: भारताने पाकिस्तानवर विजय मिळवल्यानंतर हस्तांदोलन केलं की नाही? सामन्यानंतर काय घडलं जाणून घ्या.पाकिस्तानच्या डायना बेगने ४, तर सादीका इक्बाल व फातिमा सना यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. भारतीय गोलंदाजांनीही चांगला मारा केला. क्रांता गौड व दीप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या, तर स्नेह राणाच्या नावावर दोन विकेट्स राहिल्या. पाकिस्तानच्या सिद्रा आमीनने १०६ चेंडूंत ८१ धावांची झुंज दिली, तर नतालिया परवैझने ३३ धावा केल्या..ICC Women’s World Cup 2025 Tableभारत-पाकिस्तान सामन्यानंतर गुणतालिकेत बदल झाला आहे. भारतीय संघाचा हा सलग दुसरा विजय आहे आणि ते ४ गुण व १.५१५ नेट रन रेटसह अव्वल स्थानावर आहेत. ऑस्ट्रेलिया एक विजय आणि एक सामना अनिर्णीत राखल्याने ते ३ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. इंग्लंड ( ३.७७३) व बांगलादेश ( १.६२३) प्रत्येकी एका विजयासाठी अनुक्रमे तिसऱ्या व चौथ्या स्थानावर आहे. श्रीलंकेने एकही विजय मिळवला नाही, परंतु ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची मॅच रद्द झाल्याने त्यांना एक गुण मिळाला आणि ते पाचव्या क्रमांकावर आहेत. पाकिस्तानला दोन्ही सामन्यांत हार पत्करावी लागली आहे आणि -१.७७७ नेट रन रेटसह ते सहाव्या क्रमांकावर आहे. .INDW vs PAKW, Video: पाकिस्तानचा पोपट झाला! जेमिमाहला रोड्रिग्सच्या विकेटसाठी सेलीब्रेशन करत होते अन् अचानक....Women’s World Cup 2025 formatमहिला वर्ल्ड कप स्पर्धेत ८ संघ सहभागी झाले आहेत आणि राऊंड रॉबिन प्रमाणे स्पर्धा खेळवली जात आहे. प्रत्येक संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतील आणि अव्वल ४ संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. पण, या फॉरमॅटमध्ये विजयासह नेट रन रेटही महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.